Technique de conduite en vélo de course : ces bases t'apportent le flow.

Le vélo de course est le style le plus rapide pour faire son vélo. Des pneus fins, du matériel en carbone, bref, tout l'équipement a été conçu pour être léger et offrir une performance maximale. Sur la route, c'est à toi de rouler le plus vite possible avec le moins de puissance possible, tout en étant le plus sûr possible.

C'est là où tu as encore des difficultés que nos conseils de pros du vélo de course entrent en jeu. Améliore ta technique de conduite et ressens le flow sur ton vélo, que ce soit en montée ou en descente rapide.

01 La bonne position sur le vélo de course

La base d'une sensation de sécurité sur un vélo de course (découvre ici les différents types de vélos ) et d'un coup de pédale économique est la bonne position sur ton vélo. Pour trouver la bonne position, tu dois garder à l'esprit les trois points de contact entre l'homme et la machine :

Tes mains

En fait, tu as trois options de préhension différentes pour tes mains. La plupart du temps, elles restent sur les leviers de frein et de vitesse. Ainsi, tu peux toujours réagir rapidement, changer de vitesse ou freiner. Dans cette position, tu devrais avoir une sensation très agréable et relaxante. En montagne ou dans les passages plats, tu peux saisir la partie droite du guidon supérieur. Tu remarqueras immédiatement que ton torse se redresse et que ta position devient plus détendue. De plus, tu peux bien tirer sur le guidon pour une transmission optimale de la force. La troisième option, la plus rapide, est la position du guidon inférieur : ton torse est alors positionné de manière très basse, tu es le plus aérodynamique.

Ton bassin et ton dos

Si ton bassin est correctement incliné, ton dos se détend. Une position trop sportive, avec le bassin et le torse très inclinés vers le bas, rend le maniement du vélo plus difficile. Plus tu es assis droit, plus ta vision de la circulation est bonne.

Tes pieds et tes jambes

Lorsque la pédale correspondante a atteint son point le plus bas, la jambe correspondante doit être presque complètement étirée. Tu as ainsi un levier parfait et tu peux pédaler efficacement. En ce qui concerne la position des pieds sur la pédale, il est important que tes genoux ne soient pas vers l'intérieur ou l'extérieur. Plus tes pieds sont droits sur la pédale, plus tes articulations des genoux seront protégées.

02 Pédaler correctement - le "coup de pied circulaire".

100 jours en tant que cycliste professionnel pour Toni Palzer © BettiniPhoto©2021

Grâce aux pédales à clic, tu es fermement attaché au vélo de course. L'avantage : tu peux pousser ET tirer ! Ainsi, tu peux "théoriquement" transmettre de la puissance au vélo de course pendant tout le tour de manivelle. Théoriquement, parce que ce mouvement est aussi complexe que fatigant. C'est pourquoi, dans la pratique, il est rare de voir un "coup de pédale rond" complet. Mais cela vaut la peine de travailler sur sa technique de pédalage. En effet, si tu parviens à surmonter les deux points morts lors du tour de manivelle, tu obtiendras déjà un avantage considérable. Voici où tu vas : Tirer une jambe vers l'arrière et l'autre vers l'avant - toujours lorsque les bras de la manivelle sont perpendiculaires au sol.

Tutoriel pour débutants : tu peux t'entraîner facilement à surmonter le point mort lors du tour de manivelle. Pour cela, trouve une ligne droite légèrement ascendante, clique avec un pied pendant la course et pédale uniquement avec l'autre jambe. De cette manière, tu peux t'entraîner à pousser et à tirer pendant le tour complet de 360 degrés. Compte les rotations et répète le processus avec le même nombre de rotations plus tard avec l'autre jambe. Tu t'assures ainsi que les deux jambes sont entraînées de manière égale. Il va de soi que le parcours doit être exempt de trafic. Autre conseil de sécurité : tu dois tendre la jambe qui est en pause vers l'arrière ou l'extérieur.

03 La bonne technique de virage

Tourner au sommet : voici comment prendre le virage à la perfection. © Sprint Cycling Agency

Tu te sens à l'aise avec ton vélo sur les lignes droites et sur le plat ? Alors peaufinons maintenant la technique des virages. L'un des conseils anti-chute les plus importants avant de commencer : la pédale qui fait face au virage doit être en haut. Si tu t'inclines dans le virage, le risque d'atterrir avec la pédale sur le sol augmente. Pire cas : tu te décales. Pour ta technique de conduite, il est essentiel de savoir comment et quand tu freines, quelle ligne de conduite tu choisis et, last but not least, comment tu déplaces ton propre centre de gravité ?

La ligne de conduite idéale

Lorsque tu abordes un virage, positionne-toi d'abord tout à fait à l'extérieur de la chaussée. Au sommet du virage, tu te diriges vers le terre-plein central - si la circulation le permet bien sûr - pour ensuite te laisser dériver à nouveau vers l'extérieur, sur le bord de la route. Cette ligne de conduite n'atténue pas seulement l'inclinaison du virage. C'est à ce moment-là que le flow promis entre en jeu, car tu prends le virage avec plus de vitesse.

Freiner correctement

Si tu freines correctement, tu gagnes en vitesse. Le freinage se fait avant et non dans le virage. La raison : dès que tu freines trop fort dans le virage (c'est-à-dire lorsque ta roue est inclinée), la charge d'adhérence sur tes pneus augmente - au point que tu peux déraper ! Tu dois donc développer un état d'esprit pour savoir à quelle vitesse tu dois prendre un certain virage. Et ensuite : freiner et relâcher le levier de frein au plus tard au sommet du virage. En principe, tu devrais freiner avec les deux freins en même temps.

Utiliser correctement le centre de gravité

Plus ton centre de gravité est bas, mieux c'est pour ta position dans les virages. La manière la plus simple de déplacer ton centre de gravité est de le faire en position de poignée sur le guidon. En position de guidon inférieur, ton torse est automatiquement plus bas. Pour influencer favorablement la pression sur tes pneus, tu dois également travailler avec ton corps contre le virage. En d'autres termes, tu peux : Augmente la pression sur la pédale avec la jambe opposée au virage, c'est-à-dire la jambe tendue.

Conseil : regarde toujours là où tu veux aller. Si tu vises la fin du virage, tu seras automatiquement attiré dans cette direction.

04 Descendre correctement

La descente est généralement la récompense méritée après une montée difficile. Pour que tu puisses en profiter et ressentir le plaisir du vélo de course - la vitesse - il faut faire attention à certaines choses. En descente, tes mains doivent toujours être sur les poignées de frein afin de pouvoir réagir le plus rapidement possible. Anticipe, ne prends pas de risques et sois toujours conscient d'une chose : tu n'es pas seul sur la route.

Dans les descentes, c'est-à-dire à des vitesses plus élevées, tu gagnes en stabilité si tu es assis de manière compacte sur ton vélo. Un centre de gravité bas est avantageux pour ta position dans les virages. Reste donc toujours assis sur ta selle - la position aérodynamique Super-Tuck n'est pas interdite sans raison dans tous les tours ou les classiques de l' Union Cycliste Internationale (UCI ). D'autres postures qui ne tiennent pas compte du vent font également partie de la catégorie Don't tant que tu ne te sens pas à 100% en sécurité sur ton vélo.

Nice to know : dans la position Super-Tuck, le cycliste n'est pas assis sur la selle, mais sur le tube supérieur. La position du corps est donc très compacte et basse, ce qui améliore l'aérodynamisme. Mais en même temps, la maniabilité du vélo et la réactivité se détériorent - le risque de chute augmente. Depuis le 1er avril 2021, cette position est interdite lors des courses UCI.

05 Monter correctement les côtes

Pédaler en équilibre dans les longues montées détend les muscles. © Sprint Cycling Agency

Tu dois travailler ta force et ton endurance pour monter plus rapidement les côtes. Mais une bonne technique de conduite améliore aussi la performance en montagne. Une position calme du haut du corps en fait partie. Beaucoup de débutants en vélo ont tendance à balancer le haut du corps d'avant en arrière - un tueur d'énergie ! Essaie de transmettre toute la puissance à ton vélo via les jambes. Pour cela, il est essentiel de donner un coup de pédale économique, en dépassant efficacement les deux points morts lors du tour de manivelle (position de la manivelle perpendiculaire au sol) - voir le chapitre sur le "coup de pédale rond".

Dans les longues ascensions, tu peux alterner entre la position assise et le pédalage en danseuse (debout). Cela soulage la musculature et tu sentiras un soupçon de "détente". Tu peux aussi faire de la récupération dans les virages, en particulier les virages en épingle. Ces dernières sont conçues de manière à être plus plates à l'extérieur qu'à l'intérieur. Les professionnels comme Toni Palzer de BORA-hansgrohe parlent volontiers de "watt-saver".

Conseil technique : lorsque tu changes de vitesse en montée, tu devrais relâcher un peu la pression sur la pédale pendant le Gear Shift. Cela protège ta chaîne et ta cassette.

06 Rouler correctement dans le vent et à l'abri du vent

Toni Palzer : garder le rythme contre le vent © Sprint Cycling Agency

Si tu es en groupe, tu peux te cacher derrière tes compagnons lorsque le vent est contraire. Ceux qui sont devant agissent comme un bouclier et atténuent le vent pour toi. Dès que le vent ou la direction de la course change, tu dois à nouveau adapter ta position.

Les positions idéales pour se protéger du vent :

Vent de face : position directement derrière les coureurs de devant.

Vent de gauche : position légèrement décalée à droite derrière les coureurs de devant.

Vent de droite : position légèrement décalée à gauche derrière les coureurs de devant.

Heads Up : en cas de mauvais temps, il faut toujours redoubler de prudence. Les vents latéraux forts ou les rafales peuvent souffler dans la roue avant, ce qui rend le vélo de course plus difficile à contrôler.