10 choses qui vont changer votre vie dans Tekken 8

Et si l'emballage est clinquant, le gameplay est tout aussi brillant. Alors que que la série n'a jamais excellé sur le plan défensif, exigeant beaucoup de connaissances pour éviter d'être la cible de combos interminables, Tekken 8 semble offrir aux joueurs un peu plus de fluidité et de maniabilité dans les moments les plus délicats, tout en proposant les combats les plus explosifs de la série à ce jour.

On connaissait la Rage - un combo boosté débloqué lorsque la santé est faible pour vous donner une chance renverser la tendance - il y a maintenant la mécanique nommée Heat. La principale différence est que celle-ci peut être utilisée à tout moment, ce qui ajoute une nouvelle couche tactique lorsque vous calculez le meilleur moment pour débloquer ces pouvoirs spéciaux et allonger les combos plus longtemps. Faut-il la garder pour la fin du round, lorsque l'adversaire essaie de se frayer un chemin jusqu'à la victoire ? Ou faut-il marquer le coup avec un départ explosif et prendre de l'avance ?

Si l'on considère l'identité de certains personnages qui ont été ajoutés dans les dernières saisons de Tekken 7 (Negan de The Walking Dead), on a l'impression d'avoir moins à faire à un DLC qu'à un DCU. Pour l'instant, au moins, Tekken revient à ses racines avec trois nouveaux personnages originaux, en commençant par Reina, une mystérieuse étudiante japonaise qui a génère suffisamment d'électricité pour éclairer une petite ville. Le concepteur Michael Murray la considère comme l'un des personnages les plus excitants de la série à ce jour, citant sa variété de mouvements ("elle a tellement d'outils") et sa nature de dure à cuire comme les raisons pour lesquelles elle pourrait être un succès instantané.

La vue sur cet édifice est ici un vrai régal, et elle s'est révélée être un véritable projet passion pour le réalisateur Kohei Ikeda. "J'adore les beaux sites classés au patrimoine mondial et les monuments historiques comme le Machu Picchu, et c'est ce que je voulais réaliser. Si tu as joué à Tekken 6, tu sauras qu'il y avait un stage similaire mettant en scène des moutons qui avait une bande-son unique. Et je voulais faire quelque chose de similaire cette fois-ci avec les alpagas."

Il a déjà été possible de combattre des "données fantômes", depuis le mode en ligne de Tekken 6, mais il s'agit d'une avancée bien plus importante pour l'apprentissage automatique dans la sphère des jeux en général. Le mode Fantôme peut être utilisé pour les 32 combattants de la version initiale de Tekken 8, et Murray espère qu'il vous permettra de rester plus déterminé à surmonter les revers : "Si vous jouez contre un IA fantôme, il joue comme un adversaire humain, mais d'une certaine manière, ça ne fait pas aussi mal de perdre contre lui que contre un adversaire humain." Alors, souvenez-vous, si vous perdez contre un fantôme : ne vous flagellez pas - encore une fois.

