Swiss Selecta : La tracklist de Blue Mush en 6 titres

d’adapter son set à la vibe de l’auditoire. C’est le cas de la suisso-ghanéenne

, qui navigue entre baile funk, dancehall, bouyon, batida, hip hop et R&B. Issue d’une famille de musicien, elle se forme au conservatoire pendant une décennie avant de rallier la ville d’Accra pour une résidence de trois mois durant laquelle celle-ci enrichit ses skills en afrotech, gqom et plus généralement les musiques électroniques africaines. Un univers éclectique qui lui a permis de mixer aux quatre coins de la planète guidée par une obsession ; le sens du rythme et de la mélodie.