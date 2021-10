The Beat Neuchâtel : le festival hip-hop le plus bouillant de Suisse

Fin novembre, une véritable tornade va se déchainer sur la ville de Neuchâtel, et plus précisément au complexe des patinoires du littoral. Phénomène météorologique ? Non, seulement la première édition du festival rap le plus énervé du moment : The Beat.

C’est quoi The Beat ?

Créé en 2017 avec pour objectif d’organiser une soirée réunissant la double crème de la scène hip-hop actuelle le temps d’un show exceptionnel, The Beat est plus que jamais, le festival rap par excellence. En l’espace de quatre éditions à l’Arena de Genève, l’évènement a attiré en moyenne entre 7000 et 9000 personnes chaque année et peut se targuer de constamment proposer un line-up de folie. Damso, Kaaris, PLK, Fianso, Ninho, Zola, SCH, Vald, Lorenzo et bien d’autres poids lourds du rap francophone ont déjà enflammé The Beat. Il en va de même pour les anglophones comme Rae Sremmurd, $uicideboy$, IAMDDB ou encore Scarlxrd. Même les membres de la SuperWak, Di-Meh, Slimka et Makala ont fait leur apparition lors de la toute première mouture.

Fort de son succès, le festival reviendra pour la 5ème fois en 2022, mais surtout s’apprête à inaugurer un nouveau show en direct de Neuchâtel. Assez de suspense, place à la prog’ : Maes, Koba LaD, Soso Maness, Gazo, et SDM !

Les quatre premiers ont pour point commun d’avoir déjà participé à Rap Jeu et pour SDM, cela ne saurait tarder (Mehdi si tu nous lis).

Afin de connaitre un peu mieux le club des cinq, un coup de projecteur s’impose.

01 C’est qui Maes ?

Peu d’artistes arrivent à créer une vraie cohésion entre le rap et le chant, Maes lui, excelle dans les deux. Tombé dans le hip-hop étant petit, le Sevranais n’a eu de cesse de gratter des mesures, même pendant un passage (salvateur) derrière les barreaux. En 2017 sort sa première mixtape « Réelle vie » suivi une année plus tard par son second opus salué par la critique et surtout, validé par les pontes du milieu. Authentique dans ses lyrics et en constante évolution artistique, le rappeur a tapé le platine avec deux albums calibrés. Comme il l’avait confié lors d’une interview précédant la sortie de « Pure » en 2018 : « C'est des sons travaillés, un 4-4-2 pour aller gagner la Coupe du monde. » Le Benzema du rap français est définitivement Maes.

Son morceau culte ?

Écrit lors d’une période sombre de sa vie, le titre « Mama » fait office de délivrance pour le rappeur, qui exprime ses regrets quant à certaines décisions qu’il a pu prendre, parfois à tort, dans le passé. Un son introspectif donc, porté par le refrain de Maes, équivoque : « Mama, pourquoi j’ai pas écouté ma mère ? ».

02 C’est qui Koba LaD ?

Au sein de la scène rap francophone, Koba LaD a longtemps fait figure d’ovni. Avec son timbre de voix particulier et sa nonchalance à toute épreuve, le résident du Bat7 détonne. Révélé un beau jour de 2018 avec ses freestyles « Ténébreux », il est repéré et signe dans la foulée chez Def Jam France. S’en suivra un EP, trois albums, une mixtape ainsi qu’une flopée de certifications, le tout en à peine trois ans d’activité…et à 20 piges seulement ! Autre fait notable, le natif d’Evry a déjà featé avec quasi tout le line-up, il ne manque plus que Soso Maness niveau collab’ : affaire à suivre à Neuchâtel donc.

Son morceau culte ?

Avec plus de 110 millions de vues sur YouTube, « RR 9.1 » de Koba LaD reste à ce jour le plus gros succès du rappeur. Issu de son second album « L’affranchi », le titre comprend tous les ingrédients d’un banger à la sauce Koba : une instru entêtante, des punchlines égotripées, un Niska en grande forme et…Koba lui-même : « Qu'est c'que c'est trop beau la vie d'artiste ».

03 C’est qui Soso Maness ?

Sampler l’air de la chanson folklorique russe « Kalinka » pour en faire un tube dénommé « Petrouchka », exposer la terrible réalité des rues marseillaises sur le morceau « Mistral » ou encore de nous immerger dans une atmosphère façon grand banditisme à travers les âges via son clip « Les derniers marioles »…oui, Soso Maness est capable de faire tout ça, et c’est justement ce qui constitue sa force. Un artiste multifacettes donc, qui connait une véritable renaissance depuis quelques années, de la galère des quartiers Nord au sommet des charts de l’hexagone.

Son morceau culte ?

On aurait pu sélectionner « Bande organisée » pour son passage mémorable, mais il convient de rappeler que Soso Maness est également un kickeur hors pair. Le titre référence en la matière se nomme « DLB 13 ». Certes pas le plus connu de son répertoire mais une sacrée claque derrière la nuque de la part du fer de lance de la cité phocéenne.

04 C’est qui Gazo ?

« Le Pop Smoke français….avec la dégaine de Chief Keef » dixit un commentaire YouTube du clip « A$AP » de Gazo. Si l’on doute un peu de la seconde comparaison, la première en revanche, est indiscutable. Après avoir longtemps tâté le terrain de la trap, c’est finalement vers la mouvance drill que le rappeur du 11ème arrondissement de Paris va se tourner, et le succès va très vite être au rendez-vous. C’est sa fameuse série de freestyles « Drill FR » qui va propulser Gazo comme étant un espoir de la drill à la française, combinant voix grave et flow bresson. Sortie début 2021, la mixtape éponyme confirme les qualités de ce dernier, le confortant non plus comme espoir mais comme valeur sûre du paysage rap.

Son morceau culte ?

Déjà que Gazo en solo rend l’atmosphère d’un morceau irrespirable au possible, imaginez l’espace d’un instant si Freeze Corleone s’était joint à lui pour une association de malfaiteurs. Eh bien c’est exactement ce qu’il s’est passé sur le titre « DRILL FR 4 ». En résulte un obscur banger qui respecte les codes de la drill tout en lui insufflant une identité propre, « ça flingue ! ».

05 C’est qui SDM ?

Impliqué depuis une bonne décennie dans le rap, SDM va voir sa carrière véritablement prendre un tournant début 2020, lorsque que le prince des ratpi Booba le remarque. Désormais signé sur 92i Records, le mc de Clamart impressionne à chaque sortie, ses textes travaillés et son flow maitrisé ne laissant personne indifférent. Avec « Ocho » son premier album, SDM tend à prouver qu’il est bien plus que le petit protégé de B2o. Le 18 titres alterne entre sons dansants et pur kickage. Un mix éclectique bienvenu, en atteste la différence de ton flagrante entre «Daddy » et « La Zone », deux sons avec le Duc de Boulogne en featuring. Vous l’aurez compris, l’élève n’a pas vocation à dépasser le maitre, juste à le remercier.

Son morceau culte ?

Si l’alchimie avec son mentor est certaine, le meilleur son de SDM s’avère être un baroud d’honneur purement solitaire. Le titre annonce d’entrée la couleur : « Van Damme » frappe fort, enchaine les coups de savate jusqu’au K.O technique de l’auditeur. Une chose est certaine, ce dernier ne craint pas la concurrence : « Une Kalash', ça t'fait danser même si tu sais faire les trucs à Van Damme ».

