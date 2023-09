Swisskicks : découvre la paire de sneakers préférée de 10 artistes suisses

Le dimanche 3 septembre , une foule de sneakersheads va envahir Lausanne en quête de la sacro-sainte basket : Swisskicks promet un après-midi dantesque placé sous le signe de la pompe. Vous l’aurez-compris, si l’ancien sobriquet Swisssneaks laisse place à Swisskicks, le programme n’est guère différent : sneakers rares, sapes de qualité, merchandising exclusif…le tout au sein du spot singulier qu’est le parking Inovil, comme l’explique le vice-président de l’association, Freezy :

« Swisskicks représente en quelque sorte l’héritage de Swisssneaks, convention qui a vu le jour en 2011. Je faisais partie de l’équipe quand les deux fondateurs Julz et Dave ont décidé de raccrocher. Aujourd’hui j’exerce comme vice-président de l’association, qui compte quatre autres membres au sein du comité et 40 personnes dans le staff. Rayon nouveautés, l’event est légèrement plus grand que les années précédentes, avec quelques surprises merchandising qui seront disponibles le jour J.

L’ouverture est programmée à 11h00 pour les Early Birds, dont les bracelets sont dispos à la friperie de Lausanne. Le grand public lui, est attendu de 12h00 jusqu’à 18h00. Un espace food, bar, merchandising et partenaires est mis en place. Quant au lieu de convention, il héberge les resellers de sneakers ainsi que quatre friperies / vintage stores présents pour la seconde main. Tu peux ajouter à cela un quatuor de DJ présents toute journée et nous ferons un hommage à Swissneaks, mais je n’en dirais pas plus ! »

Quant à sa paire de pompes préférée, ce dernier précise :

« La Air Jordan 1, tout simplement car cela a été ma première paire, le modèle est intemporel. J’ai été un joueur de basket étant petit, à l’âge de 10 ans j’ai reçu des Chicago. À cette époque, posséder une paire de Jordan c’était précieux, donc je peux te dire que j’en prenais soin. Par la suite j’en ai toujours porté, c’est une paire qui match avec n’importe quel outfit selon le coloris. Maintenant j’ai toutes sortes de déclinaisons de la One, dont ma dernière acquisition en date, la Starfish orange et marron. »

01 Uub (@uub_san)

« Je porte beaucoup de différents modèles Nike, mais mes préférés restent les Cortez et plus précisément la Cortez Kenny 1 . Je trouve que c’est l’une des paires les plus authentiques jamais conçues dû à sa simplicité tout en restant unique. L’album « DAMN. » de Kendrick Lamar est un projet qui m’a personnellement beaucoup marqué. Ce qui fait que c’est la collaboration parfaite pour moi. »

Uub © Uub

02 ShuriGuzman (@shuriguzman_10)

« À vrai dire, ma sneaker préférée est la Air Force One White car hormis le fait que ce soit la paire du D-Boyy par excellence, elle reste indémodable, streetwear ainsi qu’épurée et agréable à l’œil. Cependant ça reste une basique, la paire qui est mon coup de cœur actuel est la Bape Sta Low Orange de chez Bape. Le design est très similaire à la Air Force, ce qui m’est donc très familier mais ce qui m’a fait craquer c’est ce orange reluisant ainsi que les détails tels que le Bape sur le côté et bien évidemment la rareté du modèle au vu de son prix assez élevé. De plus, à la recherche de couleurs dans ma collection, ce fut un achat que je ne regrette absolument pas. »

ShuriGuzman © ShuriGuzman

03 Jah-Nita (@jah_nita)

« J'ai choisi cette paire de Salomon ACS Pro Advanced Kar l’Art de l’Automobile parce qu'elle fait dialoguer deux mondes que j'affectionne : les voitures et les sneakers.

La silhouette est agressive, technique et les détails sont réfléchis. Les œillets chromés, la semelle faite pour gravir n'importe quel terrain, si t'as envie de pimenter ta routine quotidienne avec une petite ascension de l'Everest entre le taf et l'afterwork avec tes potes. Le dégradé de couleur est juste parfait, il évoque à mes yeux cet esprit street que peuvent avoir les caisses ou les motos japonaises. La sortie de cette paire s'est d'ailleurs accompagnée d'une moto dont la peinture arborait le même dégradé flashy néon 80's. It's a match! »

04 DeWolph (@dewolph)

« Je possède des Bape Sta en cinq coloris différents. C’est ma paire préférée car quand j’étais gamin elle m’a matrixé, je voyais Soulja Boy la porter dans ses clips en 2005. Par la suite Bape a ressorti des coloris propres à cette décennie, ce sont vraiment ces couleurs-là qui me plaisent. Le graal de la Bape Sta c’est la paire en collab avec Kanye West, les College Dropout que j’aimerais acquérir un jour. C’est cet album qui m’a donné envie de faire du rap en 2003 donc j’ai énormément d’estime pour ce modèle. »

DeWolph © Yungmvlcom

05 Keffran (@keffran_)

« J'ai beaucoup hésité mais au final ma paire préférée actuellement c’est la Nike Hot Step Air Terra en collaboration avec Drake qu'on appelle aussi Nocta White.

Cette paire n'a rien d'historique dans la communauté sneakers et on dit même qu'elle a été déjà poncée haha. Mais pour moi elle possède un aspect sentimental particulier.

J'ai remporté le tremplin du Transforme Festival avec, le lendemain j'ai dû aller à Paris où j'ai passé une semaine incroyable avec seulement cette paire aux pieds (shooting photo, session studio, rencontres pro ect…) et j'ai fini par fouler la scène des Ardentes avec mes potos Rounhaa, Gio, et toute la team. Esthétiquement la couleur blanche passe avec tout, elle est confortable, et elle a ce côté un peu « bendo » que j'apprécie. Mais pour moi, une paire ce n’est pas que ça, il faut la porter et vivre des choses de fou avec pour qu’elle ait une véritable place dans ton cœur. »

Keffran © Keffran

06 Perla (@perla.perlson)

« Ma paire favorite est la Nike SB Dunk Low Pro Paisley Brown . Je l’aime trop car elle s’adapte bien à mes mouvements de danse, que je sois sur mes chevilles ou que je monte sur mes pointes, elle est résistante. Au niveau du style j’adore les couleurs, le design, les motifs à fleurs…elle a trop de flow en fait cette paire ! Apparemment en grattant le tissu cela donne un nouveau look au modèle. J’attends qu’elles soient usées pour tenter l’expérience.

Pour l’anecdote, quand j’ai participé à la finale mondiale du Red Bull Dance Your Style 2022 en Afrique du Sud, un de mes adversaires avait exactement cette paire aux pieds, tout comme moi ! Du coup on s’est marré quand on a réalisé ça pendant le battle ! »

Perla © Perla

07 Franky McTen (@frankymcten)

« Après mûre réflexion, je dirais que ma paire de sneakers préférée est la Air Force 1 blanche . Énormément de rappeurs ont contribué à la populariser. La première fois que je l’ai vu c’était aux pieds de The Game dans le clip How We Do. Weezy l’a également portée dans le clip de Chris Brown, Gimme That. Bref pour moi, la Air Force 1 est un classic shit ! »

Franky McTen © Franky McTen

08 16rari (@rarileplug)

« Pour moi C'est la Nike Air CB34 Godzilla (Charles Barkley) , en hommage à la saison 95-96 du basketteur avec les Phoenix Suns. Ils l'ont ressortie en 2016 dans sa couleur OG, nubuck noir, blanc, orange et des détails en violet, ça a été compliqué pour moi de ne pas craquer pour ce modèle. Ce que j'kiffe par-dessus tout, c'est son shape large mais qui reste agressif, ce n’est pas une paire à porter avec des jeans skinny mais plutôt une coupe regular, training ou un short friendly. Même si c'est une chaussure originalement créé pour la pratique du basket, elle est passe partout et s’avère simple à porter. En dehors de son look, elle est ultra confortable et moins lourde que ce qu’elle laisse penser. Si j'avais une deuxième paire à ma disposition j'irais surement jouer au basket avec. »

16rari © 16rari

09 Dj Striik (@djstriik49)

« Ma paire préférée ? C’est une question très difficile pour moi qui suis un grand fan de Jordan. Mais si je dois trancher en terme de style, confort et simplicité je pense que ma préférée reste la Air Max 1 Magma Orange.

Je trouve que l'harmonie des couleurs est parfaite : une superposition de blanc cassé, gris en daim ainsi que le mélange de textures entre le cuir du swoosh et la matière un peu granuleuse sur le devant qui me rappelle celle des ballons de basket. Le petit Nike sur le côté et la semelle un peu à l'ancienne font de cette paire une des meilleures Air Max 1 de ces dernières années. Très bonne qualité, très légère à porter elle se marie avec tout. C'est une paire que je mets très souvent et que je conseille à tous les fans de sneakers ! »

Dj Striik © DJ Striik

10 Yan Bruno (@yan_bruno_nuawr)

« Ma paire préférée est sans conteste la Geobasket de Rick Owens . Cela fait 8 ans que je les porte, à raison d’une fois par semaine minimum. On voit que c’est de la qualité haute couture, elles résistent super bien à l’épreuve du temps ! À l’époque où je les ai acheté personne ne connaissait Rick Owens, aujourd’hui c’est devenu une référence. »

Yan Bruno © blackrosebygus