Swiss Selecta : La tracklist de 2AD en 6 titres

Souvenez-vous : l’été dernier, Nelsang du collectif valaisan BP.AIME passait au crible sa sélection de tracks. Un an plus tard, c’est un autre membre du crew qui s’essaie au périlleux exercice : 2AD . Basé à Martigny, le DJ prend soin de développer un registre hybride entre hip-hop, afro, baile funk, électro et global sounds. Formé à la production musicale dès son plus jeune âge, il édifie des sets qui allient énergie et éclectisme.

Les productions et remixes de 2AD circulent à l’international et lui ont valu soutien de DJs reconnus tout comme performances sur des scènes majeures en Suisse (Antigel Festival, Sion Sous les Étoiles...). Côté actualités, l’intéressé se produira au Montreux Jazz Festival le 16 juillet via sa résidence chez Tataki. Afin de mieux connaître 2AD, une session selecta s’impose.

01 Le premier disque que tu as acheté ?

“Étant d’origine irakienne, les tout premiers disques que j’écoutais étaient des CDs de musique arabe que mon père gravait lui-même. J’ai grandi avec les voix de Fairuz et Umm Kulthum, deux chanteuses absolument incontournables dans le Moyen-Orient et le monde arabe. Ceci dit, le vrai basculement dans ma construction musicale a été la découverte du hip-hop dans mon adolescence avec Travis Scott et son album “Rodeo”, ainsi que toute la scène trap d’Atlanta entre 2012 et 2018. Avec le recul, je pense que ce mélange entre héritage arabe et culture hip-hop a beaucoup influencé mon rapport et ma connexion avec la musique aujourd’hui.”

02 Le meilleur morceau suisse ?

“Côté rap, les projets “No Bad” de Slimka sont une vraie référence à mes yeux. Même chose pour la discographie de Makala, qui a marqué toute une génération du rap suisse francophone. Et du côté DJ/production, je dois forcément donner mes fleurs à Santo ainsi qu’aux collectifs Ozadya et Synccity Records, qui ont énormément participé à faire évoluer la scène club locale jusqu’à aujourd’hui. À l’heure actuelle, je mise fort Jeune Hustler, Supremnova, Housematikee et 555Flaco.”

03 La track parfaite pour commencer ton set ?

“Mon remix dancehall de “WGFT” de Gunna en featuring avec SHINOBI24 & DJ Rahpha. C’est un morceau que j’utilise pour installer la température dès le début de mon set. Il a une énergie subtile mais très dansante. En intégrant quelques log-drums inspirés de l’amapiano sur une base dancehall, la track crée une hybridation qui reflète bien ma manière de mixer aujourd’hui. C’est le genre de track qui ne cherche pas à “exploser” directement, mais à mettre tout le monde dans le mouvement progressivement, et c’est comme ça que j’aime commencer un set”.

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04 Ta bande originale préférée ?

“Quand j’avais environ 6 ans, je me souviens avoir été bercé par la bande originale du film Pirates des Caraïbes : “He’s a Pirate”, produite en partie par Hans Zimmer, compositeur que j’admire énormément. C’est cette musique qui m’a donné envie d’apprendre le piano en autodidacte. Je me souviens d’avoir passé des heures à la rejouer, encore et encore, jusqu’à chercher une forme de précision et de maîtrise. Je pense que c’est là que j’ai compris pour la première fois comment la musique pouvait te transporter ailleurs, sans avoir besoin de mots”.

05 La piste à envoyer aux aliens ?

“Mali 2.0” de Dlala Thukzin. Étant un grand admirateur de la scène musicale sud-africaine, je trouve que cette track est imbattable. Il y a quelque chose de presque hypnotique dans les percussions 3-Step/Afrotech et dans la manière dont tout s’installe progressivement. C’est un son qui n’est pas forcément très complexe, mais qui a une vraie profondeur. Je pense que cette track toucherait l’âme des extraterrestres, c’est obligé !”

06 La track qui a eu le plus d’impact lors de tes sets ?

Il y en a beaucoup, mais je pense que récemment, “Sé Miimii” de Miimii KDS en featuring avec DJ Skycee est celui qui a fait le plus de dégâts. Il peut faire whine n’importe quelle foule facile !”