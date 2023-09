PLACE AUX JEUNES ET AUX FEMMES

Dans un an, pour la première fois dans l’histoire de l’America’s Cup, des équipes exclusivement féminines s’affronteront. Pour la troisième fois, une compétition pour les jeunes aura également lieu. Alinghi Red Bull Racing sélectionne à cet effet les meilleures navigatrices et les meilleurs jeunes navigateurs et les jeunes navigatrices pour représenter la Suisse dans cette course d’élite.

Dans un an, pour la première fois dans l’histoire de l’America’s Cup, des équipes exclusivement féminines s’affronteront. Pour la troisième fois, une compétition pour les jeunes aura également lieu. Alinghi Red Bull Racing sélectionne à cet effet les meilleures navigatrices et les meilleurs jeunes navigateurs et les jeunes navigatrices pour représenter la Suisse dans cette course d’élite.

Dans un an, pour la première fois dans l’histoire de l’America’s Cup, des équipes exclusivement féminines s’affronteront. Pour la troisième fois, une compétition pour les jeunes aura également lieu. Alinghi Red Bull Racing sélectionne à cet effet les meilleures navigatrices et les meilleurs jeunes navigateurs et les jeunes navigatrices pour représenter la Suisse dans cette course d’élite.

Celles et ceux qui ont réussi à convaincre le jury avec leur vidéo pouvaient monter à bord du bateau ; les qualifications suisses ont eu lieu en été, sur trois lacs : le lac de Thoune, le lac des Quatre- Cantons (Brunnen) et le lac Léman (Genève).

Celles et ceux qui ont réussi à convaincre le jury avec leur vidéo pouvaient monter à bord du bateau ; les qualifications suisses ont eu lieu en été, sur trois lacs : le lac de Thoune, le lac des Quatre- Cantons (Brunnen) et le lac Léman (Genève).

Celles et ceux qui ont réussi à convaincre le jury avec leur vidéo pouvaient monter à bord du bateau ; les qualifications suisses ont eu lieu en été, sur trois lacs : le lac de Thoune, le lac des Quatre- Cantons (Brunnen) et le lac Léman (Genève).

69 candidat ·e·s ont démontré leurs compétences individuelles et leurs capacités à travailler en équipe. Trois candidat·e·s ont reçu un « coup de coeur » de la part du comité de sélection et se sont assuré·e·s une place pour le dernier tour de qualification. « Le choix de ces trois favori·te·s, nous avons récompensé des comportements axés sur la performance avec une attitude positive au sein du groupe », explique Coraline Jonet, membre du jury.

69 candidat ·e·s ont démontré leurs compétences individuelles et leurs capacités à travailler en équipe. Trois candidat·e·s ont reçu un « coup de coeur » de la part du comité de sélection et se sont assuré·e·s une place pour le dernier tour de qualification. « Le choix de ces trois favori·te·s, nous avons récompensé des comportements axés sur la performance avec une attitude positive au sein du groupe », explique Coraline Jonet, membre du jury.

69 candidat ·e·s ont démontré leurs compétences individuelles et leurs capacités à travailler en équipe. Trois candidat·e·s ont reçu un « coup de coeur » de la part du comité de sélection et se sont assuré·e·s une place pour le dernier tour de qualification. « Le choix de ces trois favori·te·s, nous avons récompensé des comportements axés sur la performance avec une attitude positive au sein du groupe », explique Coraline Jonet, membre du jury.