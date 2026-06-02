Swiss Talents : Your Local Driver, chauffeur de Traxi

Plutôt Taxi, Uber ou...

? Contrairement aux deux premiers services de transport, il est impératif d’avoir une tracklist à portée de main ainsi qu’une bonne heure de disponible afin de monter dans le bolide de Mathieu aka

Lorsqu’il n’exerce pas comme éducateur spécialisé dans une maison de quartier, ce passionné arpente les rues genevoises au volant de sa voiture en compagnie de DJ locaux et internationaux pour une exploration aussi bien sonore qu’urbaine. Lancé début 2023, le Traxi a vu pléthore d’artistes défiler, et s’impose aujourd’hui comme concept clubbing phare. Interview.