Focus sur la crème des clips suisses : « M30 » de Makala

Enter the Void

Fondé en octobre 2014 par une équipe de passionnés du 7ème art, le crew enchaine les courts métrages et plus récemment les clips pour divers artistes helvétiques. Réunissant une dizaine de collaborateurs plus ou moins réguliers, le collectif compte en son noyau deux frères, Emral et Birdjan Kadriov. Au vu de leur travail, on aurait tendance à penser que ceux-ci ont suivi un cursus spécifique, mais il n’en est rien : « Aucun d’entre nous ne sort d’une école de ciné, Exit Void est simplement né de notre passion commune pour cet art. »

Fondé en octobre 2014 par une équipe de passionnés du 7ème art, le crew enchaine les courts métrages et plus récemment les clips pour divers artistes helvétiques. Réunissant une dizaine de collaborateurs plus ou moins réguliers, le collectif compte en son noyau deux frères, Emral et Birdjan Kadriov. Au vu de leur travail, on aurait tendance à penser que ceux-ci ont suivi un cursus spécifique, mais il n’en est rien : « Aucun d’entre nous ne sort d’une école de ciné, Exit Void est simplement né de notre passion commune pour cet art. »

Fondé en octobre 2014 par une équipe de passionnés du 7ème art, le crew enchaine les courts métrages et plus récemment les clips pour divers artistes helvétiques. Réunissant une dizaine de collaborateurs plus ou moins réguliers, le collectif compte en son noyau deux frères, Emral et Birdjan Kadriov. Au vu de leur travail, on aurait tendance à penser que ceux-ci ont suivi un cursus spécifique, mais il n’en est rien : « Aucun d’entre nous ne sort d’une école de ciné, Exit Void est simplement né de notre passion commune pour cet art. »

En attestent les innombrables affiches qui tapissent le mur de leur studio ; Park Chan-wook, Takeshi Miike, David Lynch, Andreï Tarkovski ou encore Emir Kusturica ont façonné la culture ciné des frères Kadriov et par conséquent, la pierre angulaire du style Exit Void. C’est cette touche artistique unique qui a conquis Makala en 2019 : « Jordy est tombé sur une de nos vidéos, « Trap Poétique », et il avait bien kiffé. Du coup il nous a envoyé un message sur Instagram pour nous proposer de réaliser le format Radio Suicide Show, en préambule de son album. On a donc tourné les épisodes non-stop sur 3 jours, c’était un taff énorme car les vidéos sortaient direct une fois qu’on les avait capturées puis montées. »

En attestent les innombrables affiches qui tapissent le mur de leur studio ; Park Chan-wook, Takeshi Miike, David Lynch, Andreï Tarkovski ou encore Emir Kusturica ont façonné la culture ciné des frères Kadriov et par conséquent, la pierre angulaire du style Exit Void. C’est cette touche artistique unique qui a conquis Makala en 2019 : « Jordy est tombé sur une de nos vidéos, « Trap Poétique », et il avait bien kiffé. Du coup il nous a envoyé un message sur Instagram pour nous proposer de réaliser le format Radio Suicide Show, en préambule de son album. On a donc tourné les épisodes non-stop sur 3 jours, c’était un taff énorme car les vidéos sortaient direct une fois qu’on les avait capturées puis montées. »

En attestent les innombrables affiches qui tapissent le mur de leur studio ; Park Chan-wook, Takeshi Miike, David Lynch, Andreï Tarkovski ou encore Emir Kusturica ont façonné la culture ciné des frères Kadriov et par conséquent, la pierre angulaire du style Exit Void. C’est cette touche artistique unique qui a conquis Makala en 2019 : « Jordy est tombé sur une de nos vidéos, « Trap Poétique », et il avait bien kiffé. Du coup il nous a envoyé un message sur Instagram pour nous proposer de réaliser le format Radio Suicide Show, en préambule de son album. On a donc tourné les épisodes non-stop sur 3 jours, c’était un taff énorme car les vidéos sortaient direct une fois qu’on les avait capturées puis montées. »

Malgré le rush que cela a impliqué, le coup de foudre artistique entre Makala et Exit Void fut soudain, à tel point que la majeure partie des visu du Mak arborent désormais la griffe du collectif (Toys R Us, Babino, Hitman Go, Sergueï Diop…)

Malgré le rush que cela a impliqué, le coup de foudre artistique entre Makala et Exit Void fut soudain, à tel point que la majeure partie des visu du Mak arborent désormais la griffe du collectif (Toys R Us, Babino, Hitman Go, Sergueï Diop…)

Malgré le rush que cela a impliqué, le coup de foudre artistique entre Makala et Exit Void fut soudain, à tel point que la majeure partie des visu du Mak arborent désormais la griffe du collectif (Toys R Us, Babino, Hitman Go, Sergueï Diop…)

« Du fait des fréquentes demandes qu’on reçoit, on sélectionne vraiment avec qui on bosse. Par exemple avec Jordy on a direct senti un truc chez lui qui collait bien avec notre univers. Quand un artiste nous contacte sur les réseaux, en premier lieu on lui demande de nous envoyer le morceau qu’il veut clipper. Si la vibe nous plait, c’est un facteur déterminant pour toute collaboration. »

« Du fait des fréquentes demandes qu’on reçoit, on sélectionne vraiment avec qui on bosse. Par exemple avec Jordy on a direct senti un truc chez lui qui collait bien avec notre univers. Quand un artiste nous contacte sur les réseaux, en premier lieu on lui demande de nous envoyer le morceau qu’il veut clipper. Si la vibe nous plait, c’est un facteur déterminant pour toute collaboration. »

« Du fait des fréquentes demandes qu’on reçoit, on sélectionne vraiment avec qui on bosse. Par exemple avec Jordy on a direct senti un truc chez lui qui collait bien avec notre univers. Quand un artiste nous contacte sur les réseaux, en premier lieu on lui demande de nous envoyer le morceau qu’il veut clipper. Si la vibe nous plait, c’est un facteur déterminant pour toute collaboration. »

« Personne représente la Suisse comme moi j'le fais, où est l'passeport ? »

Si Michael Jordan a bien eu droit à son documentaire, pourquoi pas Makala ? C’est sans doute cette réflexion que s’est faite l’XTRM Boy après avoir poncé les 10 épisodes de « The Last Dance » qui relate la dernière saison du numéro 23 aux Chicago Bulls en 97-98. Big Boy Mak avait donc déjà un plan en tête, qu’il a transposé sur papier et envoyé aux frères Kadriov en amont du tournage : « Il est très calé dans ce qu’il veut à chaque fois qu’on bosse ensemble, il arrive avec le fond et nous on y ajoute la forme. »

Si Michael Jordan a bien eu droit à son documentaire, pourquoi pas Makala ? C’est sans doute cette réflexion que s’est faite l’XTRM Boy après avoir poncé les 10 épisodes de « The Last Dance » qui relate la dernière saison du numéro 23 aux Chicago Bulls en 97-98. Big Boy Mak avait donc déjà un plan en tête, qu’il a transposé sur papier et envoyé aux frères Kadriov en amont du tournage : « Il est très calé dans ce qu’il veut à chaque fois qu’on bosse ensemble, il arrive avec le fond et nous on y ajoute la forme. »

Si Michael Jordan a bien eu droit à son documentaire, pourquoi pas Makala ? C’est sans doute cette réflexion que s’est faite l’XTRM Boy après avoir poncé les 10 épisodes de « The Last Dance » qui relate la dernière saison du numéro 23 aux Chicago Bulls en 97-98. Big Boy Mak avait donc déjà un plan en tête, qu’il a transposé sur papier et envoyé aux frères Kadriov en amont du tournage : « Il est très calé dans ce qu’il veut à chaque fois qu’on bosse ensemble, il arrive avec le fond et nous on y ajoute la forme. »

Savant mélange de plans anamorphiques et VHS pour coller au registre du documentaire, M30 contient son lot de saynètes et d’anecdotes en tout genre dixit les frères Kadriov : « Pour le plan sur le rooftop d’un immeuble, Jordy a fait jouer ses relations afin qu’on puisse y accéder le temps d’une prise. On a eu énormément de chance avec la météo comme tu peux le constater. À un moment du clip, un fan pose avec lui en sortant du tabac, alors qu’en réalité c’est Jordy lui-même qui a demandé au gars « T’es chaud tu me prend en photo ?! » sans savoir si le mec le connaissait (rires).

Savant mélange de plans anamorphiques et VHS pour coller au registre du documentaire, M30 contient son lot de saynètes et d’anecdotes en tout genre dixit les frères Kadriov : « Pour le plan sur le rooftop d’un immeuble, Jordy a fait jouer ses relations afin qu’on puisse y accéder le temps d’une prise. On a eu énormément de chance avec la météo comme tu peux le constater. À un moment du clip, un fan pose avec lui en sortant du tabac, alors qu’en réalité c’est Jordy lui-même qui a demandé au gars « T’es chaud tu me prend en photo ?! » sans savoir si le mec le connaissait (rires).

Savant mélange de plans anamorphiques et VHS pour coller au registre du documentaire, M30 contient son lot de saynètes et d’anecdotes en tout genre dixit les frères Kadriov : « Pour le plan sur le rooftop d’un immeuble, Jordy a fait jouer ses relations afin qu’on puisse y accéder le temps d’une prise. On a eu énormément de chance avec la météo comme tu peux le constater. À un moment du clip, un fan pose avec lui en sortant du tabac, alors qu’en réalité c’est Jordy lui-même qui a demandé au gars « T’es chaud tu me prend en photo ?! » sans savoir si le mec le connaissait (rires).