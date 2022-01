Voici comment Team Spirit a remporté le plus grand titre du esport

et empoché au passage le plus grand prize money jamais vu dans l’histoire du

Le plus incroyable est que ce collectif a bien failli ne pas se qualifier pour l'événement. Pendant la saison régulière, il n’avait pas collecté assez de points pour assurer une place direct dans le tournoi final. Et lors du dernier tournoi de qualifications, TS a validé laborieusement son billet. Difficile dans ces conditions d’imaginer une telle équipe soulever le plus prestigieux trophée du

. On savait néanmoins qu’on pouvait bouleverser la compétition. Pour cela, il fallait que chaque membre atteigne son plus haut niveau.”

“Nous étions sûrs de nos forces”, confie Miroslaw ‘Mira’ Kolpakov . “Mais bien sûr, personne dans l’équipe ne s’attendait à ce qu’on remporte le TI . On savait néanmoins qu’on pouvait bouleverser la compétition. Pour cela, il fallait que chaque membre atteigne son plus haut niveau.”

“Nous étions sûrs de nos forces”, confie Miroslaw ‘Mira’ Kolpakov . “Mais bien sûr, personne dans l’équipe ne s’attendait à ce qu’on remporte le TI . On savait néanmoins qu’on pouvait bouleverser la compétition. Pour cela, il fallait que chaque membre atteigne son plus haut niveau.”