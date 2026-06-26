Swiss Talents : Tios, skateur-graffeur

“J’ai toujours évité de m’enfermer dans une case, que ce soit au niveau du skate comme du graffiti, je fonctionne au feeling. Un puriste qui maîtrise son sujet à fond, je vais me nourrir de ses connaissances mais ce n’est pas pour autant que je vais les appliquer. Ce qui m’intéresse avec ces disciplines, c’est leur aspect social”. Au sein de l’environnement très codifié qu’est le graffiti,

fait figure d’exception, lui qui s’évertue à appliquer les valeurs véhiculées par la pratique du skate, les deux médiums étants étroitement liés. Avec ses personnages rattachés à l’univers de la bande dessinée qu’il affectionne tant, l’artiste de Nyon enchaîne les projets tout comme les surfaces. Morceaux choisis.