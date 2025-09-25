Swiss Cover Story – Le Grand Mystico

En matière d’imagerie, le genevois Slimka a toujours été un véritable esthète. Les pochettes de « No Bad Vol 1. », « Tunnel Vision » et plus récemment « Le Grand Mystico » tendent à le confirmer. Paru en février 2024, le second album du membre de la SuperWakClique se mue en une épopée surréaliste aussi bien sonore que visuelle. Concernant ce dernier aspect, l’helvète a décidé de faire appel au réalisateur et photographe Cyril Gaborit ainsi qu’au spécialiste en effets visuels Nolann Blettner , épaulés par les sociétés de production / post production Vanta et Disguys. « Des gars de son entourage lui ont recommandé mon travail, et on s'est pris un café à Paris pour s'échanger quelques premières idées » explique Cyril, ayant précédemment œuvré pour Off White, Doums, Paco Rabanne, Laylow, Avnier…liste non exhaustive. « Il me semble qu'on avait déjà les grandes lignes en tête suite à notre rendez-vous avec Slimka. Il voulait être accompagné d'un freakshow au beau milieu d'un cirque. J'ai tout de suite pensé au film Big Fish de Tim Burton et surtout au personnage d’Ed Bloom lorsqu’il découvre le Calloway Circus. Slimka avait aussi quelques demandes précises, comme les éléphants de Salvatore Dalí ».

Au niveau des autres références, Cyril cite volontiers Edward aux Mains d’Argent du même réalisateur ainsi que les peintures de Caspar David Friedrich, les photos de Szilveszter Makó et Luca Mastroianni ou encore les matte paintings présents au sein du long métrage « La Cité des enfants perdus » de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro. Autre protagoniste important du projet, Johan Lin aka Helvetico Thin Bold, pointure stylistique dont le travail auprès de figures montantes comme Théodora à fait écho auprès du Grand Mystico : « On a d'abord exploré plusieurs pistes plus street et plus underground pour la cover. On bossait en parallèle sur le clip « Mystico » et on savait déjà que le thème pour celui-ci était davantage orienté cirque, avec des ref’ plus fantastiques et notamment celle d'Edward aux mains d'argent.

Le costume fantasque du Grand Mystico © Slimka

J'ai fait des propositions pour le clip et au final on s'est dit que c'était plus fort que le reste et pertinent de faire le lien avec la cover. J'ai tenté de reproduire un look proche de celui d'Edward avec des éléments et des marques « fashion » actuelles pour que la déclinaison se rapproche très légèrement de l'univers rap. Au final ça a direct bien fonctionné et on a gardé les autres pistes initiales pour les photos de presse ».

Une fois la panoplie du Grand Mystico validée, place à la composition visuelle dixit Cyril :

« Au départ, j'étais parti pour tout shooter en réel. On voulait trouver une véritable troupe de cirque, une fanfare, etc…Mais entre les délais et le budget, c'était utopique. On allait forcément être déçus du rendu final. J'ai donc préféré partir sur une base de 3D ». Et ça tombe bien, en matière de 3D, Nolann Blettner en connaît un rayon, en témoignent ses différents mandats pour Nike, Complex ou encore Clique. « On est parti d'un montage très basique de Cyril pour ensuite reconstruire la scène en 3D et incruster Slimka dedans. Grâce à la 3D on a pu gérer exactement la lumière et la composition, pendant que l'IA et le montage photo nous permettaient de rajouter des détails plus précis. Côté photo c'était seulement Slimka sur fond blanc donc il a fallu bosser l'incrustation en repeignant la lumière, les ombres, avec l'environnement » relate Nolann.

Photo de la maquette © Slimka

Spoiler ; Pour arriver à ce résultat final, les deux compères ont cependant dû revoir leur copie comme tempère Cyril : « On a commencé à bosser sur une première version, avec le cirque, un champ, la fanfare, etc…Slimka devait passer au bureau pour qu'on puisse le prendre en photo et l'intégrer dans l'environnement 3D. Mais la veille du shoot, j'ai énormément douté du rendu final, ça ne marchait pas. Le soir-même, j'ai planché sur une maquette Photoshop complètement différente, avec les éléments que l’on retrouve dans la cover définitive : le château, les rochers et la mer. Je lui ai montré les deux versions le lendemain, et c’est la deuxième qui a eu ses faveurs. Il nous restait moins d'une semaine pour boucler le tout à ce moment-là.

Le Grand Mystico prend forme © Slimka

Pour la conception finale, je pense que c'est le projet où j'ai assemblé le plus de médiums différents. Il y a une base 3D au niveau des rochers, des photos réelles, dont Slimka et les trois gars qui jouent de la trompette au fond, à savoir le producteur, Nolann et moi-même pour l’anecdote haha. Il y a aussi des photos récupérées sur internet comme l'océan, des générations en IA pour les îles volantes, la caravane...Puis vient l'étape de la composition : comment faire en sorte que tous ces éléments fonctionnent ensemble. Il y a eu une grosse phase de Photoshop, des corrections colorimétriques sur Lightroom, puis pour homogénéiser l'ensemble, j'ai imprimé la cover sur papier et je suis venu redessiner par-dessus pour lui donner un aspect peinture ».

La cover finale © Slimka

Il en résulte l’une des pochettes les plus originales de 2024, à la hauteur de l’album-concept délivré par Slimka. Désireux de pousser le coté réalisation et direction créative dans la continuité de la publicité Nike qu’il a chapeauté, Nolann s’affaire à ses projets. Johan à pour optique de contribuer au maximum au développement de Théodora et de son image.

Quant à Cyril, en parallèle de l'écriture d'un court-métrage, des éditos, un projet de livre photo, il a récemment bossé avec un autre genevois : Mairo sur le clip « Dope ».