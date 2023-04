Swiss Newcomers : 12 artistes helvétiques à suivre en 2023

Quelques années après avoir fait ses classes dans l’émission The Voice Kids, et désireuse de s’affranchir des covers, la suisso-thaïlandaise décide d’expérimenter davantage son potentiel.

Longtemps indécise entre son avenir dans l’animation visuelle et sa passion pour la musique, Nayana a finalement choisi de croire en ses rêves, suite à une conversation avec sa mère : « Elle m’a simplement demandé pourquoi je n’arrêterais pas le dessin pour me lancer dans la musique, et j’ai eu une sorte de déclic, tout s’est très vite enchainé à partir de ce moment ».

« J'avais jamais touché un mic, jamais mis les pieds dans un studio, jamais posé sur une prod mais j'étais persuadé que c'était ça que je devais faire de ma vie ». Après avoir tout plaqué à l’âge de 17 ans pour se consacrer à son mantra musical, Aslo s’est distingué avec deux très bons EP. « Noctambule » et « Premier Souffle », soulignent toute la justesse textuelle du genevois. Bien que le genre rap l’influence énormément, lorsqu’il s’agit d’évoquer ses inspirations, ce sont des groupes rock post 90’ qui se dégagent en premier : Oasis, The Libertines, Foo Fighters et Green Day tout particulièrement.

Depuis début 2023, le quotidien d’Aslo se scinde entre Genève et Paris, conscient du potentiel que lui offre la capitale hexagonale : « À un moment ou un autre il faut aller voir plus loin que le bout du Lac Léman; il faut mettre les mains dans le cambouis du grand moteur qu'est Paris si on veut pouvoir mener son projet à une certaine échelle ».

Prévu avant le début de l’été, le prochain projet de l’artiste se mue en une nouvelle déclinaison de son univers, plus rock que rap : «Cela représente une prise de risque considérable mais je suis sûr que le public va kiffer. Niveau live on a prévu de tout casser en band et de proposer un vrai show bien loin du DJ & Playback. Bref, tout ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que ça va être Rock'n'roll. »

, couronné à l’issue de la soirée. Matrixé par Nekfeu durant sa jeunesse, le lausannois fonde à l’âge de 18 piges le groupe de rap vaudois Men in Moon avant de continuer sa route plus récemment, en solo. Sens de la rime, maîtrise du kick, flow acéré, le rappeur a su imposer sa patte hip-hop au fil de ses projets.

De mon point de vue, ce qui sort sera plus qualitatif et réfléchi que tout ce qui est déjà dispo et permettra de l’être encore plus par la suite ! »

Nîmes, Marseille, la Californie et…Lausanne. Beka a beaucoup voyagé avant d’avoir trouvé la capitale olympique comme point de chute, ville dont il ne souhaite plus bouger : « Ici j'ai découvert un autre environnement et j'ai fait des rencontres qui ont changé la trajectoire de ma vie ». Une connexion artistique symbolisée par le collectif 247, fondé en 2016 avec Tom d, Ehro, Yakary et Twist : « 247 c'est pas un groupe, c'est un mouvement. On est l'étincelle et on a besoin de tout le monde pour allumer la flamme qui mettra la lumière sur notre ville. »

Prévu pour cet été, le nouvel album de Beka (qui compte déjà une flopée de projets à son actif sur le cloud et Spotify) a nécessité plusieurs années de maturation : « Produit par Yakary et Kuunga, l’album retracera les pensées d'un garçon en plein deuil d'une relation qu'il croyait impérissable. C'est la première fois qu'on ne s'impose rien dans la création et qu'on essaie pas de s'inscrire dans un style en particulier : RnB, Trap, Jersey, il y aura de tout dans ce projet, et j'en suis très fier ». Une année importante pour le jeune espoir, qui considère Jacques Brel comme l’une de ses plus grandes inspirations.

Artiste inclassable et multifacettes, Diuce intrigue. Relativement discret lorsqu’il s’agit d’évoquer son parcours, le suisse a déjà libéré quantité de projets en moins de deux ans de jeune carrière. Avec A$AP Rocky et le fado comme points d’ancrage, il apprécie les sonorités changeantes, les prises de risque incessantes ainsi que l’importance de l’écriture. Partagé entre vice et ambition, Diuce est sans conteste l’un des outsiders helvétiques de 2023. Ce dernier, désireux de conforter son statut, s’apprête à sortir un nouvel album, « Pépètes Penthouse ».

Conçu en étroite collaboration avec le producteur Ivory A Ivy, le projet évoque le parcours nocturne de l’artiste, entre doutes et remise en question. Diuce accorde une importance toute particulière à l’esthétisme, qu’il s’efforce de faire ressortir au fil de ses créations. On retrouve ce paramètre dans le choix des productions, des compositions, et plus généralement, au sein de l’atmosphère globale de sa proposition artistique.

, le suisse réalise ses visuels exclusivement avec le clipmaker parisien Alexandre Carel : « Suite à un concours qu’il a posté sur Instagram, j’ai été sélectionné pour qu’il me shoot un clip gratuitement. Il m’a dit qu’il pensait me choisir malgré les centaines de sons reçus et de là c’est devenu mon gars sûr, on s’est dit que j’allais concevoir mes clip qu’avec lui ». Une connexion franco-helvétique qui va perdurer avec de nouvelles vidéos à venir, sans oublier la scène, si chère à Nore6l : « Il y’a aussi des concerts qui arrivent fooooort ça va être SPOOORT! »

Bon, il est vrai que Dalienski n’est pas à proprement parler un newcomer. Actif depuis quasiment une décennie dans le rap, le natif de Bogotá D.C. a fait ses classes au sein du collectif Rive Magenta, fondé en 2016 par Bin Shetarr : « La RM a été un réel camp d'entraînement pour moi, j’ai appris énormément de choses, et pas uniquement au niveau musical. Je pense honnêtement qu'il y a plusieurs centaines de morceaux qui ont été enregistrés par la Rive Magenta, dont une majeure partie introuvable malheureusement ». Une période charnière qui a permis au genevois de collaborer avec la crème de l’underground hexagonal, à savoir Luni Sacks, Majdon Co., Rolla, Gouap RTTCLAN…liste non exhaustive.

« J’ai toujours fait du son, j’écrivais solo dans ma chambre mais c’est pendant mes études d’infirmier que je m’y suis mis plus sérieusement et depuis c’est ma drogue, mon échappatoire, mon jardin secret. »

Celui qui confie écouter énormément de musique depuis tout petit cite « KIDS » de Mac Miller comme étant un album déterminant : « J’avais 12 ans quand je l’ai écouté, son discours qui donne envie de croire en ses rêves m’a énormément impacté. Sa manière de kicker sur des prods aussi bien boom-bap que pop électro j’ai direct kiffé ». Une versatilité qui n’est pas sans rappeler l’univers du principal intéressé, expérimentant une multitude de prods afin de trouver son identité musicale : « Je vais balancer de plus en plus de morceaux qui me représentent, afin que Nomelo devienne l’homme le plus mélancolique de sa génération. »

« Après 5 ans de rap, je viens de sortir mon 3ème projet en totale indépendance et je ne compte pas m'arrêter de sitôt ». Avec une telle productivité, on en oublierait presque qu’Antoino n’a que 19 ans. Passé par le conservatoire ainsi que l’iconique Gustav Academy, le fribourgeois s’est longtemps exercé à concevoir des beats sur Ableton : « C'était une révélation pour moi, j'étais entièrement libre dans ma manière de travailler. Après quelques années de production, j'ai décidé de poser ma voix sur ces instrumentaux, avec pour besoin d'exprimer de réelles pensées, de sortir des sentiments concrets. »

Dans la lignée de ses prédécesseurs, l’EP « Face au Monde » se veut introspectif, entre envolées lyricales planantes et banger rap, preuve de l’aisance du suisse à osciller entre les registres. La création du projet a nécessité 6 mois, Antoino étant presque seul aux commandes de toutes les étapes, guère étonnant que ce dernier vante les mérites du rappeur américain Russ, dont il salue le côté autodidacte. La suite de l’année 2023 s’annonce rythmée pour l’artiste : « Mon objectif va être de sortir beaucoup de singles pour pousser mon art le plus loin possible, et ainsi continuer d'explorer ce vaste univers qu'est la musique. »

C’est une période où je deviens nostalgique, renfermée, me questionnant sur ma personne et ma vie…» dixit Damla, prometteuse artiste fribourgeoise. Guère étonnant que le titre de son premier EP fasse écho à ce solstice. « Hiver Solitaire » c’est cinq titres sur fond de spleen et de peine sentimentale, véritable vent de fraicheur sur le paysage R&B helvétique.

Active dans la musique depuis quasiment trois ans, Damla a pris le temps d’affiner la composition de son projet : « J’ai commencé́ à écrire en hiver 2021. Si je parle beaucoup de solitude et de mélancolie, c’est parce que je me suis inspirée la saison que j’ai passé́ pour produire cet EP ». Celle qui s’identifie beaucoup à l’univers artistique du rappeur français Dinos a pour ambition de poursuivre sur sa lancée et concrétiser la conception de son premier album.

Sortis à 7 mois d’intervalle en 2022, les bangers planants que sont « Bounce Gate » et « Slime Circus » se démarquent aisément de la majorité des propositions rap actuelles, en raison d’instrumentales éclectiques en premier lieu, mais surtout via l’originalité du jeune mc : « De base le premier projet devait juste être le son « CoolBarz3Style » que je voulais poster en apéritif. Mais j’ai trop kiffé la cover qu’on m’avait conçue du coup je me suis dit qu’elle méritait qu’on en fasse un EP plutôt, donc j’ai rajouté 4 sons ».

