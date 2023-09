The Crew revient : découvrez la série de jeux de course

À l'E3 2013, le monde a découvert The Crew - un jeu de conduite ambitieux qui ne ressemble à aucun autre. Combinant un énorme monde ouvert - un monde qui englobait les 50 États-Unis d'Amérique - avec un multijoueur en ligne toujours connecté qui promettait une expérience de course immersive à une échelle sans précédent.

01 L'équipe derrière The Crew

The Crew s'ouvre avec beaucoup d'ambition © Ubisoft

Il y avait de bonnes raisons de croire que ce noble objectif pouvait également être atteint. Ivory Tower, un studio de développement travaillant sur le jeu, a été fondé par trois anciens membres dirigeants d'Eden Games - le studio responsable du jeu de course culte Test Drive Unlimited et de sa suite. The Crew, connu à l'état de prototype sous le nom de Route 66, a été conçu comme une extension du travail de l'équipe sur Test Drive - un successeur spirituel des jeux qui ont gagné un public extrêmement dévoué.

Le jeu a été codéveloppé par Ubisoft Reflections, qui avait déjà développé la série The Driver. Inutile de dire que le jeu avait un pedigree et que les attentes étaient élevées.

L'année suivante, le jeu a été lancé. Si des problèmes de connexion ont légèrement freiné le lancement, les joueurs ont tout de même été impressionnés par le vaste monde ouvert, qui leur permettait de courir dans les rues et sur les autoroutes d'Amérique au volant d'une énorme sélection de voitures. La nouveauté de voir le soleil se lever après avoir conduit de la côte ouest à la côte est était quelque chose de vraiment unique, exploitant la liberté unique offerte par les jeux de conduite.

02 The Crew revient : The Crew 2

The Crew 2 let you head off-road, soar the skies and even sail the ocean © Ubisoft

Avec une base solide établie, Ivory Tower s'est mis au travail sur une suite qui serait plus grande et meilleure en tout point que son prédécesseur. Révélée à l'E3 2017, la suite intitulée simplement The Crew 2, a emmené les procédures hors des routes, dans les cieux et même à travers les océans. La liste des véhicules a été considérablement élargie, ajoutant des avions, des bateaux et toutes sortes de véhicules tout-terrain, s'élevant à plus de 500.

Ce qui rendait cette expérience unique, c'était la possibilité de changer de véhicule, littéralement à la volée. En appuyant sur un bouton, les joueurs pouvaient instantanément passer d'un avion à une voiture, avant de tomber d'un pont et de transformer leur véhicule à quatre roues en hors-bord. En abandonnant le réalisme, Ivory Tower a créé une expérience de jeu à grande vitesse sans précédent, où votre seule limite est votre propre imagination.

Plenty of terrain was at your disposal in The Crew 2 © Ubisoft

De plus, il y avait une énorme quantité de contenu à apprécier. Des centaines de courses étaient disponibles dans une grande variété d'environnements, ce qui vous permettait de développer votre base de fans et de devenir le pilote vedette de l'Amérique. Toutes ces fonctionnalités palpitantes ont été rendues avec des graphismes de pointe qui reflétaient vraiment la beauté des divers paysages des États-Unis, tout en représentant, bien sûr, les véhicules avec des détails époustouflants. La suite introduit également des espaces domestiques, ta base d'opérations pour personnaliser tes véhicules et prendre des photos époustouflantes.

03 Prépare-toi pour The Crew : Motorfest

L'île d'O'ahu est ton terrain de jeu automobile cette fois-ci. © Ubisoft

Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire et Ubisoft se préparent à la sortie du troisième jeu de la série The Crew. Localisé cette fois sur l'île hawaïenne d'O'ahu, le jeu propose une vaste sélection de listes de jeu, chacune présentant des thèmes et des véhicules très différents, allant des courses sur route en terre battue aux courses de rue avec des tuners japonais, en passant par des virées à l'ancienne dans des voitures classiques.

Chacune de ces listes de jeu présente des visuels très différents en plus de la variété des mécanismes, représentant les différentes sous-cultures qui existent dans la communauté du sport automobile. Quel que soit le style de course auquel tu t'identifies, il y aura quelque chose qui répondra à tes goûts spécifiques dans The Crew : Motorfest. Ceux qui ne se lassent pas de tous les genres de course trouveront ici de quoi s'amuser et une véritable montagne de contenu à explorer.

Il y a également une poignée de véhicules Red Bull exclusifs avec lesquels vous pouvez jouer dans The Crew : Motorfest. Tu ne voudras pas manquer cette expérience de course véritablement nouvelle génération lorsqu'elle sera lancée le 11 septembre 2023.