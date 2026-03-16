Swiss Clips : Papele de Di - Meh

Assurément l’un des visuels phares de 2025. Issu de l’EP “Nanana” de Di-Meh , le titre “Papele” évoque sa détermination afin de prouver qu’il mérite sa place dans le milieu de la musique après tant d’années à charbonner. Un mindset que l’on retrouve imagé à l’écran via l’ascension périlleuse du rappeur lesté d’un gigantesque sac à dos, métaphore du poids de son existence. Derrière ce scénario un brin alambiqué, George Flood-Hunt , jeune réalisateur de 21 ans adepte d’univers surréalistes dont les références oscillent entre Georges Méliès, Shapxo ou encore Sabby Etienne. Entretien avec un clipmaker plus que jamais motivé à gravir les sommets.

Quel a été ton parcours avant de te lancer comme clipmaker ?

"Quand j'étais petit l'école ne m'intéressait pas vraiment. Je jouais à Minecraft, à Pokémon, j'étais ailleurs. En secondaire, on m'a mis dans une section plus basse que tous mes amis et pour moi c'était inacceptable. J'ai bossé, j'ai fait les efforts, et j'ai fini par avoir les notes pour les rejoindre et je me suis surtout prouvé à moi-même que je n'étais pas stupide. À ce moment-là, ma prof m'a dit un truc que je n'ai jamais oublié : “C'est mieux d'être le meilleur d'une classe moyenne que le moins bon d'une meilleure”. Cette phrase m'est restée dans la tête. Comme si on m'avait donné un classement, une place à défendre, et j'y ai cru. En dernière année de secondaire, j'ai été accepté à l'Eikon, l'école d'arts appliqués de Fribourg. On faisait beaucoup de dessin, on posait les bases des arts visuels, et je n'ai pas réussi l'année. Mais c'est tout de même là que j'ai rencontré Matthieu Noël, mon collaborateur depuis cette époque, avec qui j'ai passé un nombre indécent d'heures à jouer aux jeux vidéo. Je suis ensuite entré dans une formation de quatre ans en "Interactive Media Design". C'était exactement ce que je cherchais, un mélange de communication, de graphisme, de vidéo, de web et de motion.

“En année préparatoire, j'ai rencontré Shakeel, hyper gentil et ultra motivé, qui faisait déjà des clips. J'ai commencé à faire des projets à côté, et surtout à arrêter de voir l'école comme une simple "éducation" mais plutôt comme un endroit où j'avais du temps pour m'améliorer. J'ai bossé sur plein de petits projets à 100 balles, souvent pour des gens compliqués, sur des idées parfois bancales. Mais petit à petit, j'ai appris ce qu’est le contact client, la gestion de budget, et surtout la valeur de mon propre travail. J'ai aussi commencé à comprendre le système dans lequel on était, des étudiants qui suivent les cours en attendant une récompense, au lieu d'utiliser ce temps pour construire leurs propres projets. À partir de 2023, j'ai commencé à faire des choses plus propres, plus proches de mon goût, avec plus de sens. Je venais d'acheter ma Blackmagic 4K avec l'argent que j'avais économisé pendant un an et ainsi, j’ai bossé avec le crew fribourgeois “TRIBU”. Leur clip “Réveil” m'a permis de me construire un portfolio solide et de rencontrer d'autres créatifs suisses que je respectais vraiment, notamment Silvan Steiner, probablement une des rencontres les plus importantes de ma vie. Avec lui, on a bossé sur un projet qui n'a jamais vu le jour, mais qui s'est transformé en soirée pyjama géante avec toute l'équipe. Et surtout, ça nous a montré un truc : on avait faim, et peu de gens autour de nous avaient la même faim. C'est cette faim-là qui nous a ensuite permis de travailler avec Di-Meh pour la première fois”.

Justement, quelle a été la genèse de votre connexion ?

“Un pote m’a partagé une story de Di-Meh via laquelle il cherchait un clippeur. Je lui ai donc envoyé un message, il m'a follow et a liké plein de mes posts. Il était méga déter, super sympa et plein d'énergie. Il m'explique qu'il n'y a pas vraiment de budget et qu’il a besoin de tourner un bail en soum-soum pendant que Stony Stone est sur Genève, juste avant son concert au festival Isteria. Le truc, c’est qu’il était 1h00 du matin, et que tournage était à 11h00 le lendemain ! Du coup, j'ai appelé Matthieu et Sylvan dans la foulée, on s'est organisés pour trouver une voiture à 2h00 et on a réussi à être sur Genève afin de faire des repérages. Je pense que si on n'avait pas saisi cette opportunité hyper aléatoire, on n’en serait pas là aujourd'hui”.

Suite à cette collaboration fructueuse, tu as enchainé avec le clip “Papele”

Après avoir taffé sur “Andale”, Di-Meh et moi avons gardé contact. Il m'envoyait souvent des maquettes et des sons inédits. Le titre “Papele” m’a grave parlé. Je l'ai écouté en boucle à longueur de journée. Selon moi, la vibe méritait quelque chose de plus travaillé qu’un simple clip. Très vite j'ai eu envie d'y projeter la Suisse, un poids émotionnel et l'idée d'une marche vers la réussite. Le moteur c'était l'argent, le papele, quelque chose qui symbolise la valeur, le respect et l'accès à la table des grands. C'est un truc avec lequel Di-Meh se bat depuis qu'il est petit ; prouver qu'il mérite sa place, ce qui résonnait fort avec mon propre parcours”.

Le sac de Di-Meh © Papele

“Papele est vraiment né de ça, l'idée que la force vient de la persistance, du fait de continuer même quand tout te brouille la tête. Il faut une forme de folie pour arriver là où il en est, et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui l'acceptent tôt. Soit t'es aliéné par l'avis que les gens ont de toi, soit par celui que tu choisis de leur donner. De là est venue la métaphore centrale du film, le sac. Il représente le poids d'une vie, les affaires, les expériences, toutes les choses invisibles qu'on traîne avec soi et qui rendent le pas vers l'avant plus lourd, entre la peur de l'inconnu et l'habitude de ce qu'on connaît déjà. C'est de cette tension qu'on a créé tout ça”.

Est-ce que tu as eu carte blanche pour le scénario ?

J'ai effectivement eu carte blanche, mais il a été important pour moi d'essayer de développer un monde en mélangeant nos deux univers. C’est à dire trouver un équilibre entre son personnage et ma manière de raconter une histoire. On a tous des choses en commun dans ce monde, la question est ; comment construit-on un pont assez solide pour y accueillir des visiteurs ?”

Comment s’est déroulé le tournage ?

“On a commencé la préproduction début février 2025 et on y a consacré énormément de temps pour que le tournage se déroule au mieux. Je rédige le storyboard et je valide une narration très tôt avec l'artiste et l'équipe afin qu'on puisse construire dessus comme fondations stables. Le tournage devient ensuite une liste à cocher, et on se permet d'expérimenter une fois que chaque besoin vital du storyboard est confirmé. On verrouille très tôt les plans car la 3D a un énorme impact sur notre approche. On réfléchit déjà à comment on va composer tout le clip avant même de choisir la caméra, pour éviter un maximum de corrections en post-production. C'est aussi pour ça qu'on a souvent des plans fixes. Shakeel, Padou et moi avons choisi comme lieu Châtel-Saint-Denis, dans le canton de Fribourg, en raison de ses nombreux panoramas et afin de valoriser le canton où j'ai grandi”.

Une pause bien méritée © Di_meh

On devait initialement filmer au Moléson vers Gruyère, mais il y avait trop de neige pour prendre les télésièges, donc on a dû replanifier le spot. Shakeel et moi sommes allés sur place une semaine avant afin de créer un planning avec des photos de référence que Padou a ensuite utilisées pour concevoir un plan de travail histoire de respecter la lumière du soleil par rapport aux plans, vu que c'était notre source de lumière principale. Le 22 mars, on a mis en boîte le tout, en ayant bouclé le tournage avec dix minutes d'avance sur le planning. Il y a eu étonnamment très peu de problèmes, voire aucun, et tout le monde était d'une gentillesse indescriptible”.

Par la suite, il y'a eu un gros boulot sur les CGI ; quel en a été le processus ?

“Le sac avec lequel on a travaillé a été construit par une équipe de bachelor en section mode à la HEAD. Ils ont fabriqué un sac autour d'une grille en bois selon les demandes faites par la post-production, sur laquelle ils ont créé un début de pile de sacs. On y a ensuite ajouté plein de points de tracking pour pouvoir y attacher une colonne vertébrale virtuelle destinée à la grande tour d'affaires. Le processus de post-production se compose de plusieurs étapes, méticuleusement organisées par Matthieu sur un Google Sheets : l'edit, la première passe d'étalonnage, le tracking, la CGI/3D, le rendu, la rotoscopie, le compositing, la deuxième passe d'étalonnage, le sound design et, finalement, le montage final”.

Moodboard © Papele

“Pour le sac, on a récupéré plein de vêtements d'amis et d'Ilena, la directrice artistique du clip, qui a stylisé tous les acteurs à part Di-Meh. On les a empilés sur une table dans l'appartement de Matthieu, puis photographiés avec une lumière super diffuse afin d'éviter toute ombre et d'avoir quelque chose de le plus neutre possible. Le but était de les importer via “RealityCapture”, un logiciel de photogrammétrie, pour ensuite les réimporter dans Blender. Via Blender, on a importé le footage qu'on avait filmé et on a tracké les mouvements du sac”.

Objets 3D © Papele

“Une fois ces mouvements récupérés, on a obtenu un sac virtuel sur lequel on a placé tous les scans de nos vêtements, dupliqués et empilés afin de créer une tour géante. Cette tour a ensuite été riggée, ce qui signifie qu'on lui a placé des os comme une colonne vertébrale à l'intérieur afin de pouvoir la bouger comme une seule entité, de manière plus naturelle et fluide. Le rig a ensuite été simulé à partir du mouvement tracké sur le sac, ce qui donne un rendu un peu chancelant et vivant. Pour chaque plan et chaque étape, on a évidemment dû ajuster les paramètres de simulation, la perspective, l'échelle et l'aspect général afin que cette chose ridiculement fantastique paraisse la plus naturelle possible sans être trop choquante. Pour ce qui est de l’aspect design et la personnalité du sac, on s'est inspirés du film “Le Château ambulant” de Miyazaki ainsi que du clip “Greenwashing” de Tryo, réalisé par Marco Nguyen. On a aussi récupéré plein d'assets 3D à partir de la carrière et de l'image de Di-Meh, de ses albums et de ce qu'il nous a raconté de lui, pour rendre le sac hautement personnel.

C'était un challenge intéressant pour nous, car on ne savait pas exactement ce que ça allait donner, mais toute l'équipe est fière du travail et du résultat final, et ça nous prouve surtout qu'il faut continuer à innover à notre petite échelle quand on peut”.

C'est quoi la suite pour toi en 2026 ?

“J'aimerais quitter l'idée du clip cool pour aller vers quelque chose de plus construit et plus habité. Je veux créer des images qui semblent ludiques, mais qui portent quelque chose de plus dense à l'intérieur ; une douceur un peu étrange, qui laisse passer des émotions difficiles sans les rendre écrasantes. J'aimerais que mon travail commence à former un ensemble plus cohérent. Que ce soit en clip ou en publicité, l'idée est que chaque projet fasse partie du même univers, avec ses codes, ses couleurs, sa logique propre. Quelque chose d'assez précis, parfois très contrôlé, mais toujours guidé par une vraie humanité.

Je ne cherche pas la quantité, mais la justesse. On ne construit pas quelque chose qui dure une vie en empilant des décisions rapides, mais en prenant le temps de sélectionner les bonnes”.

Papele © Papele