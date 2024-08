Tekken 8 - Voici les personnages DLC.

Après presque neuf ans d'attente, Tekken 8 a été un retour triomphal de la prestigieuse série de jeux de combat avec un multijoueur en ligne robuste et des modes solo spectaculaires sous la forme de quêtes d'arcade et d'un mode histoire détaillé. Le titre est livré d'origine avec 32 combattants. Certains sont des favoris des fans, d'autres des nouveaux venus. Pour la première saison du jeu, Bandai Namco promet également d'élargir la sélection de personnages avec 4 combattants supplémentaires. Nous te présentons ici les participants déjà connus (et/ou apparus) du tournoi King of the Iron Fist.

01 Eddy Gordo

Eddy Gordo, personnage emblématique de la série © Bandai Namco/Steam

Eddy a fait ses débuts dans Tekken 3 sur PlayStation 1. Depuis, il fait partie intégrante de la série et figure donc en bonne place sur la liste de souhaits de nombreux fans. Certains joueurs ont été déçus que le combattant de capoeira n'ait pas été intégré au roster de base, mais ils n'ont pas eu à attendre longtemps. Eddy Gordo est apparu en avril comme premier personnage DLC pour Tekken 8.

Eddy a la réputation d'être un combattant relativement facile pour les débutants, facile à jouer mais difficile à maîtriser. Parmi les joueurs occasionnels, il est tristement célèbre pour sa capacité à remporter des victoires faciles en appuyant frénétiquement sur les touches. Mais si l'on s'intéresse de plus près à lui, on se rend vite compte qu'il y a beaucoup plus à gagner sur le plan technique que ce que l'on pourrait penser.

Il peut alterner entre deux postures de combat : sa Negativa légère et la Bananeira Stance. L'alternance fréquente entre sa posture détendue et l'équilibre sur les mains est la clé pour tenir ton adversaire en haleine pendant que tu réalises des combos rapides.

Pour les débutants, ses lignes semblent presque impossibles à contrer. C'est pourquoi il est important d'apprendre à quel endroit tu peux punir Eddy pour ses coups.

02 Lidia Sobieska

La première ministre polonais exerce plus qu'un simple pouvoir politique © Bandai Namco/Steam

Cet été, Lidia Sobieska est apparue. La première ministre polonaise, combattante de karaté, qui était jouable pour la première fois dans Tekken 7. Lidia est un personnage complexe et a accès à quatre postures différentes, chacune avec des attaques basses, moyennes et hautes uniques. Sa capacité à se déplacer de manière fluide à travers ces stances pendant un combat la rend imprévisible et redoutable - mais aussi difficile à apprendre.

De nombreuses attaques de Lidia sont plus en bloc et permettent ainsi une offensive écrasante. Ses meilleurs mouvements permettent de créer de bonnes situations de mixage qui couvrent les différentes possibilités de ses adversaires et qui, lorsqu'ils sont touchés, mènent souvent à la prochaine situation avantageuse pour Lidia.

Ciel et terre ne peut être pris que pendant Heat. Dans cette position, Lidia a accès à ses mouvements les plus puissants et peut également parer automatiquement toutes les attaques entrantes. Chaque fois qu'elle active le ciel et la terre, elle reçoit également une charge qu'elle peut collecter en tout 3 fois. Celles-ci renforcent certaines attaques et réduisent le coût de la chaleur lorsqu'elle passe au ciel et à la terre.

03 Heihachi Mishima

Même la mort ne peut pas arrêter Heihachi © Bandai Namco

Des cendres de la Mishima Zaibatsu, un méchant bien connu fera son retour dans Tekken 8 en août : le roi de l'Iron Fist lui-même, Heihachi Mishima. La résurrection du grand méchant de la série, annoncée lors de l'EVO 2024, sera accompagnée de nouveaux contenus scénaristiques : Dans The Dark Awakens, Jin poursuivra sa guerre sanglante avec la famille Mishima.

Heihachi est traditionnellement un véritable monstre de puissance, presque inarrêtable à courte distance. L'Electric Wind God Fist est l'une des attaques les plus emblématiques du maître de karaté moustachu, qui permet de combler l'écart avec son adversaire et de lancer une attaque dévastatrice en milieu de combat. Nous ne savons pas exactement comment Heihachi va se jouer, mais nous espérons quelques changements pour que le combattant classique se sente aussi frais. Surtout si Kuma et Reyna ont tous deux également hérité de quelques mouvements de Heihachi.

A sa sortie, Tekken 8 était le premier jeu de la série dans lequel Heihachi n'apparaissait pas, car il était considéré comme mort. Mais comme nous le savons, personne ne disparaît longtemps dans Tekken. Et avec le retour de ce personnage emblématique, l'équipe de Tekken 8 pourrait bien être la meilleure que la série ait jamais connue.

04 Qui sera le prochain ?

Après le lancement de Heihachi à l'automne, il reste un personnage non confirmé qui apparaîtra cet hiver dans Tekken 8. Bandai Namco est resté silencieux jusqu'à présent sur l'identité de ce challenger, mais les fans n'ont pas cessé de spéculer et ont émis quelques hypothèses très plausibles et fondées.

En première ligne des rumeurs, on trouve le combattant de Vale Tudo Craig Marduk. Le champion de lutte a été introduit dans Tekken 4 et est rapidement devenu le favori des fans en raison de sa polyvalence, qui lui permet d'être à la fois un défenseur acharné et un attaquant féroce.

Craig Marduk pourrait-il être le prochain combattant DLC de Tekken 8 ? © Bandai Namco/Steam

Un autre nom qui circule est Armor King, mais nous doutons qu'il prenne la dernière place du DLC. Nous pensons qu'une apparition de Fahkumram est plus probable, car son style de combat Muay Thai est différent de tous les autres personnages actuellement disponibles. Tout comme Lidia, il a été l'un des derniers personnages DLC de Tekken 7 - ce qui pourrait éventuellement aussi plaider contre une apparition précoce dans Tekken 8.

Vu le grand héritage de Tekken, de nombreux combattants pourraient prendre cette place. Bandai Namco pourrait même tous nous surprendre en introduisant un nouveau personnage, mais nous savons avec certitude qu'il n'y aura pas de crossover dans la première saison. En attendant le nouveau contenu de Tekken 8, tu peux regarder les Red Bull Golden Letters , un tournoi épique de Tekken qui aura lieu les 28 et 29 septembre au Red Bull Gaming Sphere de Londres.