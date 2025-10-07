Swiss Selecta : La tracklist d’Esengo en 6 titres

Basé entre Genève et Bâle, Esengo aime fusionner des sonorités telles que Kuduro, Gqom, UK Funky ou encore Brazilian Funk afin de concocter des sets singuliers. De son propre aveu, l’helvète est dans une période transitoire, alternant entre la casquette de DJ et celle de producteur ; « En ce moment je me concentre sur mes compétences en production musicale. Il est important pour moi de développer ce médium afin de créer mon propre langage sonore en complément du DJing ».

Fruits de ce nouveau chapitre artistique les récents singles « PCG » avec la figure parisienne Missy Da Kunt ainsi que « The Delish Ha » avec l’icône de la Philly Ballroom Scene, DJ Delish. Deux nouvelles collaborations sont attendues prochainement, dont une tout droit venue du Brésil. En guise d’interlude, Esengo s’est penché sur son Swiss Selecta. Morceaux Choisis.

01 Le premier disque que tu as acheté ?

« Je crois bien que c’était chez un disquaire qui se trouvait à la Gare Cornavin, CD Discount. Ce lieu regorgeait de pépites, ma mère m’y emmenait souvent vu que j’ai grandi dans le quartier. On avait acheté́ l’ensemble de trois sons de Mary J Blige: « Be without you », « One » avec U2 et un remix. J’étais clairement un RnB, soul, gospel kid ».

02 Le meilleur morceau suisse ?

« 076 077 » de Segen. Ce titre me fait vraiment penser à Genève et à l’âme de cette ville en termes de sons alternatifs. C’est bien dreamy, les paroles sont accrocheuses et il est parfait pour clore un set ou bien à écouter entre potes. Segen c’est une personne que j’apprécie autant en tant que DJ (sous l’alias SEGENTTARIUS) qu’en tant que chanteuse ».

03 La track parfaite pour commencer ton set ?

« Question difficile, ça dépend du moment de la night et de ma vibe. Néanmoins, je dirais la version album du morceau « Textures » de Hagan ».

04 Ta bande originale préférée ?

« J’ai passé́ mon adolescence à écouter Frank Ocean et son titre « Self Control » apparaissait dans un des épisodes de « She's Gotta Have It », une série américaine centrée sur le personnage de Nola Darling, une artiste afro-américaine qui vit à Brooklyn et cherche à concilier sa vie amoureuse et sa carrière, tout en luttant contre les conventions sociales. Cette fiction me touche énormément car j’aime le sentiment de nostalgie que je peux ressentir. Je suis un peu lover sur les bords ! »

05 La piste à envoyer aux aliens ?

« Contact » de Kelela. Clairement meilleure track pour ça !

06 La track qui a eu le plus d’impact lors de tes sets ?

« Il y en a plein, mais cette version de « Tokyo Drift », ça réveille bien et ça choque bien ! »