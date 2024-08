Bagdad été 1990. La guerre du Golfe éclate, poussant bon nombre d’habitants vers l’exil. C’est le cas de Siham et Rakan, quelques jours après la naissance de leur enfant Subhan Allah. Un récit d’exode comme l’Irak en compte malheureusement une myriade, si ce n’est que le couple s’avère être des super héros cyborgs prêt à tout pour ne pas se laisser barrer la route par les nombreux androïdes qui gardent la cité. Tel est le pitch du court métrage d’animation Mawtini, à la croisée des genres entre anime japonais et folklore irakien.

L’œuvre dont l’intitulé fait référence à l’hymne irakien doit son existence à Tabarak Allah Abbas , réalisatrice genevoise aux inspirations multiples, portrait.

C’est quoi les bails ?

« C’est ma personnalité, j’aime tout essayer, je suis éclectique » dixit Tabarak, récemment diplômée de la HEAD, quand survient la question relative à la signification de son blaze Instagram, « tabusedubail ». Il faut dire qu’à l’origine, le contenu de ses réseaux-sociaux s’est longtemps apparenté à des customisations textiles en tout genre, de quoi déconcerter bon nombre de ses followers lorsque les publications de cette dernière ont pris un tournant davantage cinématographique : « J’ai perdu beaucoup d’abonnés qui n’ont pas saisi ce changement et je me suis dit que j’avais abusé du bail ».

Un métissage artistique un peu à l’image de son parcours, celle-ci ayant longtemps été indécise quant à son avenir professionnel : « Après avoir terminé le cycle d’école obligatoire je suis allée au CFP Arts…que j’ai quitté au bout de 3 jours. Quand on a 15 ans c’est très difficile de s’assumer artistiquement. Après ça j’ai opté pour le collège mais j’ai été virée car je n’avais pas d’assez bonnes notes. Ensuite l’ECG, avec une maturité en travail social. Au final je me suis rendue compte que j’étais trop sensible pour ce milieu donc je suis allée à l’université…que j’ai quitté au bout de 3 semaines car j’étais bien trop hyperactive pour rester assise en cours ». Une admission à la Haute École d’Art et de Design de Genève fera office de déclic pour Tabarak, avec pour medium la réalisation : « Sans le dire à mes parents, j’ai peaufiné mon portfolio de la HEAD en département cinéma. J’ai tout de suite accroché à ce milieu, m’assumant en tant qu’artiste et surtout assumant mes influences à savoir les animés, les mangas et les films dits « mainstream ».

Bagdad © Mawtini

One Piece, Full Metal Alchemist, les long-métrages du studio Gibli, mais également les franchises James Bond, Transformers, La Planète des Singes…les sources d’inspiration de la suisso-irakienne sont multiples, avec pour références locales Bagdad794 et Adrien Wagner , vidéastes helvétiques à l’univers singulier. Lors de sa première année de cursus en 2021, Tabarak a vu deux de ses films être sélectionnés en festival ; « Un Papillon » qui narre le passé de ses parents en Irak et son propre passé en Suisse ainsi que « Les Fantômes du Paradis », œuvre à mi-chemin entre documentaire et comédie musicale mise en images à l’aide d’une caméra Bolex : « Pour cette réalisation, je suis retournée dans l’association où j’avais fait mon travail de maturité sociale à l’ECG afin de rencontrer des sans-abri roms. Tourner avec ces familles, recueillir leurs expériences etc… c’était une aventure de dingue. Le court-métrage a été sélectionné au GIFF, on l’a d’ailleurs présentée avec Fadil qui a joué l’accordéon dans le film ». Deux ans plus tard, une autre œuvre de la réalisatrice va connaitre un engouement certain, plusieurs sélections en festival et même rafler de prestigieuses récompenses : Mawtini.

Les Avengers du shōnen

« J’ai toujours voulu concevoir un film d’animation. Alors pour valider ma dernière année, j’ai décidé de réaliser un shōnen en 2D, avec pour fil conducteur l’exil de mes parents d’Irak pendant la première guerre du Golfe. Mon père est ingénieur aéronautique et ma mère biologiste. Ils ont dû tout abandonner derrière eux et tout reconstruire de A à Z. Pour moi ce sont de réels super héros, et c’est comme ça que j’ai voulu les représenter dans le court-métrage, avec cette notion de science-fiction ». Résolument intimiste, Mawtini est une œuvre hybride entre anime et documentaire. Si le genre documentaire est récurrent, en revanche les productions d’anime sont inexistantes en suisse : « Avant de me lancer dans le projet, j’ai effectué un travail de recherche et je me suis aperçue qu’il n’existait aucun animé, ni suisse ni irakien. Paradoxalement, la série Heidi se base sur le folklore helvétique mais a été réalisée par un studio japonais ».

Après avoir démarché bon nombre de boites de production sans succès, Tabarak finit par obtenir l’accord des genevois de SIZE, convaincus par le caractère singulier du projet. En complément des 10 000 CHF accordés par la HEAD pour mener à bien cette réalisation, la genevoise a pu compter sur la participation de structures comme la RTS, Cinéforom, La Loterie Romande, Wilsdorf, Kallouche Cinema ou encore Freestudio, pour un financement total de 90 000 CHF. Une fois les fonds assurés, il a fallu de monter une équipe d’Avengers, malgré une déconvenue d’entrée de jeu : « Le premier assistant qui était censé être présent sur le film m’a dit que le projet n’était pas faisable à ses yeux, du coup ça m’a encore plus motivée de lui prouver le contraire ». Finalement ce rôle reviendra à Nour Bisevac, qui va travailler d’arrache-pied avec Tabarak en amont sur le développement des personnages et des décors, avant de s’occuper de la coordination d’une équipe de 70 personnes durant 9 mois : « Il faut savoir que le délai a été extrêmement court pour un film d’animation, mais heureusement on a eu la chance de travailler avec une véritable équipe de pro, dont certains ont bossé sur des animes comme One Piece, l’Attaque des Titans, Blue Notes etc…

Concept du personnage Siham © Siham

Au niveau du processus créatif, la première étape a concerné l’élaboration du story-board, puis vient la conception des décors ainsi que de la 3D pour certaines scènes, l’animation, la colorimétrie, les effets, la partie sonore et enfin la correction des bugs, avec pour chaque tâche un corps de métier spécifique ».

Story-board artists, characters artists, concept artists et bien d’autres professionnels éparpillés aux quatre coins de la planète, autant dire que la communication s’est avérée primordiale, même lorsque des imprévus surviennent : « Un de nos animateurs basé aux Philippines est tombé malade alors qu’il devait impérativement rendre des scènes importantes. On a appris qu’il avait une pneumonie et aucune possibilité de se soigner sans argent. Dans ce cas-là le film est relégué au second plan, c’est avant tout une aventure humaine, il ne faut pas l’oublier. Je lui ai donc envoyé de l’argent et relayé par quelqu’un d’autre. C’est toujours compliqué de remplacer un animateur car le changement risque de se faire ressentir visuellement, mais on a géré ».

Concept du personnage Rakan © R

Hormis ce contretemps, pas vraiment de galères mais plutôt des bonnes surprises pour Tabarak, comme la participation du violoniste irakien Layth Sidiq à la bande son du projet. Porté par la détermination et le culot de sa créatrice, Mawtini voit finalement le jour au printemps 2023. Par la suite, le court-métrage est sélectionné au sein de plusieurs festivals locaux comme internationaux et empoche même trois prix au passage, de quoi galvaniser cette dernière : « Je pense que le film a rapidement dépassé le cadre scolaire, je l’ai fait avant tout pour rendre hommage à mes parents. D’ailleurs ils ont adoré, à tel point que ma mère qui de base déteste l’animation le regarde une fois par semaine (rires). Elle est vraiment badass dans le film en plus. Encore une fois, tout ceci n’aurait pas été possible sans les structures qui m’ont fait confiance. Il faut que les studios soient plus enclins à accepter des projets qui sortent des sentiers battus. En suisse ont a encore du mal avec ça malheureusement, mais les choses bougent petit à petit ».

Toujours aussi éclectique, Tabarak prévoit à nouveau d’abuser du bail à l’avenir, avec la réalisation d’un documentaire sur les sports de combat, une série helvétique inspirée de « Succession » et un mockumentary sur la diaspora irakienne.