Swiss Talents : Tios, skateur-graffeur

“J’ai toujours évité de m’enfermer dans une case, que ce soit au niveau du skate comme du graffiti, je fonctionne au feeling. Un puriste qui maîtrise son sujet à fond, je vais me nourrir de ses connaissances mais ce n’est pas pour autant que je vais les appliquer. Ce qui m’intéresse avec ces disciplines, c’est leur aspect social”. Au sein de l’environnement très codifié qu’est le graffiti, Tios fait figure d’exception, lui qui s’évertue à appliquer les valeurs véhiculées par la pratique du skate, les deux médiums étants étroitement liés. Avec ses personnages rattachés à l’univers de la bande dessinée qu’il affectionne tant, l’artiste de Nyon enchaîne les projets tout comme les surfaces. Morceaux choisis.
Tu peux me raconter ton parcours ?
Tios : “J’suis né à Genève, j’ai grandi à Versoix jusqu’à mes huit ans et ensuite j’ai déménagé à Crassier dans le district de Nyon. C’est là-bas que je me suis vraiment établi, où j’ai fait mes études et rencontré mes potes. Je suis tombé dans le skate très jeune, tout comme le breakdance. Mon père m’emmenait souvent à Divonne-les-Bains et j’ai fait mes classes auprès d’Alexandre Rademaker, un gars hyper talentueux qui m’a tout appris. J’ai réalisé plusieurs années après qu’il avait une certaine notoriété dans le milieu du freestyle, un peu à la Rodney Mullen. Quant au skateboard, il a fait office de porte d’entrée vers le graff.”
Justement, le milieu du skate a toujours plus ou moins été lié à celui du graffiti.
Tios : “Exact. Ayant vécu à la campagne j’ai découvert le street-art sur le tard. C’est en fréquentant les skateparks du coin qu’avec mon pote Julien on a fini par s’y mettre. Quand on a commencé à peindre c’était très organique, juste pour se marrer. On a voulu s’entraîner davantage et c’est comme ça qu’on a fini par capter des graffeurs qui nous ont partagé leur savoir-faire, c’est ça que j’ai vraiment kiffé, la transmission. Lorsqu’on a rencontré SID en 2015 tout s’est accéléré ; il planchait sur un évènement caritatif en faveur des enfants atteints du cancer “Spraye l’Espoir”. On a prêté main forte à l’organisation, sans réelle expérience et on a réussi à réunir une bonne partie de la scène graff (Serval, Jasm, Meyk, Inso Mundo, Amjad, Torn...) ainsi que 40 000 francs de recettes pour l’association. J’avais 17 ans à l’époque et ça a été un déclic.”
Comment définirais-tu ton style ?
Tios : “J’ai toujours été attaché à la culture du graffiti mais moins à l’esthétique qui en découle. Par exemple, les lettrages ça n’a jamais été mon truc. J’ai commencé à peindre d’une manière différente à force d’écumer les évènements. J’essayais d’épauler les gars qui faisaient des lettres avec mes personnages et c’est comme ça que l’univers Tios est né. Pour mes inspirations, elles proviennent clairement de la BD ; Kid Paddle et Franky Snow en tête. Mes personnages ont souvent des positions très hip-hop. Je pense que cela provient des mouvements de breakdance que j’ai pratiqué, à mi-chemin entre réalisme et b-boying.”
Comment ça se passe niveau processus créatif lors d’un mandat ?
Tios : “L’aspect de mon job que je kiffe le plus, c’est d’arriver à concilier ma patte artistique avec les demandes du client. Quelque part, je sors de ma zone de confort. J’ai souvenir d’une commande de fresque en 2024 pour la Cantonale de Givrins, j’avais adoré ce taff car les gars m’ont fait totalement confiance, avec tout à disposition. C’était une de mes premières grosses productions. Concernant la préparation des visuels, je fonctionne beaucoup au sketch avant d’assembler mes planches de dessin et de les coloriser sur IPAD. Je bosse beaucoup avec des images de référence également”.
D’ailleurs, comment déniches-tu des mandats ?
Tios : “Depuis quelques années, je bosse avec Michael Vauthey, pointure du milieu que j’ai rencontré du temps où il gérait le shop genevois Wall Street. Je pense que j’ai un peu le syndrome de l’imposteur, je suis toujours surpris de la qualité des mandats qu’on me propose. En tout cas j’ai une idée bien précise d’où je vais, j’ai peaufiné ma D.A et je connais la valeur de mon travail sans pour autant la surestimer”.
En parallèle, tu collabores aussi avec NK Manufacture.
Tios : “Quand j’étais en étude de graphisme à la HEAD, j’ai entendu qu’Armand Nydegger cherchait quelqu’un afin de designer des skis sur mesure. Je lui ai écrit une fois, j’ai conceptualisé un catalogue pour lui et c’est comme ça qu’on a connecté il y’a cinq ans. Il s’occupe également de créer des skateparks, bowls, modules et rampes sur des évènements comme au Paléo l’année dernière. Pour l’anecdote, on a été mandatés afin de fabriquer un module lors de l’animation du dimanche des championnats du monde de skate à Lausanne en 2023. Armand m’a demandé de concevoir un trophée pour l’occasion. Avec ma double casquette de graffeur / graphiste j’ai eu envie de faire un truc à l’image du festival : résultat les organisateurs ont retenu mon idée de trophée pour la partie officielle et Nyjah Huston l’a ramené chez lui ! C’était vraiment un bel accomplissement dans ma vie.”
C’est quoi la suite pour toi en 2026 ?
Tios : Je vais faire une série de huit buanderies au sein d’un immeuble à Genève, une école de la commune de Duillier ainsi qu’une nouvelle façade pour un évènement graffiti. Quel que soit le mandat qu’on m’a proposé, j’ai toujours été réceptif car c’est assez ouf de se dire que mes personnages prennent soudainement vie sur n’importe quelle surface.”