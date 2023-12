Swiss Samples : Quand le rap américain s’inspire de la scène helvétique

À vol d’oiseau, la distance qui sépare les États-Unis de la Suisse est de 7940,88 km. Avis à nos amis yankees, nul besoin d’effectuer ce périple pour découvrir le pays des helvètes, il suffit parfois d’écouter quelques morceaux de rap américain. Technique de création musicale qui consiste à prélever des extraits sonores de titres existants afin de les incorporer dans une nouvelle mouture, l’échantillonnage fait partie intégrante du beatmaking.

Si l’art du sample ne date pas d’hier, sa pratique à en revanche quelque peu évoluée au fil du temps : quand certains producteurs ne sélectionnent que d’infimes segments audio pour concevoir une œuvre à part entière, d’autres n’hésitent pas à carrément copier la mélodie originale. Simple ressemblance ou véritable copycat ? Sélection de six morceaux helvétiques samplés outre-Atlantique.

01 Bruno Spoerri – On The Way / Jay-Z – Versus

L’original

Actif depuis plus de cinquante ans dans le milieu musical, le jazzman Bruno Spoerri n’a eu de cesse d’explorer de nouveaux horizons créatifs. Initialement preneur de son, le zurichois commence à expérimenter les appareils électroniques en 1965. En résulte une quantité astronomique de singles, EP, albums et autres compilations sans oublier de nombreux travaux comme compositeur pour le cinéma ainsi que la publicité. Extrait du disque « Lilith » paru en 1978, « On The Way » démontre toute l’étendue artistique expérimentale de son créateur. Trente ans plus tard, deux autres esthètes de la production tombent sur le titre, et décident de le sampler.

La réplique

Douzième album studio du rappeur Jay-Z, « Magna Carta Holy Grail » est sorti le 4 juillet 2013, cumulant près de 14 millions de streams sur Spotify en à peine une semaine. Un véritable carton pour le new-yorkais, qui a su s’entourer des meilleurs beatmakers du moment pour la conception des 17 pistes du disque. Parmi eux, Swizz Beats et Timbaland, ce dernier étant crédité sur plus de la moitié des tracks. À l’œuvre sur « Versus » le duo décide de sampler 19 secondes du fameux « On the Way » de Bruno Spoerri. Quelques retouches plus tard, l’interlude était prête pour Jay-Z qui n’avait plus qu’à poser ses huit mesures. Là où le bât blesse, c’est l’absence de crédit envers le musicien suisse, aucunement concerté pour l’utilisation de son œuvre. Alors quand le boss du label britannique Finders Keepers Records chez qui Spoerri a sorti des compilations apprend la nouvelle, l’emballement médiatique qui suis est conséquent. Après avoir longtemps nié les accusations, l’entourage du rappeur américain a finalement consenti à partager la moitié des recettes du titre « Versus » en 2015. Conclusion heureuse pour le zurichois après un an de bataille juridique.

02 Beatrix Kiddo – Ego Def / Ty Dolla $ign – Ego Death

L’original

« La mort de l'ego est une perte complète de l'identité de soi subjective » c’est sur cette thématique que se base le single « Ego Def » de l’artiste Béatrix Kiddo. Producteur, rappeur, vocaliste, le genevois est actif depuis plus de 10 ans dans le milieu musical, ayant collaboré avec des pointures de la scène locale tels que Stress, Santo ou encore MAM. Lorsqu’il enregistre la track en 2018, Bea imagine un son dansant sur fond de quête introspective. Également musicien, son pote Yan Bruno l’aide à peaufiner l’instrumentale en s’occupant notamment de l’ajout de percussions. Entre temps, la maquette est écoutée aux US, Bea ayant des connexions avec certains producteurs américains. Le morceau finit par être disponible sur les plateformes le 6 mars 2020. Un trimestre plus tard, le suisse apprend que Ty Dolla $ign vient de sortir un son qui possède non seulement le même intitulé, mais aussi la même mélodie et le même refrain !

La réplique

Le 1er juillet 2020, « Ego Death » voit le jour, copie quasi conforme de son homologue suisse, si ce n’est qu’il réunit Ty Dolla $ign, Kanye West, FKA Twigs et Skrillex. Un casting prestigieux pour un air de déjà vu, comme le confie Béatrix Kiddo : « Quand je suis tombé sur la track, je me suis senti à la fois honoré et lésé, dans le sens où ils auraient pu au moins nous créditer avec Yan, à défaut de percevoir des royalties. » Via des contacts dans le milieu musical, les deux genevois décident de porter l’affaire en justice contre le label qui gère les intérêts de l’artiste californien, Atlantic Records. « On a une bonne partie de preuves retraçant notre processus créatif qui a eu lieu avant celui de Ty et son équipe. Il faut savoir que la procédure prend énormément de temps car la majeure partie des avocats spécialisés de Los Angeles sont déjà mandatés par les labels. » conclut Yan Bruno.

03 Yello – Oh Yeah / Lil Yachty – Oh Yeah

L’original

Groupe de musique électronique référence en matière de synthpop, Yello a été fondé en 1979 par deux helvètes : Boris Blank et Carlos Perón. Désireux de s’associer à un chanteur pour porter leurs compositions, ces derniers engagent Dieter Meier, fils de millionnaire zurichois ainsi que joueur de poker à ses heures perdues. Alors que le trio connait un certain succès, Carlos Perón décide de lancer sa carrière solo en 1983, laissant Boris et Dieter seuls aux commandes. Le duo avant-gardiste à l’imagerie singulière compte de nombreux tubes à son actif, dont l’iconique « Oh Yeah » paru en 1985. Le titre, qui mélange sonorités électroniques et retouches vocales, est repris quelques années plus tard dans une scène du film « Ferris Buller’s Day Off », contribuant à accroitre considérablement sa notoriété à l’international. Depuis lors, le timbre de voix modifié de Dieter Meier est apparu au sein d’une bonne centaine d’œuvres en tous genres : long-métrages, séries, émissions, publicités, jeux-vidéos…pour un pactole estimé à 175 millions de dollars en 2017 !

La réplique

C’est justement cette année-là que le métrage d’animation « Captain Underpants: The First Epic Movie » sort dans les salles obscures américaines. Présent sur le soundtrack du film, « Oh Yeah » se retrouve cette fois-ci remixé version rap, avec un certain Lil Yachty à la manœuvre. En pleine ascension suite à la parution de son album studio « Teenage Emotions », ce dernier pose son flow sur « Oh Yeah », titre qui fleure bon l’egotrip.

Malgré l’énergie déployée par le rappeur géorgien, la sauce ne prend pas, en raison d’une production bâclée et de lyrics trop simplistes.

04 Robert Miles – Children / Tyga – Stimulated

L’original

Reconnaissable dès ses premières notes de piano, « Children » est considéré comme titre pionnier de la dream trance, sous-genre musical qui fusionne trance et house.

À l’origine de ce tube, le DJ italo-helvétique Robert Miles, qui d’après la légende, l’aurait enregistré en seulement une nuit. Classique instantané de l’année 1995, le single se vend à plus de 5 millions d’exemplaires à travers le monde, permettant à l’artiste de se produire à l’international. Jusqu’à la fin de sa vie, Miles n’aura de cesse d’expérimenter de nouvelles sonorités, parfois aux antipodes de son genre de prédilection. Quant à « Children », le hit a fait l’objet de plusieurs samples aux US…pour des résultats moyennement convaincants.

La réplique

C’est le cas du morceau « Stimulated » de Tyga paru à l’été 2015. Issu de la mixtape #FukWhatTheyTalkinBout, le titre s’avère être une réponse aux nombreuses critiques qu’a reçu le rappeur à propos de à sa relation avec Kylie Jenner. Conçue par le duo Crackwav, la mélodie contient un sample de « Children » et quelques drums, rien de bien original pour un son qui n’est pas resté longtemps dans les mémoires. La track s’est d’ailleurs rapidement fait strike des plateformes de streaming sans qu’on en sache réellement la cause : un mal pour un bien finalement.

05 Slimka – SupSup / Reese LaFlare – I Got the Clout

L’original

Référence de la scène hip-hop helvétique, Slimka compte plusieurs projets à son actif dont l’excellent « Tunnel Vision » et cumule près de 80 000 streams mensuels sur Spotify. Son prochain album est attendu pour le premier trimestre 2024.

Retour en 2018. Afin de célébrer ses 24 piges comme il se doit, le membre de la SuperWak droppe « Supsup » le 30 avril, suite à la sortie de son prometteur EP « No Bad Vol.2 ». Composé par Klench Poko, le banger porte la signature du beatmaker genevois : grosse prod distordue pour un cassage de nuque assuré. Ajoutez à cela un clip lunaire qui compile effets spéciaux façon windows 2000 et pogos incessants avec le Patapouf Gang (s/o Julius pour la real) et vous obtiendrez l’un des meilleurs morceaux de Slim Kunta.

La réplique

Quelques mois après que « SupSup » ait traumatisé bon nombre d’auditeurs, voilà qu’un titre américain se relève être étrangement similaire à son prédécesseur suisse, « I Got The Clout » de Reese LaFlare paraît le 17 août 2018. Ici, il n’est pas question de sample instrumental, même si la production de Ronny J comporte quelques similarités avec celle de Klench Poko. Le problème est d’ordre homophonique, lorsque le rappeur d’Atlanta s’exclame « Sauce off, sauce on » à répétition, faisant écho au « SupSup » entonné par Slimka. On vous laisse vous faire votre propre opinion, dès 0:27.

06 Kashmir – Alarme!, Far Away / Boldy James & The Alchemist – 400 Thousand

L’original

Relativement méconnu hors frontières, Kashmir est un groupe helvétique d’électro-rock progressif formé par le claviériste Patrice Guénat et le compositeur / vocaliste Henry Dubelly. Sorti à l’aube des années 80, l’EP « Alarme! » est considéré comme pièce maîtresse de leur discographie. Un bijou intemporel difficile à débusquer, sauf pour les diggers de vinyles, et ça tombe bien, c’est le passe-temps favori d’un célèbre beatmaker américain.

La réplique

Contrairement aux exemples précédents, « 400 Thousand » est gage d’un sampling de qualité. Guère étonnant quand on sait que le titre provient du premier album de Boldy James, entièrement chapeauté par…The Alchemist. Paru en 2013, « My 1st Chemistry Set » compte treize pistes, toutes signées de la patte du mythique producteur californien.

Sur le morceau concerné, plusieurs extraits de la track « Alarme ! » composent l’instrumentale tandis que des segments vocaux de « Far Away » sont perceptibles dès 0:05 ainsi que vers 3:01. Un sample quasi ésotérique donc, dans la lignée des productions d’Uncle Al, qui ferait presque figure de dernier des Mohicans au sein du beatmaking actuel.