Swiss Clips : Comment Bagdad794 et Kenzy ont réalisé « 1 POUR TOUS »

Souvenez-vous, il y’a quatre ans paraissait l’étonnant « Timeless » d’Ozadya, clip muet conçu par le vidéaste du quartier des Palettes Bagdad794 . Quatre ans, c’est également le temps qui s’est écoulé depuis la sortie de « Paradox » premier album du rappeur genevois Kenzy , lequel fait référence au spot iconique des Avanchets. L’amitié entre Bagdad794 et Kenzy ne date pas d’hier, tout comme leur attrait commun pour le 7ème art, qui a engendré bon nombre d’œuvres qualitatives dont le visuel du titre « 1 POUR TOUS » des rappeurs français Larry & Fianso. Tourné à Genève, le clip retrace l’itinéraire mouvementé d’un objet spécifique à la suisse : une montre Rolex.

« On a évolué ensemble »

« J’ai l’impression que notre connexion avec Bagdad794, c’est la destinée qui l’a voulu ». Tel est le constat que fait Kenzy, quasiment 10 ans après leur première rencontre. En 2014, le résident des Avanchets trempe déjà dans le son…tout comme son homologue des Palettes : « Il faut savoir qu’à l’époque, en plus de capturer la vie de mon quartier en photo, je rappais avec des potes, dont Lakruzz qui avait son propre studio à Onex » explique Bagdad794. De son côté, Kenzy avait déjà entendu parler de ses réalisations, via un éducateur des Avanchets parti aux Palettes : « Hassan est venu me montrer ce que Bagdad794 et son équipe faisaient. Par la suite je l’ai suivi sur les réseaux, il m’a trop inspiré avec sa façon de montrer cette suisse dont on ne parle pas ». La vraie rencontre physique a eu lieu quelques temps plus tard, via leurs potes respectifs qui bossaient en…horlogerie, ça ne s’invente pas. C’est lors d’une session au stud’ de Lakruzz que les deux genevois se sont captés pour la première fois, comme le détaille Kenzy : « Mêmes valeurs, mêmes principes, on voyait le monde de la même manière, du coup ça a matché direct et on a commencé à rapper ensemble. Ici à Genève, avec la plupart des gens que tu vas croiser en ville, tu sens un léger décalage. Avec Bagdad794, l’alchimie a pris tout de suite ».

Alors même qu’il commence à se lasser du rap, ce dernier se voit proposer par son acolyte de clipper l’un de ses sons : « Je n’avais aucune expérience dans le domaine et même pas de caméra. Un pote à lui, Serkan, avait une caméra et me la prêté, tout a commencé comme ça. Son premier clip c’était mon premier clip. Les gens savent que je suis pas un gars qui va clipper tout le monde. C’est une mentalité qui est propre aux Avanchets et aux Palettes, mais on a pas pour habitude de se mélanger. J’ai accepté de shooter ce street clip car humainement ça a collé avec Kenzy mais aussi avec les gens de son quartier. C’est une question de respect mutuel, je me sens comme chez moi ici. Depuis, on a enchainé les collaborations avec toujours cet entrain, et même si on faisait chacun nos trucs de notre côté, on a véritablement évolué ensemble ».

Après plusieurs années à charbonner dans l’ombre, Kenzy se lance officiellement dans le rap par le biais de son premier projet « Paradox », suivi dans la foulée des singles « Numéro 10 » et « Tarantino ». « La vie c’est pas des scènes, c’est pire qu’un film de Tarantino » s’exclame le rappeur au sein du morceau éponyme. Une thématique parfaitement retranscrite à l’image, que l’on doit à Bagdad794 : « Avec ce clip, on a vraiment passé un cap artistique. Notre démarche a été bien plus cinématique que par le passé via « Tarantino ». Le truc qu’on a en commun, c’est cette sensibilité pour le 7ème art, une tonalité qu’on retrouve visuellement au sein de nos quartiers respectifs ». Dans sa lignée de cette œuvre clippesque, l’hymne à « Genève » et son multiculturalisme ainsi que la suite directe de « Tarantino », clin d’œil à un autre réalisateur légendaire, « Scorsese », par ailleurs tous deux présents au sein de notre classement des meilleurs clips de l’année 2021 et 2022.

À force de côtoyer Bagdad794 sur et hors les tournages, Kenzy prend gout à la réalisation, au point d’être de plus en plus impliqué, même en dehors de ses propres projets : « En vrai depuis mon premier street clip jusqu’aux dernières réalisations de Bagdad794, j’ai toujours été là du début à la fin, tous les clips on les a monté ensemble. Plus on avançait, plus je suis devenu pointilleux sur l’image ». Bagdad794 enchaîne : « Depuis le début, c’est écrit Bagdad794 mais ça aurait pu être Bagdad794 & Kenzy. De A à Z on bosse ensemble. Parmi tous les artistes avec qui j’ai pu collaborer, c’est sans aucun doute le plus méticuleux, il a ce besoin d’avoir un contrôle total sur son image et c’est ce qui fait sa force. On se prend souvent la tête gentiment sur les tournages mais en même temps c’est rassurant car il sait ce qu’il veut et surtout où il veut aller ». « Tout ce qui est technique je lui laisse ça, il gère très bien, mon rôle va davantage résider dans l’aspect de la direction artistique. Avec nos deux domaines d’expertise, on se tire mutuellement vers le haut » conclut Kenzy.

Au début de la saison hivernale, les deux potes se retrouvent au Paradoxe afin de discuter de la dernière proposition de clip que vient de recevoir Bagdad794, une commande pour le titre « 1 POUR TOUS » des rappeurs francophones Larry et Fianso.

Tournage contre la montre

Depuis quelques temps, Bagdad794 a élargi son champ de vision en bossant pour des artistes français, comme le souligne le principal intéressé : « Larry est chez Sony Music France, tout comme Niro et GhostKillerTrack. Si j’ai pu collaborer avec eux, c’est grâce à Soufian Dahalani, directeur artistique au sein du label ainsi que la filiale Hall Access qui me suit depuis des années sur Instagram. Il m’a contacté pour me proposer de clipper le morceau de Larry, les artistes n’étant pas disponibles aux dates prévues, j’ai donc eu carte blanche de sa part. J’aime bien bosser avec Soufian car il m’a toujours fait confiance ».

Le début des galères © Bagdad794 et Kenzy

Ayant déjà tourné « Yemma » de Niro aux Palettes, Bagdad794 prévoit de se focaliser sur le quartier des Avanchets pour ce nouveau clip, et passe un coup de bigo à Kenzy et son manager. Entre deux cafés, le trio écoute le son et évoque une mise en scène liée à la notion de rapidité. Le storytelling centré sur la montre provient de Kenzy, à qui Bagdad794 fini par proposer de coréaliser la fiction : « À force d’entendre toutes ses idées, cela m’a paru évident que ce clip, on allait le concevoir à deux ». Même si le duo est réglé comme une horloge suisse, c’est un véritable tournage contre la montre qui les attend : huit jours pour tourner, monter et sortir le clip, avec pour cahier des charges une douzaine de scènes à shooter. « De toute ma carrière de réal, c’est le clip qui m’a le plus demandé de travail et d’énergie, c’était intensif » dixit Bagdad794, avant de poursuivre : « On a tourné début janvier à raison de plus de 12h de taff par jour. On a bu une quantité astronomique de café au Paradoxe pour tenir dans le froid avec Kenzy quand il y avait des moments de latence, car il faut savoir que les figurants ont donné de leur temps gratuitement, on est pas sur une grosse production donc tu ne peux pas leur dire venez à telle heure ».

En effet, pour le tournage de « 1 POUR TOUS », Bagdad794 et Kenzy n’ont pas bénéficié d’un budget conséquent, mais plutôt de l’équivalent d’un salaire à se partager à deux. Une réalité d’autant plus importante à souligner qu’une poignée de clipmakers parviennent à réellement vivre de leurs réalisations sans bosser sur des mandats à côté. C’est donc uniquement via la débrouille, une caméra, deux petites lumières et le soutien inconditionnel de leurs quartiers que les deux genevois ont mené à bien ce projet : « La force qu’on a ici aux Avanchets ainsi qu’aux Palettes, c’est que malgré qu’on ait énormément de taff sur un délai aussi court, les ressources sont infinies. Il y’a toujours quelqu’un pour t’aider, un appel que tu peux passer, et évidemment tous les acteurs font partie de nos proches » explique Kenzy. Comme le précise Bagdad794, l’attribution des rôles fut rapide : « Je suis très physionomiste, tandis que Kenzy connait déjà les gens de son quartier. Dans un clip muet, le casting est beaucoup plus simple car c’est uniquement ta dégaine et ton physique qui vont déterminer ton rôle à l’écran ».

Une montre qui attire les convoitises © Bagdad794 et Kenzy

Au sein de la distribution, on retrouve une tête bien connue des clips de Bagdad794…son voisin de palier Nadir Berhaili, qui s’est récemment lancé dans l’acting de façon autodidacte : « J’ai beaucoup d’affection pour Nadir, on a un lien très spécial lui et moi. J’ai toujours perçu quelque chose d’unique dans sa façon de jouer. Pour le clip « Yemma » de Niro j’ai de suite pensé à lui, pareil pour « For the Mandem » de Ghost Killer Track. À chaque fois j’essaie de proposer à Nadir quelque chose de radicalement différent, et à chaque fois il s’adapte car c’est quelqu’un qui n’a aucune gêne de par son vécu, c’est à ça qu’on reconnait les meilleurs acteurs à mon sens ». Au cours de son apparition, Nadir manie de véritables katanas, obtenus 20 minutes avant le début de la scène, tout comme la majorité des accessoires du clip : « C’est très street comme tournage dans le sens où on a pas d’autorisations, et absolument rien de factice. Par exemple la fameuse montre Rolex, c’est une vraie qu’on a eu temporairement grâce à un de nos contacts. Je peux te dire qu’on a vraiment fait gaffe en la manipulant car elle est estimée à 18 000 balles ! ».

Nadir et ses katanas © Bagdad794 et Kenzy

Forcément, un tournage de cette envergure fourmille d’imprévus en tout genre, pas de quoi déconcentrer le duo, qui semble s’adapter quelle que soit la situation : « Bien sûr qu’il y’a eu quelques galères, mais c’est ce qui rend cette session encore plus belle. Pour la scène du casino clandestin, on a eu la visite des flics par exemple, on leur a bien expliqué qu’on tournait une vidéo car c’est aussi notre rôle d’assurer le coup pour nos acteurs. Avec le temps la police commence à capter notre démarche artistique. Sur « Pris Pour Cible », c’est la première fois qu’ils intervenaient pour un cheval en plein milieu des Avanchets, limite ils voulaient prendre une photo avec. Lors de la scène du kebab, on avait incorporé un personnage de sans abri au scénario, ce n’est pas un acteur, c’est un vrai sans domicile fixe qui a accepté de passer devant la caméra. Il faut préciser qu’on ne s’est pas servi de lui gratuitement. Une fois les images coffrées, on lui a filé à manger, 50 balles et des clopes. En plus il énormément kiffé le moment et ça se voit à l’écran ». Comme mentionné plus haut, le reste du casting est entièrement composé des gens du quartier de Kenzy, comme le (très) charismatique videur de discothèque, coach sportif des Avanchets dans la vraie vie.

Quelques secondes avant le drame © Bagdad794 et Kenzy

Même le manageur de l’artiste fait une apparition, hyper impliqué sur le tournage comme l’explique Bagdad794 : « Aucun manager n’est deter comme le sien. Logistique, transports, coordination avec les acteurs…Besar nous a été d’une précieuse aide » avant de poursuivre : « Quand on check les rush via le moniteur, on est pas juste deux, il y’a 20 personnes derrière en train de regarder avec nous. Tout le monde s’est investi au maximum. Une fois les scènes tournées avec succès, on se regardait Kenzy et moi avec un sentiment d’accomplissement incroyable. C’est pour ce genre de moment que je fais de la réal ».

Après une semaine de taff intensif, le clip est finalement délivré à quelques heures de sa sortie officielle. Les réactions ont été unanimes, aussi bien du public que des artistes eux-mêmes, comme en témoigne le message de félicitations reçu par Bagdad794 de la part de Fianso sur Instagram. Malgré l’énorme part de stress que ce projet a engendré, Kenzy n’en retient que du positif : « On a absolument pu faire tout ce qu’on avait rédigé dans le scénario parce qu’on y a cru et surtout grâce au soutien de nos quartiers. Les gens ne se rendent pas forcément compte de la charge de travail qu’il y’a derrière une vidéo de moins de trois minutes ».

Pure fiction, vraie Rolex © Bagdad794 et Kenzy

« Parfois on se dit que faire tout ça sans moyens c’est déjà beau mais alors avec du budget…il n’y aurait plus de limites à notre création », précise Kenzy. Bagdad794 poursuit : « Ce n’est pas exagéré de dire qu’à deux, on fait le taff d’une équipe de tournage. Pour mon court métrage « Jusqu’à la Fin », j’avais une équipe avec moi et ça change tout. Sur nos clips, on est tellement hyperactifs avec Kenzy que je ne sais pas si ça pourrait fonctionner de collaborer avec d’autres gens. On a envie de tout contrôler, on ne se dit jamais non, et c’est ça qui fait notre force ». À l’écriture de ces lignes, Bagdad794 planche sur un long-métrage, tandis que Kenzy prépare ses prochaines sorties. Chaque chose en son temps donc, mais avec une promesse : « On n’arrêtera jamais de faire des clips ensemble ».