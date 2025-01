Swiss Talents, REC•A, animaliste éclectique

Anthropomorphisme : attribution de caractéristiques du comportement ou de la morphologie humaine à d'autres entités tels que les animaux. Figure de proue de ce procédé, Jean de la Fontaine et ses fables à la morale philosophique parues entre 1668 et 1694. Quatre siècles plus tard, à mi-chemin entre la Suisse et la Haute-Savoie, un artiste singulier s’évertue à mettre en scène son bestiaire déjanté sur fond de réflexion quant à la place des espèces animales au sein de la société actuelle :

« J’ai grandi dans les années 80, donc comme beaucoup de gens de mon âge, je me suis pris la vague des animes avec des références telles que Dragon Ball et Nicky Larson. Les comics Marvel ont également contribué à enrichir mes connaissances. Je dirais que mon style oscille entre ces deux médiums ». Matrixé par l’illustration, Adrien décide de filer à Genève après le collège pour entamer des études en bachelor art / déco dans la bande dessinée, sauf que : « Malheureusement la section venait de fermer donc je me suis redirigé vers une formation en architecture. Ensuite j’ai passé le concours de la HEAD avec succès et je me suis attelé au cursus pour devenir architecte d’intérieur ». Après trois ans et demi de taff, ce dernier prend la direction de Vancouver en 2013. C’est à cette période que l’univers REC•A prend progressivement forme, ainsi que la bande dessinée Réaction Animal : « J’ai commencé à concevoir une série d’une vingtaine de pièces puis, avec des potes on est parti en mode « Attack The Block » afin de les afficher dans la ville.