En 2019, Nims s'était ainsi fixé pour objectif de gravir les quatorze 8000 de la planète (soit tous les sommets de plus de 8000 mètres) le plus rapidement possible, en sachant que le record était alors de sept ans, dix mois et six jours. Purja, lui, avait prévu de boucler les ascensions en moins de sept mois. Le résultat ? Un temps de six mois et six jours qui a propulsé ce soldat des forces spéciales (le premier ghurka jamais accepté au sein du Special Boat Service britannique) sous le feu des projecteurs.