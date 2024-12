The Art of Beatmaking : Disse

« Perfecto Leyenda » résonne de façon récurrente lorsqu’un titre produit par Disse débute : « Il y a quelques années, un ami m'a envoyé un mémo vocal disant : « Perfecto leyenda, à bientôt ! », ce qui signifie : « D'accord, mon frère, à bientôt ! ». À l'époque, je cherchais un nametag qui n'incluait pas mon nom, car cela me paraissait trop évident, alors j'ai décidé d'essayer ça et je ne m'en suis jamais lassé depuis ». Des années auparavant, la passion première de Disse était axée sur les arts visuels et le graphisme, avec pour médium le graffiti. C’est via cette pratique que le tessinois est tombé dans le rap très jeune, explorant le Golden Age du hip-hop des années 90 au début des années 2000 avec pour références Notorious B.I.G., A Tribe Called Quest, Big L, Souls Of Mischief et DJ Premier, ainsi que des artistes italiens comme Neffa, Sangue Misto, Uomini di Mare et Bassi Maestro.

« Je dois beaucoup à ce groupe, qui a été ma première influence ainsi que la raison pour laquelle j'ai commencé à faire de la musique. Pour l’anecdote, bien que nous nous soyons produits pendant plusieurs années sur diverses scènes et que nous ayons reçu un accueil critique positif de la part du public, nous n'avons jamais sorti officiellement un seul morceau ». Lorsqu’il s’installe à Berlin en 2019 pour ses études à la Catalyst Institute, Disse tombe amoureux de l’univers de la musique électronique, même si il confie avoir toujours eu un attrait certain pour les harmonies spécifiques au jazz, à la soul et à l'ambient : « Ayant grandi dans une petite ville où la culture des clubs n'existait pratiquement pas, je n'ai pas réalisé que les sons que j'adorais appartenaient également à la musique de club. L'idée de mêler hip-hop et musique électronique m'est venue très spontanément, poussée par mon goût esthétique pour ces sonorités. J'aime jouer avec les contrastes, comme une basse 808 associée à un accord de jazz, ou un synthé numérique distordu combiné à un piano Rhodes angélique ». Une fascination pour l’éclectisme que l’on retrouve au sein de son premier projet solo « Temperatura Ambiante » ainsi que l’atmosphérique « Ventagli » paru trois ans plus tard, sur lequel figure une certaine…

Fruit de leur connexion lors de l’été 2021, le titre « Corrente 2 » souligne déjà l’alchimie manifeste entre les deux tessinois : « Beaucoup de gens pensent qu'Ele A et moi sommes des amis d'enfance. En réalité, on s’est rencontrés il y’a trois ans à Locarno avant de filer au studio pour faire connaissance et voir s'il était possible de collaborer. Après avoir écouté une tonne de musique, on a réalisé qu’on avait énormément en commun. C'était incroyable ». Dans la continuité de cette session, Disse place deux prod sur « Zerodue Demo », disque uniquement disponible en 200 copies physiques. Désireux d’élargir leur champ de possibilités, les artistes décident de faire équipe pour la conception des deux véritables premiers projets d’Ele A.

