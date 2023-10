Les meilleurs spots de surf au Portugal

"Le surf fait partie intégrante de la culture portugaise", dit Hugo Pinheiro . Le local de Lisbonne doit le savoir. Après tout, la légende du bodyboard fait partie intégrante de la scène de surf locale depuis des décennies, une scène qui ne cesse de grandir au moins depuis le légendaire Moche Rip Curl Pro 2012 : "Après le football, le surf est le plus gros sport au Portugal", se réjouit Hugo : "Nous sommes une nation qui aime la mer et le surf est partout ici" ! Pas étonnant dans un pays où les vagues sont idéales aussi bien pour les débutants que pour les meilleurs surfeurs de grosses vagues du monde.

Hugo Pinheiro sur un tube épais près de Lisbonne. © Hugo Silva La meilleure période pour surfer au Portugal est de septembre à avril. Hugo Pinheiro

Le meilleur pour les surfeurs qui voyagent : Le Portugal est un petit pays. Si tu es sérieux au sujet de ton voyage de surf, tu peux aller sur des spots complètement différents en quelques heures - des reef breaks violents aux point breaks impeccables en passant par des beach breaks variés. Rien qui n'existe pas au Portugal ! La star du surf Teresa Bonvalot le sait bien, elle a surfé pratiquement tous les spots du Portugal, de Nazaré au nord à Zavial au sud : "Le Portugal est incroyablement varié et continue de me surprendre", se réjouit la jeune femme de 23 ans.

Voici les 9 meilleurs spots de surf au Portugal - du nord au sud !

01 Praia do Norte - Nazaré

Teresa Bonvalot surfe Nazaré lors d'une "petite journée". © Hugo Silva / Red Bull Content Pool

Ce que la plupart des gens oublient avec toute la couverture autour des grandes vagues de Nazaré : La plage là-bas est aussi une très bonne adresse les jours normaux, que les locaux du Portugal comme Hugo Pinheiro connaissent depuis longtemps. "J'ai surfé Nazaré pour la première fois il y a 20 ans lors d'une compétition de bodyboard", raconte Pinheiro. Même si ce n'est pas sous la forme et la taille d'aujourd'hui, "Nazaré a toujours été notre plage de big wave où nous nous sommes mis à l'épreuve", dit-il en riant. Bien avant que le monde ne connaisse Nazaré.

Aujourd'hui, tout le monde connaît Nazaré , surtout pour ses records de big wave. Mais l'ancien village de pêcheurs endormi a bien plus à offrir que des vagues monstrueuses. Une visite vaut le coup, même les jours de pluie, grâce aux marchés et aux belles places. Ce qui est sûr, c'est que la haute falaise sur laquelle se trouve le fort de São Miguel Arcanjo est bien plus vide que les jours historiques de Big Wave de Nazaré.

02 Supertubos - Peniche

Celui qui est surnommé le "pipeline européen" doit en avoir sous le pied. Et en effet, le beachbreak Supertubos tient les promesses de son surnom. C'est pourquoi Supertubos est probablement la plage la plus célèbre de Peniche. Le spot séduit par sa constance unique et peut en fait être surfé toute l'année. Les petits jours, les surfeurs avancés peuvent s'y défier. Les grands jours, la vague est plutôt réservée aux cracks du surf et aux locaux - la grosse lèvre à proximité immédiate de la plage se brise trop rapidement et violemment sur le fond sableux peu profond.

03 Coxos - Ericeira

Le simple fait que l'as du surf allemand Leon Glatzer n'ait jamais manqué Ericeira lors de ses nombreuses visites au Portugal montre à quel point les conditions sont bonnes dans et autour de la commune d'Ericeira. Rien que sur la distance d'à peine huit kilomètres entre la baie de Ribeira D'Ihlas et la plage de Foz do Lizandro, située plus au sud, se trouvent onze spots, dont certains de classe mondiale : "Le nombre de vagues qu'il y a là-bas est à peine croyable. Comme une Indonésie froide", se réjouit Leon.

Leon à l'entraînement à Teahupo'o, Tahiti. © Domenic Mosqueira / Red Bull Content Pool Pour moi, le Portugal est le pays avec les meilleures vagues d'Europe. Leon Glatzer

"Ma vague préférée absolue au Portugal est Coxos", rayonne-t-il. "La vague est plus longue que tu ne le penses et les bons jours, elle est tout simplement parfaite". Diverses sections de tubes, raides, creuses, puissantes, de la place pour de gros turns... Cette vague a tout ce dont les pros me font rêver pour une vague. En bref, "Coxos est comme une piscine de vagues mutante", affirme Glatzer. Les grands jours, seul Crazy Lefts, un spot en face de Coxos, est plus violent.

04 Ribeira D'Ilhas - Ericeira

Le spot le plus populaire d'Ericeira est peut-être la baie Ribeira D'Ilhas. Entourée de magnifiques falaises et donc protégée des vents plus forts du nord et du sud, de longs righthanders se brisent ici et commencent à faire feu dès les petites houles du NW. Ce qui est bien à Ribeira, c'est que grâce au sol rocailleux, les vagues continuent de se former comme si de rien n'était, même lorsque les plus gros swells d'hiver produisent des vagues bien plus hautes que la tête et attirent aussi les professionnels.

Bien que ce spot se remplisse rapidement, la longueur de cette droite permet de se positionner sans problème un peu plus à l'intérieur du pic principal et d'obtenir toujours sa juste part ! En plus, il est facile de se garer juste devant le spot, le café devant et les vagues constantes sans fin... bref, il y a toujours quelque chose à faire à Ribeira, même si ce n'est que boire un café avec une belle vue.

05 Foz do Lizandro - Ericeira

"Une de mes plages préférées absolues à Ericeira est Praia da Foz da Lizandro", se réjouit Leon Glatzer. Cette plage de sable en forme de L se trouve à la fin du Rio Lizandro, c'est donc une embouchure de rivière, ce qui rend les bancs de sable très bons à cet endroit. "Les meilleures conditions sont celles des swells du sud et de l'ouest et de la marée basse à la marée moyenne", sait Glatzer. La plage est surfable à partir de conditions à hauteur du genou et tient des vagues jusqu'à 2 mètres - ensuite, le bon grain se sépare de l'ivraie car le courant augmente fortement. Les deux reef breaks à l'extrémité nord de la plage sont également à recommander : Lage dos Tubos et Limipicos. Il faut juste faire un choix - comme souvent quand on surfe au Portugal.

06 Praia de Carcavelos - Lisbonne

Le beachbreak de Carcavelos à Lisbonne se trouve directement sur la promenade de la plage et peut, les bons jours, fournir des vagues de classe mondiale avec un backdrop grandiose. En effet, au sud-est, la plage est délimitée par la forteresse de São Julião da Barra. Il est donc d'autant plus amer pour les surfeurs qui voyagent que Carcavelos, l'un des meilleurs spots de Lisbonne, est souvent bondé de surfeurs de qualité moyenne. Mais comme je l'ai dit, cela vaut la peine de prendre des photos.

07 Costa da Caparica - Lisbonne

La Costa da Caparica est une longue baie près de Lisbonne, où les beachbreaks se succèdent. "Chaque surfeur:in y trouve son compte", s'enthousiasme Hugo Pinheiro à propos de cette langue de terre de presque 10 km de long au sud du Tage. "A mon avis, c'est le meilleur spot pour apprendre à surfer et passer un bon moment en tant que surfeur expérimenté", poursuit Pinheiro. D'autant plus que le centre de Lisbonne se trouve à 20 km à peine !

08 Arrifana - Aljezur

"Le sud du Portugal est tout simplement magnifique et le temps y est toujours bien plus chaud que dans le nord", s'enthousiasme Hugo Pinheiro pour la région de surf qui s'étend de Sines, au sud de Lisbonne, jusqu'à Faro. Il y a d'innombrables vagues en bas et l'orientation de chaque spot varie : certains sont orientés vers l'ouest, d'autres vers le sud. Et la nature qui entoure la plupart des spots là-bas est tout simplement époustouflante".

La surfeuse de haut niveau Teresa Bonvalot à Tahiti. © Domenic Mosqueira / Red Bull Content Pool Le sud du Portugal est magnifique, chaud et béni par des vagues sur la côte ouest et sud ! Teresa Bonvalot

L'un des premiers et des meilleurs spots de l'Algarve est la baie d'Arrifana, un peu plus isolée, où l'ambiance est souvent plus calme que dans le reste du Portugal - du moins le matin, lorsque la plage et les vagues sont souvent désertes. Cela contraste fortement avec les vagues de classe mondiale qui se brisent à Arrifana. Du point break le long de la paroi rocheuse et des pierres qui délimitent la baie vers le nord, en passant par les nombreux beach break peaks au milieu de la baie, jusqu'à son extrémité sud. A Arrifana, tous les niveaux de surf y trouvent leur compte. Sauf en hiver, lorsque de plus gros swells créent des vagues plus puissantes et des courants plus violents. C'est le meilleur moment pour les surfeurs avancés et experts.

09 Tonel - Sagres

Situé dans et autour de la péninsule de Sagres, il y a toute une série de bons à très bons beach breaks avec différentes orientations. Praia Tonel sur la côte ouest de Sagres est l'un des très bons. Si les bancs de sable sont en bon état, cette baie devant la falaise offre des vagues vraiment croustillantes, souvent creuses. Le meilleur moment est la marée basse à moyenne. Comme la plupart des bonnes plages près de la ville, Tonel est packed les bons jours ! Cela tombe bien, il y a deux autres beachbreaks potentiellement épiques à proximité : Beliche (un peu plus au nord et également orientée vers l'ouest) et Zavial (plus au sud et orientée vers le sud).