Swiss Talents : Bird, oiseau rare

Appartenant à une classe de vertébrés tétrapodes caractérisée par la bipédie, des ailes, un plumage et un bec sans dents, les oiseaux sont les seuls survivants de l'extinction crétacé-paléogène. Ainsi, les seuls représentants actuels des dinosaures théropodes, tandis que tous les autres groupes de dinosaures sont éteints. Fier descendant de cette lignée, l’artiste valaisan Bird, dont la trajectoire atypique l’a rapidement poussé à voler de ses propres ailes. Pas du genre à bayer aux corneilles, le spécimen au bec fin n’en finit plus d’impressionner ; le chant du cygne peut bien attendre. Portrait.

Sion - Tokyo à vol d’oiseau

« Quand l'Albatros profite de poser les pattes sur le pont du navire pour se reposer, on le montre du doigt, on le voit galérer, tout devient difficile pour lui, mais du moment que l'oiseau trouve la force et le petit coup de vent pour s'envoler, il n’y a plus que le ciel, les nuages autour de lui et en dessous, ces marins qui le regardent avec jalousie et la mer à perte de vue. C'est dans cette situation que je veux être. »

Lorsqu’on lui demande d’où provient sa fascination pour les oiseaux, le valaisan suggère une relecture de l’un des poèmes phares de Charles Baudelaire, « L’Albatros ». Une œuvre parmi la myriade de références culturelles dont Bird s’est imprégné. Avant de prendre son envol artistique, celui-ci a longtemps été dans le flou quant à son avenir, bien que fourmillant d’inspirations : « Depuis petit, j'ai baigné dans la bande dessinée, les histoires de science-fiction, d'heroic fantasy ou encore dans les jeux-vidéos. J'ai toujours voulu faire partie de ceux qui créent et non de ceux qui exécutent. C'était d’ailleurs la seule manière pour moi d'aller en cours, je savais que je pouvais dessiner au fond de la classe sans qu'aucun humain ne me dérange. »

Son apprentissage de dessinateur en bâtiment validé, Bird débute alors dans le monde du travail en tant qu’architecte avant de reprendre sa maturité. Cette dernière terminée, le suisse décide d’effectuer 4 mois de voyage seul à Tokyo, un choix déterminant pour la suite : « J'y étais déjà allé quelques fois avec ma famille puis avec des amis, ma mère a grandi là-bas donc j'ai très vite accroché. Dans cette ville tout va vite, j'ai rencontré des gens qui m'ont confirmé que c'était possible de vivre de ce que l'on aime faire, de ne pas penser aux 5000 francs par mois pour se réveiller avec le sourire. Ça m'avait fait du bien de pouvoir échanger réellement là-dessus. Je voyais mes potes japonais cumuler trois jobs différents pour avoir de quoi vivre dans un 20 mètres carré, assurer leurs études et tu crois que je les ai entendus se plaindre une seule fois ? Nope ! Le déclic vient de là. » De retour en terres helvétiques et désireux d’approfondir ses connaissances, Bird se rend à Genève en 2019 pour suivre une formation de Game Art, modélisation et animation 3D. Deux ans plus tard et un diplôme en poche, le voici en partance pour les cieux de Paname.

Il faut dire que le microcosme parisien, Bird le connaît bien, étant à l’origine d’une flopée de covers pour divers artistes du secteur. Parmi eux, Inspire du collectif 75ème session : « Je ne crois même pas que c'était pour un single mais c'est véritablement le premier à m'avoir fait confiance professionnellement en illustration. Ensuite, il y a eu très vite une entente de fou avec les membres du crew : M le maudit, Selas, Hash24, Sheldon…big love sur eux je ne les remercierais jamais assez. J'étais passé au dojo, ils m'ont montré comment ils travaillaient, on parlait projets, on rigolait bien et c'est là où je me suis dit que je pouvais me faire une place dans le milieu. J'étais le p’tit suisse qui découvrait le monde de la musique en France. C'est marrant mais on m'a plus fait confiance à l'étranger qu'ici. L'amour du risque peut-être, qui est moins ancré dans notre façon de vivre. »

L’un des rares artistes helvétiques pour lesquels Bird a façonné l’identité visuelle, c’est le natif de Sion, Jeune Hustler , par ailleurs ami de longue date de l’illustrateur : « Jeune H c'est vraiment mon fréro, on a grandi dans la même ville, au même âge, donc forcément...Tout au début on se regardait mal de loin, t'as capté j'étais un rideur et lui un rappeur hahaha.

Au final on a appris à se connaître et qu'on avait des univers similaires dans notre manière de voir le monde. Avant même ses covers, je lui faisais des dessins au collège pour qu'il assure des bonnes notes. Il m'avait invité dans son premier studio qu'ils avaient monté avec ses reufs, ça m'avait donné envie de rapper, de concrétiser des choses. Un jour il m'a parlé de son premier projet en collaboration avec Jeune Sachet et depuis on ne s'est pas lâché. J'ai réalisé quasi toutes ses covers, il m'a toujours demandé mon avis sur les sons, on s'est fait pas mal de passes dé’ donc il y'a clairement une relation de confiance avec le JH. On va essayer de monter ensemble tant qu'on le pourra et il y'a une suite de prévue, ça je vous le garanti. »

Toujours rayon covers, Bird a signé celle du premier album de l’un des rappeurs français les plus énigmatiques du game, Ziak. Résolument bresson, la couverture d’« Akimbo » est à l’image de la proposition artistique du natif de l’Essonne : « J'ai bossé en collaboration avec mon petit frère Yannick qui est graphiste, on est parti sur des références cinéma, moins illustrées et moins figuratives. On voulait quelque chose de sombre qui symbolisait l'univers de Ziak plutôt qu'une simple mise en situation qui est à mes yeux un peu dommage quand tu as une direction axée sur la non-divulgation d'informations. Beaucoup ont remarqué du James Bond. J'ai même eu des demandes si c'était une référence au masque de Tobi dans Naruto, j'avoue que la ref est stylée mais ce n'était pas l'idée, même si son côté menaçant me plaît bien. Après pas mal de discussions avec l'équipe, on a défini qu'on partirait sur une 3D de l'intérieur du canon d'un gun qui donnerait cet aspect mystérieux et qui correspondrait à la colorimétrie de l'univers de l'artiste. Le flingue pointé vers l'auditeur était significativement réfléchi pour représenter l'intimidation et l'impact qu'aurait cet album. Ce que les gens ont capté direct vu les résultats. »

Ce n’est pas la seule cover qu’à crée Bird pour le mc masqué, les nombreux singles droppés avant l’album arborent également son cachet visuel. Ce qu’on sait moins, en revanche, c’est que l’helvète a participé à la conception du personnage de Ziak…avant même que ce dernier ne rappe : « Je t'ai dit que j'avais rencontré des gens au Japon, c'était avec ces gars qu’on a lancé le projet Chrome Castle. À ce moment, Ziak n'était même pas dans la boucle. Ensuite j'ai repris les études et au fur et à mesure on a construit tout ça, eux de leur côté ont fait un énorme taff sur l'aspect musical, la recherche du bon profil etc…et moi je bossais sur la direction artistique visuelle. Donc tout le contenu réseaux, communications, merchandising, figurines, NFT et autres, je m'en occupais. Je prenais référence sur les anti-héros comme par exemple les comics Batman, Taskmaster, Rorschach, il y'avait certainement un peu de Dark Vador aussi. On voulait vraiment en faire un outsider silencieux qui allait tout manger. Quand on a sorti les premiers sons ça a marché très vite et j'ai pris la décision de partir à Orly pour bosser à proximité. Entre deux, un manager et quelques autres personnes sont venues se greffer pour renforcer l'équipe. C'est intéressant de constater comment on a réussi à se positionner assez vite très haut et de voir les interprétations des gens autour du personnage. On en a joué et ça a marché. »

Sous l’aile de Miyazaki

Un coup de mirette sur ses diverses illustrations le prouve aisément : Bird est un grand fan du travail d’Hayao Miyazaki, comme le confirme l’intéressé : « Le message qu'il réussit à faire passer au monde de par son œuvre est juste trop puissant. De plus, je partage assez son point de vue pessimiste sur l'humain et l'industrie donc forcément tout ce qui suit va me plaire facilement. » De son propre aveu, le suisse est tombé dans la frénésie manga assez tardivement, avec pour dessinateur phare Katsuhiro Ōtomo, le créateur d’Akira. Niveau bande dessinée européenne, Bird aime citer « Thorgal » de Grzegorz Rosiński et « La Caste des Méta-Barons » du duo Juan Giménez / Alejandro Jodorowsky comme références absolues. Hors illustration, l’helvète ne tarit pas d’éloges à propos du groupe Californien Linkin Park : « Ils avaient tous une direction, une cohérence artistique incroyable. C'était l'alliage parfait entre tout ce que j'ai toujours aimé : culture populaire très ancrée, graffiti, musique, thèmes,... ils faisaient le pont entre plusieurs types de sonorités et j'adorais déjà leur manière de présenter leurs projets visuellement parlant. »

Au fil de ses projets, Bird arrive progressivement à vivre de son art, si bien qu’il décide de créer sa propre société afin de légitimer ses activités dans le domaine de l’illustration et de la 3D. De retour en suisse, le valaisan dépose le nom « Nous Demain », genèse d’un nouveau chapitre : « Nous Demain, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis très longtemps. À l'origine, c'était davantage une idée de communauté de créatifs que je voulais mettre en place. À long terme, je veux organiser des événements comme celui que j'ai fait en 2023 pour l'inauguration de ma boîte. J'avais conçu des vêtements, des illustrations, et réalisé ce jeu vidéo avec un pigeon qui découvrait mon univers sur une petite île au milieu de l'océan. Le but était de montrer ce que je savais faire tout seul et de rassembler du monde autour d'intérêts communs. Tout cela s’est déroulé dans le magasin de ma meilleure pote, le Studio Neuf Cinq. Je suis content du résultat, pas mal de monde me demande quand sera le prochain, mais attendez, je dois me refaire encore un peu. J'ai des idées qui commencent à se concrétiser...Ce sera sûrement à nouveau dans le monde de la musique... mais je n'en dis pas plus. »

Avide d’explorer de nouveaux horizons, Bird planche actuellement sur son dernier chantier, le jeu vidéo « Quand nos Rois fleuriront », concept réalisé dans le cadre d'un concours organisé par Culture Valais et CimArk pour mettre en avant les créations innovatrices. Lauréat du coup de cœur du jury, l’helvète s’affaire désormais à façonner son œuvre :

« Le jeu consisterait à redécouvrir l'histoire de Sion, où j'ai grandi, à travers un personnage qui évoluerait dans un « Sion Demain » situé entre le rêve et la réalité.

J'ai toujours été un rêveur, ceux qui suivent un peu ce que je fais savent que j'ai un rapport particulier avec le ciel et les éléments naturels. Je donne en général beaucoup de profondeur de champ et d'ouvertures dans ce que je représente et le défi serait de donner aussi cet aspect sur ce jeu vidéo. Dans ma tête, ce jeu se veut plus esthétique et narratif que simplement ludique et si j'arrive à faire le pont entre les deux je pourrais vraiment en être fier. J'aimerais en faire quelque chose de fantastique vu que les références de ces univers sont celles qui me plaisent le plus. Donc, si vous voyez débarquer un gros dragon, ne soyez pas surpris. Malheureusement pour moi, c'est un énorme projet que j'ai démarré seul et la charge de travail est énorme. Forcément, il faut trouver des investisseurs et je vais tenter de mettre en avant ce projet à nouveau pour concrétiser tout ça. »

« Je pense que je vais me concentrer sur mes projets personnels cette année, tenter de sortir un peu la tête de l'eau et de vivre plus sereinement. J'ai eu tendance à axer mon temps sur le travail que je montrais et j'ai fait de ma passion mon métier, j'en suis fier, mais j'aimerais retrouver la simplicité du début et faire réellement ce que j'ai envie sans être en proie au stress. Ça va me prendre pour un vieux qui s'assagit, bah c'est le cas les gars. Il est question de trouver le calme dans mon travail en 2024. Je vais avancer avec des passionnées sur qui je peux compter. C'est déjà en route et je mise beaucoup sur eux. Je suis déjà quelques personnes qui pour moi ont un potentiel monstre. Dans un sens, vagabonder à nouveau, voir un peu d'autres horizons, à la recherche de nouveaux artistes musicaux montants à qui je pourrais apporter mon aide, et de les suivre dans la direction artistique. J'ai une banque de données d'idées qui n'attendent que des gens qui me feraient confiance. C'est comme si j'avais encore quelques quêtes secondaires à réaliser pour platiner le jeu de ma vie. Pour l'inauguration de Nous Demain, j'avais créé un petit jeu vidéo qui mettait en scène un pigeon, Claude, qui avait décidé de migrer vers les îles après avoir pris conscience qu'il en était simplement capable. C'est comme ça que je vois la vie en général, si t'es capable, fais-le. »

Le Poète est semblable au prince des nuées Qui hante la tempête et se rit de l’archer ; Exilé sur le sol au milieu des huées, Ses ailes de géant l’empêchent de marcher. Charles Baudelaire Poète français