Le "Sycle" de vie de Danitsa

Pour moi, c’est important de me retrouver dans une bulle créative où je peux libérer mes émotions et mes énergies. On se réunissait dans mon appartement pour fusionner nos idées. On faisait surtout les maquettes à la maison, le spot était devenu une résidence artistique. C’est de là que l’on choisissait les sons à enregistrer aux Red Bull Music Studios. Je suis rentrée en Suisse pour terminer les arrangements et finaliser l’album.

Il y a eu beaucoup de mouvements, de changements et d’incertitude. On dit toujours que le deuxième album est beaucoup plus compliqué à créer et c’est véridique. Ce projet m’a accompagné pendant plus de deux ans et vers la fin j’ai eu beaucoup de mal à lui trouver un titre et me dire que c’était terminé.

