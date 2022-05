Swiss Talents : David Mottier, fondu de folklore

Généralement composée d’un ou de plusieurs fromages comme le gruyère et le vacherin fribourgeois, la fondue constitue assurément, une fierté nationale suisse.

Moitié-moitié, Bernoise, Appenzelloise, Fribourgeoise, Neuchâteloise…de par ses différentes recettes, le plat a su séduire bon nombre de gastronomes. Le coup de foudre gustatif est tel, que certains épicuriens vont même jusqu’à arborer le célèbre caquelon rouge…sur leur chair. Trente-Sept ans et une cinquantaine de fondues à son actif, le vaudois David Mottier ne laisse personne indifférent avec un style qui fleure bon le folklore suisse. Session conversation entre la poire et le fromage.

La recette miracle

« Il s’agit d’une poya. Le cycle de la montée / descente des alpages m’a toujours fasciné. Sur les chalets de mon village, on peut d’ailleurs contempler énormément de peintures paysannes évoquant cette tradition. »

Ces mots émerveillés sont ceux de David Mottier lorsqu’on lui demande ce que représente l’immense fresque récemment encrée sur son dos.

Le natif de Château d’Œx baigne depuis son plus jeune âge dans la culture folklorique suisse, se remémorant avec nostalgie les moments passés en compagnie de son grand-père paternel aujourd’hui disparu. C’est d’ailleurs suite à cet évènement marquant que David se prend à esquisser paysages montagnards, chalets enneigés et autres edelweiss au cours de l’année 2012. Celui-ci, alors graphiste de formation, commence à poster ses œuvres sur internet et reçoit bien vite les louanges de tattoo artists confirmés comme Kim Anh Nguyễn et Johann Morel. Après un passage enrichissant au studio de ce dernier pour recevoir de précieux conseils, David décide de se lancer et débute son apprentissage à Noir Tattoo, effectuant sa première réalisation en février 2015.

Ce qui n’était au départ qu’un moyen de perpétuer ses souvenirs via le dessin va rapidement devenir un métier à part entière, le suisse exerçant pour le compte du salon fribourgeois et du spot lausannois Le Parloir jusqu’en mai 2020.

Passé d’apprenti à tatoueur émérite en l’espace de quelques années, la suite logique pour David a été d’ouvrir son propre shop, et ça tombe bien, son pote Johann Morel a eu la même idée :

« En 2020, pendant le premier confinement, Johann a peint une poya et l’a posté sur Instagram. Je lui ai envoyé un message en lui disant que je voulais absolument qu’il me la tatoue sur le dos. On a donc commencé en juin, à raison d’une séance par mois jusqu’en novembre. Et à force de se côtoyer, on s’est rendu compte qu’on voulait mutuellement ouvrir un salon dans la Gruyère ».

Après diverses prospections, les deux acolytes trouvent la perle rare, à savoir un ancien local d’artisans situé à Riaz. Après avoir tout retapé eux-mêmes de A à Z chaque soir et fait appel au talentueux Serge Lowrider pour styliser la vitrine, Rainbow Tattoo voit finalement le jour en juin 2021, à la grande fierté de David :

« En plus d’être vraiment atypique, l’endroit n’est pas trop excentré et ma clientèle à tout de suite été au rendez-vous. C’est un lieu qui nous correspond totalement Johann et moi. » David Mottier

Moitié-Mottier

Une meule de fromage à raclette, du chocolat suisse, un gratin de chou-fleur, du merlot, une tresse au beurre, du soda helvétique, de la pâte à tartiner, du thé froid pêche, des aromates, du cervelas, une pizza aux champignons, du reblochon, de la crème de gruyère et sa meringue…liste non exhaustive des tatouages réalisés par David Mottier au fil de sa carrière, outre son cultissime caquelon à fondue, dont il relate la genèse :

« Tout est parti d’une demande spéciale d’un client fidèle. Il m’a dit qu’il voulait une fondue toute simple et après réflexion, je me suis rendu compte que le motif collait bien avec mon identité artistique. » David Mottier

Cette identité s’apparente au genre du old school américain, identifiable par ses traits épais, ses aplats de couleurs et ses contrastes récurrents. Fervent passionné de punk rock, David s’est inspiré de cette imagerie via les tattoos de ses musiciens préférés.

Revenons-en à la fondue. Suite à cette ébauche, la sauce commence à prendre, si bien que qu’une multitude de curieux poussent les portes du salon pour « pimper leur caquelon » : orné du blason d’un canton spécifique, accompagné de montagnes en arrière-plan, d’un couteau suisse au premier plan ou encore version black métal, il y en a pour tous les goûts !

Même après avoir piqué plus de cinquante amateurs de fromage, David ne cesse d’être surpris par cet engouement : « Avec du recul, je me dis que c’est quand même fou que les gens se fassent tatouer un caquelon à fondue sur le corps ! En convention à Besançon j’avais préparé mes flash sur le présentoir du stand et je me souviens que les intéressés étaient soit amusés, soit abasourdis par les fondues. Le juste milieu n’existe pas avec ce motif, il ne laisse personne indifférent. »

Toujours entouré d’une pile de bouquins afin de débusquer de nouvelles références folkloriques, David a récemment fait printer des t-shirts à la gloire du caquelon à fondue, initiative qu’il explique volontiers :

« Beaucoup de gens adorent mes dessins mais ne veulent pas forcément les avoir sur leur peau, ce que je comprends parfaitement. C’est dans cette optique que le merchandising est né. J’adore fusionner streetwear et folklore helvétique. » David Mottier