© Blue Mush
Musique
Swiss Selecta : La tracklist de Blue Mush en 6 titres
Le premier disque qu’elle a acheté, le meilleur morceau suisse, ou encore celui qui a eu le plus d’impact lors de ses sets : session selecta avec Blue Mush.
d’adapter son set à la vibe de l’auditoire. C’est le cas de la suisso-ghanéenne Blue Mush, qui navigue entre baile funk, dancehall, bouyon, batida, hip hop et R&B. Issue d’une famille de musicien, elle se forme au conservatoire pendant une décennie avant de rallier la ville d’Accra pour une résidence de trois mois durant laquelle celle-ci enrichit ses skills en afrotech, gqom et plus généralement les musiques électroniques africaines. Un univers éclectique qui lui a permis de mixer aux quatre coins de la planète guidée par une obsession ; le sens du rythme et de la mélodie.
Co-fondatrice du collectif ADM dédié à la promotion des musiques issues du continent africain, Blue Mush officie également au sein du collectif parisien Walk In Paris. L’été s’annonce radieux pour cette dernière, avec des baptêmes de feu dans de nombreux pays comme Copenhague et Amsterdam ainsi qu’à la fête de la musique à Genève sous l’égide de Boukiks Records. En préambule, Blue Mush s’est adonnée au périlleux exercice du Swiss Selecta. Morceaux choisis.
01
Le premier disque que tu as acheté ?
“Les premiers sons que j’ai véritablement écoutés, je les téléchargeais depuis YouTube sur ma clé USB à l’époque. Dans mes souvenirs, c’était des titres de La Fouine comme “Du Ferme” ou “Hamdoullah ça va” avec Canardo en featuring. Pour ce qui est du format purement physique, ma tante m’avait offert le premier album de Diam’s “Dans Ma Bulle”.
02
Le meilleur morceau suisse ?
“Depuis qu’il est sorti en 2022, je saigne le titre “Tentation” de l’artiste lausannois Tayron Kwidan’s ! Je ne sais pas si c’est le meilleur de tous les temps mais c’est clairement mon préféré en ce moment”.
03
La track parfaite pour commencer ton set ?
“Tout dépend de l’heure à laquelle je joue mais disons qu’en peak time, j’aime bien débuter avec un son qui possède une intro bien dramatique sans drums pour faire respirer les gens 30 secondes et les faire entrer dans mon monde. Je dois avouer que “BLUH BLUH BLUH” du producteur _BY.ALEXANDER fait plutôt bien le taf !”
04
Ta bande originale préférée ?
“Définitivement le titre “Mystery Of Love” signé Sufjan Stevens, issu de la bande originale du long-métrage “Call Me By Your Name” paru en 2017”.
05
La piste à envoyer aux aliens ?
“Chill Bae” du rappeur américain Lil Uzi Vert. Ça nous permettra de les amadouer si jamais ils ne viennent pas en paix”.
06
La track qui a eu le plus d’impact lors de tes sets ?
“Scarface “ de Booba ! Ça fait 2 ans que je le joue et il provoque toujours le même effet. L’année dernière j’avais même confectionné un édit dancehall avec une intro dramatique et ça marche à tous les coups ! Faudrait peut-être que je le sorte d’ailleurs”.