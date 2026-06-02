Swiss Talents : Your Local Driver, chauffeur de Traxi
Quel a été ton parcours avant d’embarquer pour Traxi ?
J’ai commencé à mixer avec mon meilleur ami dès l'âge de 15 ans. On a créé un duo nommé “Jean-Balaise” à l’époque de MySpace. Ce qui s’apparentait surtout à un délire a pris une autre dimension lorsqu’on s’est retrouvés signés sur un petit label indépendant hollandais spécialisé en electro trash, dans la mouvance The Bloody Beetroots / Toxic Avenger...On a enchainé les gigs pendant une bonne décennie sans jamais se prendre au sérieux, avant de raccrocher. Mon pote a tourné la page du monde de la nuit tandis que moi, j’ai repris du service il y’a plusieurs années, en mixant dans les clubs et bars de Genève.
Je crois savoir que tu as longtemps oscillé entre le hip-hop et la techno...
Exact. J’ai écouté beaucoup de rap américain avec 50 Cent comme référence ultime. Lorsqu’un ami marseillais m’a fait découvrir la track “2000007” de ModeSelektor et TTC, j’ai directement croché. Il faut dire que le titre s’avère etre un mix parfait entre rap parisien et techno berlinoise. À l’époque je sortais beaucoup à Genève dans les soirées hip-hop, puis j’ai fini par trouver ça redondant. L’électro m’a amené dans un univers nouveau avec une ouverture d’esprit plus ancrée.
Comment est né le concept Traxi ?
Il y’a trois ans, je téléchargeais de la musique dans mon canapé pour une soirée à venir et je me suis dit “j’écouterais bien tout ça très fort maintenant mais OÙ ?”. J’ai donc calé un set up dans ma voiture tout en scrollant comment alimenter la batterie de la platine et je suis tombé sur un accessoire qui permet de se brancher sur l’allume cigare. La commande passée dans la foulée, je teste ça deux jours plus tard. Ayant toujours kiffé faire des vidéos, je décide de filmer des gens qui mixent en direct et c’est comme ça que Traxi est né. Au début, j’ai invité des potes comme La Forêt, propriétaire du club l’Audio, à grimper dans ma caisse. Le concept ayant pris de l’ampleur entre temps, ce sont les DJ eux-mêmes qui glissent désormais dans mes DM.
Comment se déroulent les sessions ?
Je sors du travail à 19h00, j’installe le set up qui comprend une caméra Insta 360 X5 derrière le fauteuil passager, une platine Pioneer RX3 branchée sur l’alimentation ains qu’une lumière frontale aimantée sur la porte. Je donne rendez-vous aux artistes derrière la gare Cornavin et on roule 1h30 le temps du set.
Tu as déjà connu des galères lorsque tu tournes ce format ?
Je touche du bois car on n'a jamais eu de problèmes avec les autorités. C’est arrivé trois fois qu’on se fasse arrêter mais uniquement par curiosité. J’ai souvenir que lors du set de ZenGxrl, j’avais calé des lumières bleues à l’arrière de la caisse ; par la suite j’ai opté pour une tonalité rouge car on faisait clairement concurrence aux gyrophares de la police !
Tu t’attendais à un tel succès ?
Je pense que si le concept a connu pareil engouement, c’est grâce au pouvoir des réseaux sociaux. Je ne sponsorisais même pas les vidéos quand j’ai commencé, c’était uniquement au bouche-à-oreille. Ce qui me surprend à chaque fois, c’est la détermination des artistes. Il faut savoir qu’ils ne sont pas rémunérés, alors quand certains adaptent leurs dates de shows exprès afin de passer par Genève pour une session Traxi, c’est hyper gratifiant.
Quels DJ rêves-tu d’avoir dans Traxi ?
J’adorerais ramener Busy P pour tout ce qu’il a entrepris dans la musique électronique au-delà du fait que ce soit un super artiste. La dernière fois qu’il a mixé à l’Audio, je lui avais filé un sticker Traxi à la fin de son set et il avait direct reconnu le logo !
Et si on causait un peu de ton mini-club hébergé au Scandale, “Candelas” ?
Historiquement j’ai toujours trainé au Scandale et depuis quelques temps, je gère leurs réseaux sociaux. Lorsque j’ai entendu dire qu’ils voulaient relancer l’aspect clubbing du sous-sol, j’ai eu cette idée un peu barrée de mettre en œuvre des soirées dans les toilettes ! Ayant souvent mixé sur des grandes scènes, je trouve que lorsqu’il y’a une distance entre le DJ et le public, ce n’est pas la même vibe que dans un spot intimiste. Alors forcément, mixer sur une table à repasser de 22h30 à 1h30 au sein d’un speakeasy exigu, c’est totalement mon kiff !
C’est quoi la suite pour toi en 2026 ?
J’ai créé le concept “Pitch Black” récemment, qui comme son intitulé l’indique, se concentre uniquement sur le set du DJ, de manière minimaliste. Lancer des formats atypiques m’a toujours bien plu et le fameux Tiny Desk par exemple, résume bien ma vision : sortir des carcans définis et m’éclater. Je suis juste trop content quand on me dit que le concept Traxi est repris un peu partout par des gens dans leur caisse !