Swiss Talents : Le Maille creuse son sillon

Trois médiums bien précis ont façonné le parcours du lausannois : l’illustration, le skate et la vidéo. Gamin passionné de dessin, Le Maille reçoit une caméra cassette à 11 piges et commence alors à tourner des vidéos, principalement de lui et ses potes lors de leurs nombreuses sessions skate. Après avoir longtemps été incertain quant à son avenir professionnel, ce dernier est admis à l’ERACOM de Lausanne en 2015 comme Interactive media designer : « Au cours de ma formation, j’ai progressivement lié la vidéo et le dessin via le logiciel Adobe After Effect.

Trois médiums bien précis ont façonné le parcours du lausannois : l’illustration, le skate et la vidéo. Gamin passionné de dessin, Le Maille reçoit une caméra cassette à 11 piges et commence alors à tourner des vidéos, principalement de lui et ses potes lors de leurs nombreuses sessions skate. Après avoir longtemps été incertain quant à son avenir professionnel, ce dernier est admis à l’ERACOM de Lausanne en 2015 comme Interactive media designer : « Au cours de ma formation, j’ai progressivement lié la vidéo et le dessin via le logiciel Adobe After Effect.

Trois médiums bien précis ont façonné le parcours du lausannois : l’illustration, le skate et la vidéo. Gamin passionné de dessin, Le Maille reçoit une caméra cassette à 11 piges et commence alors à tourner des vidéos, principalement de lui et ses potes lors de leurs nombreuses sessions skate. Après avoir longtemps été incertain quant à son avenir professionnel, ce dernier est admis à l’ERACOM de Lausanne en 2015 comme Interactive media designer : « Au cours de ma formation, j’ai progressivement lié la vidéo et le dessin via le logiciel Adobe After Effect.

La première fois que j’ai touché à l’animation c’était pour un cours, et mon ressenti sur le moment a été plutôt mitigé : Mais quelle personne aime ça en fait ? Dix heures de taff pour une seconde de visuel! ». Toujours est-il que Le Maille commence à prendre goût au procédé et se met à concevoir courts-métrages et clips animés, dont deux pour KT Gorique : « Notre connexion date de méga longtemps, 2018 je dirais. À cette époque je l’écoutais déjà à fond. Un son de KT dans mes écouteurs, je commence alors à l’esquisser. Mes potes m’ont conseillé de lui envoyer le dessin, persuadés qu’elle allait kiffer. Non seulement elle a validé, mais elle m’a également proposé de taffer sur ses visuels de concert ! ».

La première fois que j’ai touché à l’animation c’était pour un cours, et mon ressenti sur le moment a été plutôt mitigé : Mais quelle personne aime ça en fait ? Dix heures de taff pour une seconde de visuel! ». Toujours est-il que Le Maille commence à prendre goût au procédé et se met à concevoir courts-métrages et clips animés, dont deux pour KT Gorique : « Notre connexion date de méga longtemps, 2018 je dirais. À cette époque je l’écoutais déjà à fond. Un son de KT dans mes écouteurs, je commence alors à l’esquisser. Mes potes m’ont conseillé de lui envoyer le dessin, persuadés qu’elle allait kiffer. Non seulement elle a validé, mais elle m’a également proposé de taffer sur ses visuels de concert ! ».

La première fois que j’ai touché à l’animation c’était pour un cours, et mon ressenti sur le moment a été plutôt mitigé : Mais quelle personne aime ça en fait ? Dix heures de taff pour une seconde de visuel! ». Toujours est-il que Le Maille commence à prendre goût au procédé et se met à concevoir courts-métrages et clips animés, dont deux pour KT Gorique : « Notre connexion date de méga longtemps, 2018 je dirais. À cette époque je l’écoutais déjà à fond. Un son de KT dans mes écouteurs, je commence alors à l’esquisser. Mes potes m’ont conseillé de lui envoyer le dessin, persuadés qu’elle allait kiffer. Non seulement elle a validé, mais elle m’a également proposé de taffer sur ses visuels de concert ! ».