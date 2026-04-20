Swiss Rap Radar : 10 artistes à suivre en 2026

Et si on prenait la température du rap suisse ? OG’s comme newcomers issus des quatre coins du pays (Genève, Lausanne, Vevey, Fribourg, Berne ou encore Château-d'Œx), les artistes de cette sélection ont un point commun ; il est vivement conseillé de les écouter en 2026.

01 Al-Walid

Prestance, énergie, sens de la découpe ; la relève du hip-hop genevois se nomme Al-Walid . Depuis son baptême de feu “Y’A UN SOLEIL EN MOI” paru il y’a deux ans, le kickeur n’a eu de cesse de se distinguer. Tout d’abord, via son second projet, “SARMAN?!” dont la direction artistique ainsi que la cohérence l’ont conforté comme étant l’un des meilleurs disques helvétiques de 2025. Ajoutez à ceci que l’homme providentiel possède la triple casquette de beatmaker, ingénieur du son et graphiste...c’est à se demander s’il y’a encore quelque chose dans ce bas monde qu’Al-Walid ne maitrise pas.

Autre corde à son arc, l’art du freestyle. Bien que la pratique se soit passablement démocratisée au fil du temps, rares sont les mc à réellement choquer l’auditoire à chaque apparition. Et puis, Al-Walid a débarqué. En premier lieu lors d’un format spécial “Le Rab En Mieux”, et surtout lors du “Monde Libre Cypher” organisé par Mairo en compagnie d’une nuée de kickeurs émérites. La performance du genevois fut telle, qu’une vidéo contenant uniquement ses passages fut éditée sur YouTube dans la foulée : “presque malpoli mais nécessaire” dixit l’un des commentaires. En attendant un possible prochain projet, l’artiste publie chaque dimanche le format freestyle “Big Man Things”, à consommer sans modération.

02 555Flaco

DMV Flow ; Souvent associée à des productions trap comme la Plugg Music, cette manière de rapper singulière se caractérise par un placement rythmique décalé par rapport à l’instrumentale. Parmi ses ambassadeurs francophones, Jwles, Rowjay, 8ruki ou encore... 555Flaco . Matrixé par la performance live d’un certain Playboi Carti lors de l’Openair Frauenfeld 2024, le natif de Château-d'Œx décide de se lancer dans le son, monte un studio chez lui et commence alors à s'enregistrer. Fruit de cette incubation artistique, plusieurs singles, quelques EP ainsi qu’une apparition remarquée sur le remix du titre “La Structure” de Slimka.

S’il est encore considéré tel un rookie comme on dit dans le jargon, 555Flaco possède une identité suffisamment impactante afin de se démarquer au sein du vivier helvétique. En atteste son dernier projet en date, “Mania”, reflet versatile en neuf pistes ("BBL”, “LE 5 ET SES ENNEMIS” & “BIEN COLLÉ” en featuring avec Exoslayer dans le trio de tête). Le suisse confie par ailleurs ne se poser aucune limite lorsqu’il concocte des bangers. Guère étonnant quand on sait que ses sources d’inspiration phares hors rap jeu sont Jamiroquai et Moby.

03 Housmatikee

“Les artistes qui m’inspirent sont ceux qui se sentent libres de créer sans pour autant se brider selon les attentes du public ou s’enfermer dans un registre dicté par l’industrie alors je dirais : Cinco, Makala et Zed” précise Housmatikee lorsque survient l’épineuse requête relative à ses influences. Dans le jeu depuis une bonne décennie, celui-ci s’est récemment illustré via un nouvel EP entièrement produit par Jaazzy, “Les Rats d’la ville Vol.1” avec tout le flegme rapologique qui le caractérise. Une nonchalance devenue marque de fabrique en l’espace de quelques projets pour le natif de Romont.

Parmi ses autres faits d’armes notables, un premier album “Big Houss” en 2022 et ses 10 pistes trap aux tonalités disparates. Clou du spectacle, le titre “INFINI” en featuring avec Makala, comme quoi, les grands esprits se rencontrent. Housmatikee s’est à nouveau distingué en collaboration cette fois, avec 777Christos sur “Une-Deux” Présent dans notre sélection des meilleurs albums suisses de 2024, le skeud met en exergue l’alchimie entre les deux mc du canton de Fribourg. Si l’on se fie à son rythme de sorties, le prochain skeud de Housmatikee serait attendu pour 2028, une date qui parait bien lointaine et espérons, purement spéculative au vu de la qualité constante de sa discographie.

04 TheYoungGolfeur

Son nom de scène le laisse aisément deviner ; Tyler, The Creator est la raison pour laquelle TheYoungGolfeur s’est lancé dans la musique. Quand bien même sa direction artistique fait fortement écho à celle du fondateur d’Odd Future, il serait néanmoins réducteur d’entrer dans une comparaison fortuite. En 2023, le natif de Perpignan libère l’EP “Sacrilèges” mouture “Westside Gunnesque” aux sonorités soul (on retiendra “Poterie Américaine” et son superbe sample du groupe gospel David Cowan & the Young Messengers of Los Angeles). Unique invité du projet, l’helvète GRËJ ; il faut dire que le jeune golfeur entretient des liens étroits avec la suisse depuis quelques années.

Productions léchées et ambition assumée, à l’écoute de ses trois derniers singles “NYMPHOMANIAC51”, “thundercat”, “Les Fleurs” l’influence du duo Varnish La Piscine / Makala saute aux yeux (et aux esgourdes). Compétiteur dans l’âme, celui qui vient à peine de poser ses valises à Genève planche actuellement sur “ETHIOPIA” disque à mi-chemin entre le format EP et album avec pour objectif de devenir le premier artiste francophone à décrocher...un Grammy Award. Ace du premier coup pour TheYoungGolfeur ?

05 WG Shanks

Fribourg is the new Atlanta ? On serait tenté de valider cette analogie à l’écoute des morceaux de WG Shanks , adepte de la scène trap d’outre-Atlantique. Actif depuis sept ans dans la musique, celui-ci s’est montré relativement discret, privilégiant la qualité à la quantité. Suite à une longue période d’accalmie afin de se concentrer sur sa vie, le fribourgeois s’est récemment remis sur les rails pour de bon avec un premier projet à venir le 7 mai prochain, “Armageddon Vol.1” : “Cette mixtape est le fruit d’une lutte interne. C’était une manière de me prouver à moi-même que je suis capable de faire les choses, créer une ambiance authentique qui me représente vraiment”.

Matrixé par pointures US comme Chief Keef, Lil Wayne, Travis Scott, Don Toliver ou encore D Savage, WG Shanks confie cependant que le rappeur qui lui a donné envie de se lancer dans cette direction musicale c’est Gunna et sa mixtape Drip Season 3 parue en 2018. Huit ans plus tard son objectif est tracé : “Passer un cap. Je ne veux plus être l’artiste qui apparaît puis disparaît. J’ai envie d’inscrire mon nom dans la durée et de vraiment marquer les esprits. Armageddon Vol.1 marque mon vrai retour. L’idée c’est d’enchaîner, construire quelque chose de solide et d’aller le plus loin possible”.

06 Siete

Il y’a quelques mois, Siete a balancé le visuel “Skalape” tourné par le réalisateur genevois Bagdad794. Première incursion dans le rap ? Pas tout à fait. Six ans plus tôt, il exerçait via l’alias de PacPac, une flopée de titres au compteur dont “Grandi dans la R” et ses 113 000 vues sur YouTube. Un statut d’espoir du rap suisse hélas vite entaché par quelques haters des réseaux ayant trouvé pertinent de descendre en flèche la street cred’ helvétique, tout en n’ayant visiblement rien pigé au contenu éditorial des vidéos de ce bon vieux GabMorrison. Toujours est-il que PacPac a mis sa carrière de côté durant quelques années avant de finalement revenir en décembre dernier, boosté par son entourage.

“On vient de la Suisse on a vécu le pire” scande le rappeur au début du titre “Skalape”, clin d’œil à la punchline qui a tant fait parler par le passé. Si son blaze n’est plus le même, en revanche son empreinte musicale n’a pas changé, lui qui admet être matrixé par des artistes comme Bouss, Maes, SDM ou encore Mister You. Désireux de poursuivre sur sa lancée, l’artiste du quartier des Palettes prévoit de sortir d’autres singles cette année et possiblement un premier long-format en 2027.

07 Chico Chicago

Avec un blaze pareil, Chico Chicago aurait très bien pu exercer aux states. Si le natif de Berne admet avoir poncé le hip-hop East Coast / West Coast des années 90, sa palette d’influences est cependant bien plus nuancée : “Ce genre musical a inspiré mes premières sorties, tandis que plus tard, je me suis orienté vers des sons rap alternatif, plugg, trap et emo. J’écoute d’ailleurs toujours beaucoup de morceaux de l'âge d’or de SoundCloud entre 2014 et 2017, et plus précisément l’artiste MexikoDro”. Un éclectisme visible au sein de son album “BATCAVE” ainsi que via ses EP “Nordring”. Si huit ans séparent les deux volumes, la ligne directrice du rappeur reste la même, à savoir ne pas se cantonner à un registre précis, mais plusieurs.

Là où “Nordring” premier du nom se focalisait sur les productions de Questbeatz, la seconde mouture élargit son champ de vision avec notamment Sperrow, moitié des Tru Comers crédité sur deux tracks dont l’excellent “2K18” avec son acolyte de la matrice S.O.S Nativ en featuring. D’après Chico Chicago, il va falloir être à l’affut en 2026 : “Même si c’est la première fois que j’ai débuté une année sans avoir de projet sur le feu, je viens de retourner en studio afin de boucler quelques morceaux que je prévois de sortir prochainement”.

08 L7

C’est un fait, en Romandie, les kickeuses ne sont pas légion. Et pourtant, une artiste genevoise commence à faire parler d’elle. Immergée sérieusement dans la musique à l'âge de 17 ans, L7 prend le temps de s’exercer via des scènes et concours. Rayon influences, c’est clairement le rap français qui tient la corde : “J'ai grandi avec ça parce que mes grands frères en écoutaient beaucoup à la maison. Au début, c’était La Fouine et Booba, puis quand le genre trap a débarqué, Ninho et Niska. Suite à quelques sorties via Daymolition, la rappeuse droppe “Milliers” sur les plateformes en début d’année, alternant entre kickage pur et refrain planant.

Un titre percutant, premier d’une série avec pour objectif final un skeud à la clé : “Je travaille actuellement sur mon projet, mon premier vrai projet. Je suis beaucoup au studio en ce moment, vraiment concentrée là-dessus, parce que c'est aussi via ce disque que les gens vont découvrir mon univers. En parallèle j'ai aussi pas mal de scènes de prévues. Le but c'est de continuer à envoyer du contenu et de bosser jusqu'à la sortie, qui devrait arriver vers la fin de l'année 2026”.

09 Corto Pablo

Souvenez-vous, au sein de notre sélection aux petits oignons de l’année dernière figurait La Ruse, épicurien conquis par le hip-hop indé des nineties qui reprenait tout juste du service après quelques années de disette artistique. Une trajectoire similaire à celle de Corto Pablo , guère étonnant quand on sait que les deux compères sont potes d’enfance. Son mantra tient en une phrase ; “se faire plaisir et avoir un phrasé compréhensible et réfléchi” chose qu’il a mis en application au fil de ses projets dont le dernier en date, “Trouble” conçu avec le producteur parisien Parental.

Afin de déceler les origines de cette fructueuse alchimie helvético-française, il faut revenir à la source ; la ville de Baden où l’artiste s’est installé en 2013. Celui-ci écume les soirées hip-hop et multiplie les connexions, ce qui va l’amener à découvrir le label allemand Krekpek Records géré par la pointure Figub Brazlevic. S’en suivra un EP commun avec Lupara Versato ainsi que celui avec Parental. Un cheminement logique pour le veveysan, qui baigne dans le old school depuis l’adolescence : “À 14 ans, un ami DJ m'avait filé une mixtape de DJ Premier “NY Reality Check 101”, et c'est clairement ce qui m'a donné envie de rapper et de mixer. Ça reste ma plus grosse influence à ce jour”. Sur la quatorzième piste de la galette, on retrouve Godfather Don, légende de l’underground New-Yorkais...également présent en featuring sur le projet de Corto Pablo et Parental ; la boucle est bouclée.

10 Kunsa

“Makala, Mairo sont suisses, la médaille de bronze c’est pour moi. Pour l’instant ça me convient, mais jamais ça me contentera” déclare Kunsa dès les premières mesures du titre “49.3”. Une ambition assumée pour celui qui baigne dans le rap depuis l'âge de quinze piges avec sept projets au compteur dont trois moutures en 2025, rien que ça. Libéré après presque un an d’accalmie, l’EP “Rap Alors” tend à démontrer l'aisance de son interprète lorsqu’il s’agit de caler des références et autres schémas de rime bien sentis. Rebelote trois mois plus tard, cette fois-ci en compagnie de l’artiste parisien Austin sur le projet chapeauté par Xtrm Mood, “+ Que Jamais”.

Et si on prenait la température du rap suisse ? OG’s comme newcomers issus des quatre coins du pays (Genève, Lausanne, Vevey, Fribourg, Berne ou encore Château-d'Œx), les artistes de cette sélection ont un point commun ; il est vivement conseillé de les écouter en 2026.