Swiss Newcomers 2024 : 10 artistes à suivre

À l’écoute de l’EP « Globo » paru en début d’année dernière, difficile de prédire que les six titres boom-bap aux lyrics authentiques sont l’œuvre d’une jeune artiste née en 2002 et pourtant très à propos de la culture hip-hop nineties : Ele A. Un mindset déjà bien ancré via le concept de son véritable premier projet, « Zerodue Demo », uniquement distribué en physique lors de sa sortie : « Nous savons tous qu'avec les plateformes numériques telles que Spotify, la façon d'écouter de la musique a complètement changé, de manière aussi bien positive que négative. Lorsque j'ai écrit « Zerodue Demo », j'ai réalisé à quel point ma génération était confuse et perdue à ce niveau-là. J’ai donc voulu concevoir quelque chose de tangible, afin d’éviter que ma musique ne se noie dans l'océan de l'éphémère. » Lorsqu’on cause de la proposition artistique d’

« E vedo Lugano dal lago, best in Suisse, E stilo barre come Malcolm, rest in peace » déclare Ele A sur « Zerodue Freestyle », ayant pris l’habitude de citer régulièrement Mac Miller dans ses textes : « C’est un artiste qui a consacré sa vie à la musique, en y mettant tout son cœur. Il s’est essayé à plein genres différents tout en conservant sa personnalité, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Mac Miller m'a appris à quel point il est important d'être honnête et vulnérable dans la musique. C'est un processus douloureux qui demande beaucoup de confiance, mais qui est essentiel pour toucher le cœur de l'auditeur. Par exemple, lorsqu’il a performé « The Star Room » en live avec The Internet, on peut entendre chaque nuance d'émotion de manière encore plus profonde. De plus, la touche de jazzy du morceau m’a toujours séduit, c’est mon titre préféré de Malcolm. » Avec plusieurs dates de tournée prévues à Zurich, Lausanne, Paris ou encore Milan, Ele A poursuit son cheminement, toujours en quête de provoquer des émotions via sa musique : « J'espère qu'avec mes nouveaux projets à venir, je toucherais les gens qui voudront bien m'écouter. J'ai besoin d'une connexion profonde avec mon public, c’est pourquoi j'ai hâte de ressentir cette énergie en live. »