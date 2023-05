Swiss Talents : Tones, funky fresh graffiti

. Il nous a inculqué une façon beaucoup plus puriste de pratiquer le graff, un schooling à l’américaine ». Devenu disciple de l’OG genevois, Tony commence alors à s’entrainer rigoureusement avant de poser son premier lettrage, sur un mur des Avanchets, aux côtés de Zoma, Tones est né : « Beaucoup commencent cet art sans base artistique, moi j’avais déjà cette passion pour le dessin étant gamin. Mais même si tu sais dessiner, cela ne fera pas forcément de toi un bon graffeur et vice et versa. Le graffiti m’a permis d’exprimer ouvertement mon identité. Il y’a tout un cheminement, des étapes à suivre, c’est un véritable artisanat, où le savoir se transmet de mentor à disciple, un peu comme comme les grands peintres de la Renaissance… sauf que là il s’agit de wildstyles et de burners. À l’inverse du street art, le « Stylewriting », c’est l’art d’écrire son pseudonyme de manière stylisée, de se réapproprier l’alphabet comme moyen d’expression. Il a des codes si spécifiques que tu ne peux pas les capter sans le pratiquer. »

Lorsqu’il intègre le EDK (Esprit de Karton), crew fondé en 1990 par son mentor, Tones prend conscience du challenge qui l’attend : « La première fois que Rey m’a fait rentrer dans le crew, j’étais un rookie de 21 ans, les gars en avaient 10 de plus que moi, et étaient alors considérés comme des OG. De par les connexions de Rey, nos graffs étaient directement envoyés aux States, et ça bien avant l’avènement des réseaux sociaux. C’est à ce moment-là que je me suis dit okay, la vraie compétition commence avec le EDK ». Durant plusieurs années, Tones va donc poser rigoureusement tags, flops, lettres simples, afin d’apprivoiser les bases de son savoir-faire : « De 2004 à 2008 j’étais en apprentissage, mon travail se muait en répétition constante. Comme le dit Rey, le graff c’est comme les arts martiaux, ou le maître transmet à l’élève. Il était le stylemaster et moi, un disciple du style, qui répétait ses katas. Une fois le vocabulaire visuel acquis, je me suis forgé un univers à partir de mon vécu, en y rajoutant mon côté illustratif. Je ne suis de loin pas le meilleur lettreur, ni le meilleur dessinateur, et reste avant tout un disciple de cet art. Mais c’est cet équilibre entre les 2 qui me définit et me singularise. Ce mélange de yin et de yang, de fun et de funk qui fait la funky fresh Tones touch. »