1 min Chess in 60 Seconds with Tania Sachdev Indian chess player Tania Sachdev is on the top of her game and holds the titles of International Grandmaster and Women’s Grandmaster.

Regarde les conseils d'échecs de Tania Sachdev dans la vidéo ci-dessus.

Anticiper et prévoir les coups de ton adversaire, c’est essentiel aux échecs. Tania Sachdev te présente les bases, des pions aux reines.

Puis, dans la vidéo ci-dessous, Tania affronte un adversaire dans un marché de rue indien très animé. Comment va-t-elle surmonter les obstacles, les distractions et son adversaire pour remporter la partie ?

2 min Tania Sachdev: Chess strategy in a tricky position We deep-dive into the mind of Indian chess player and Red Bull athlete Tania Sachdev as as she comes up with a strategy to win while she’s in the middle of a game and in a tricky position.

Si tu as hâte de te lancer toi-même dans l’action après avoir vu Tania Sachdev à l’œuvre sur l’échiquier, on te propose ci-dessous d’autres conseils pour tous ceux qui souhaitent affiner leurs compétences sur les 64 cases.

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Anticipe

En début de partie, il est important de garder à l’esprit la fin de partie. Même si ton fou et ton cavalier ont peut-être le même poids au début, la plus grande amplitude de mouvement du fou le rend plus redoutable à mesure que la partie touche à sa fin. Garde ces idées à l’esprit dès le début pour t’assurer que l’issue de la partie repose en fin de compte entre tes mains et que tu gardes le contrôle.

Concentre-toi sur la partie et reste attentif

Quand tu t’assois devant l’échiquier, prends 10 à 20 respirations lentes. Une fois que tu es calme et concentré, concentre-toi sur les quatre cases centrales : D4, D5, E4 et E5. À partir de là, concentre-toi sur les noms des cases formant l’anneau extérieur, en remontant lentement de plus en plus loin vers l’arrière. Une fois que ton champ de vision est bien cerné, essaie de commenter intérieurement les idées et les coups que tu envisages, afin de faire taire toute distraction sonore.

Continue à jouer pour t’améliorer

La plupart des parties d’échecs sont tendues, avec de nombreux rebondissements. Cultiver la patience et la détermination tout en apprenant à maîtriser ton anxiété avant qu’elle ne se transforme en panique, même dans des situations peu favorables, peut souvent mener au succès.

Profites-en et amuse-toi

Ne réagis pas de manière excessive. Sois patient. Amuse-toi.

Tu veux découvrir d’autres conseils sur les échecs de Tania Sachdev ? Clique sur l’article ci-dessous et lis notre interview pour découvrir comment elle a débuté dans ce jeu, comment elle s’entraîne et quels défis elle a dû relever pour devenir l’une des meilleures joueuses d’échecs au monde.