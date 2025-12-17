Opel Freeski & Snowboard Tour : Présentation de la saison 25/26

Le Swiss Freestyle Tour revient avec huit étapes variées et promet une saison pleine de style, de précision et de suspense. Des jeunes talents aux riders confirmés, la tournée réunit toute la diversité du freestyle et l’amène dans les snowparks de Suisse.

Laax : Double trouble en Halfpipe pour la Coupe d’Europe

Fin mars, Laax organisera pour la première fois deux compétitions de la Coupe d'Europe de halfpipe en l'espace de quelques jours. Les meilleurs athlètes de la scène montreront tout leur répertoire dans le Superpipe – des hauteurs impressionnantes aux figures techniques de haut niveau. Tu peux suivre chaque run depuis chez toi : les deux compétitions seront diffusées en direct et te permettront de vivre l’ambiance directement sur ton écran.

Corvatsch : la finale freestyle de 10 jours, un événement exceptionnel

Le Corvatsch sera à nouveau le point fort de la tournée, avec un programme encore plus riche cette année. Pendant dix jours, les Championnats suisses et les Championnats suisses juniors se dérouleront dans toutes les disciplines, en parallèle de la grande finale de la Coupe d'Europe. Un rendez-vous incontournable de la scène nationale et de l'élite européenne, accompagné de retransmissions en direct des compétitions les plus importantes.

Toujours à jour - tous les résultats en un coup d'œil

Les résultats des huit étapes de la tournée seront publiés rapidement sur le site officiel. Tu pourras ainsi suivre à tout moment les performances des athlètes tout au long de la saison et découvrir qui se hisse en tête du classement.

Avec des spectacles de haut niveau, des moments intenses et une forte présence de la communauté freestyle, l'Opel Freeski & Snowboard Tour 25/26 promet un hiver mémorable. See you out there !

