Swiss Clips : Comment Blacktrees Studio ont réalisé « Alk2000 »

« Quand deux mecs hors normes se rencontrent, il y’a de fortes chances que quelque chose d’incroyable se produise » dixit Adrien Pisler et Johann Pélichet, duo de réalisateurs helvétiques pour qui le mot impossible n’a jamais figuré dans le dictionnaire. Adrien a grandi au sein d’une famille de musiciens, développant rapidement un attrait pour l’illustration tout en claquant des ollie sur sa planche de skate. Une pratique qui va rapidement l’amener sur le terrain de la vidéo, désireux de capturer ses sessions ride avec la caméra que sa mère lui avait prêté. En parallèle, ce dernier bouffe du ciné sans discontinuer, analysant la moindre scène de ses films préférés, de « 2001 l’Odyssée de l’Espace » à « Alien ». Une formation de graphiste en poche, le lausannois monte son agence, mais peine à s’épanouir artistiquement. Johann est d’origine Suisse et Brésilienne, son père est chef d'orchestre et trompettiste. Il a passé son enfance à la campagne jusqu'à ce qu'il soit placé en foyer à l'âge de 9 ans. Une fois par semaine, la structure organisait une projection filmique, dont l’œuvre devait être sélectionnée en amont. Une initiative qui l’a littéralement immergé dans le 7ème art, ponçant les classiques que sont « Reservoir Dogs », « The Truman Show » ou encore « Vol au-dessus d’un nid de coucou ». Dans le flou quant à son avenir professionnel, sa mère décide de l'envoyer dans une famille à Los Angeles pour qu’il puisse y étudier et apprendre l’anglais. Il y trouvera sa voie. À son retour, il commence ses études en arts visuels et en communication à l’ERACOM, puis étudie la photographie au CEPV de Vevey. Se destinant à devenir réalisateur, il poursuivra ses études en cinéma à Lausanne jusqu’à obtention de son diplôme. Une rencontre banale en soirée à fait basculer la trajectoire du duo, à mi-chemin entre la fusion Gogeta et le Big-Bang : « On s’est capté dans une fête, ayant chacun une bonne dose de folie ça a directement matché entre nous. » détaille Adrien.

Les Suisses s’envolent donc en terre de glace, affûtant au passage leurs compétences en matière de synchronisation technique. Forts de cette expérience clippesque, Adrien et Johann décident de forcer le destin en contactant certains rappeurs dont ils apprécient la musique afin de proposer leurs services. Si le Duc de Boulogne n’a jamais donné suite à la missive, ce n’est pas le cas de l’Empereur, qui a convié le duo à l’un de ses concerts : « Alkpote nous a proposés d’assister à son show à Paris, pour ensuite discuter en loge de notre proposition. On a pris le risque, chopé des billets, booké un hôtel et on est montés dans la capitale. Par la suite on lui a montré notre taff, c’est-à-dire aucun clip de rap à notre actif ! Alk nous a dit qu’on était de vrais artistes, c’est comme ça que notre collaboration a débuté ». Les helvètes ont ainsi l’opportunité d’inventer et réaliser le clip du morceau « Aigle », prévu pour sortir en préambule du quatrième album d’Alkpote. Une seule et unique consigne est donnée par l’Empereur : la présence d’un aigle au sein du clip. Après avoir essuyé de nombreux refus, le duo finit par rencontrer un dresseur belge qui a donné son feu vert pour poser le rapace sur le rappeur, avec un bon entraînement en amont. La vidéo a nécessité 4 jours de tournage, dont 2 en Belgique, notamment au sein de l’ancienne tour de refroidissement de la société Electrabel, dans la localité de Monceau-sur-Sambre, lieu prisé des afficionados d’urbex.

Malgré des contraintes budgétaires importantes, Blacktrees est parvenu à proposer un visuel de qualité : « Le fait d’avoir un budget relativement faible nous a été bénéfique car cela nous a poussé à faire preuve d’inventivité, d’autant plus que le clip n’a pas été conçu de manière classique. La structure habituelle d’un clip de rap se condense en a,b,c,a,b,c. Nous on a voulu bousculer ça, Alkpote se déplace d’un endroit à un autre sans revenir où il se trouvait précédemment. Pareil niveau montage, normalement tu filmes le playback et coupe dans la séquence au moment voulu. Nous on devait synchroniser les lyrics avec le scénario pour que le tout soit cohérent. C’est-à-dire faire un pré montage avec les images du storyboard sur le rythme de la musique pour caler le texte au bon endroit par rapport au scénario. »

Enregistrer un morceau pour ensuite le clipper, schéma classique dans le milieu artistique…pas pour Adrien et Johann, qui ont soufflé l’idée de « Alk2000 » à l’empereur, avant que ce dernier ne file en studio coffrer le son : « J’étais posé chez moi à réfléchir à la recette du succès des films qui m’avaient marqués étant gamin » démarre Adrien, avant de poursuivre : « Ce qui me faisait kiffer c’était l’automobile : la Delorean de Retour vers le Futur, la Batmobile de Batman, la KITT de K 2000. Je m’en foutais de David Hasseloff, moi je voulais conduire la caisse. K 2000…ALK2000 ! J’appelle Johann et je lui fais part de mon concept : un clip de rap qui starifie une voiture. Il kiffe trop et on décide d’appeler Alkpote. Et là c’est lunaire, il nous dit qu’il adore le projet et qu’il fonce au studio créer un titre juste pour pouvoir le clipper ! (rires). »

