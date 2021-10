Tess Ledeux, sage au sommet

Quelques mois plus tard, la crise du Covid s’en mêle et annule un grand nombre d’épreuves de Coupes du monde. Période durant laquelle Tess reste auprès des siens, endeuillée par la perte de son père. « Personnellement et sportivement, ça a été la période la plus compliquée pour moi mais le ski a été un échappatoire. Je ne sais comment j’ai fait, mais j’ai réussi à faire une très bonne fin de saison et je pense que c’est parce que j’avais une bonne étoile. » Une bonne étoile qui lui permet de décrocher le petit globe de cristal du slopestyle, et le gros globe du classement général Pak & Pipe au terme de la saison.