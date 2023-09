Les positions d'un équipage AC75

Le barreur dirige, bien sûr. Il est relié aux autres par radio et assume donc souvent les tâches d'un capitaine, qui commande, annonce et coordonne les manœuvres. Historiquement, il n'y a toujours eu qu'un seul barreur, qui alterne entre deux directions d'un côté à l'autre du bateau, tandis que le pilote prend temporairement les commandes. En 2021, l'équipe italienne Luna Rossa a surpris avec deux barreurs, un de chaque côté. Pietro Sibello - ancien stratège chez Luna Rossa, maintenant chez ARBR - explique : "Si tu cours à l'arrière d'un AC75 pendant une manœuvre, tu peux déjà facilement quitter le bateau". Le double équipage réduit ce risque, mais soulève un nouveau problème : Qui commande et quand ? Un jeu de réflexion en matière de communication avec des avantages et des inconvénients.

Petite leçon de voile : la principale source de puissance du vent sur un AC75 est la grand-voile à double bord. Elle a une surface de 145 mètres carrés et est hissée sur un mât en fibre de carbone de 26,5 mètres de haut. A l'avant du bateau se trouve une voile beaucoup plus petite de 90 mètres carrés : le foc. L'espace entre le foc et la grand-voile est appelé "fente". L'air accélère à travers la fente sur le côté sous le vent de la grand-voile et augmente l'effet du vent de l'autre côté. Les régleurs doivent contrôler la relation entre la grand-voile et le foc à tout moment, ainsi que la forme de la grand-voile, afin que l'équilibre et la vitesse soient optimaux. Par vent faible, les trimmers donnent de la profondeur aux voiles, mais lorsque l'AC75 passe en mode foiling, c'est-à-dire qu'il vole au-dessus de l'eau, la résistance au courant chute brusquement et le bateau est submergé par les voiles. Le trimmer rétrécit alors rapidement le profil de la grand-voile pour qu'elle puisse couper le vent.

Ils sont appelés "grinders" parce que les poignées avec lesquelles ils actionnent les winchs (treuils à main) pour régler les voiles et faire bouger la bôme ressemblent et sonnent comme des moulins à café géants. Mais depuis la Coupe de l'America 2017, tout a changé. A l'époque, l'Emirates Team New Zealand (ETNZ) a développé en secret un bateau à pédales avec des vélos sur le pont. Les cyclistes produisaient environ 20% de watts en plus avec leurs jambes, tout en ayant les mains libres pour manœuvrer les voiles. Après la victoire de l'ETNZ, la force des jambes a été interdite pour 2021, mais elle sera de retour en 2024. Lors du camp d'entraînement des Britanniques, des vitesses proches de celles du Tour de France ont été mesurées. L'équipe suisse ARBR est encore à la traîne, mais elle a déjà un cycliste olympique à bord et l'équipe s'entraîne déjà régulièrement sur des vélos.

A 25 ans à peine, le barreur Maxime Bachelin est le plus jeune de l'équipe. Il a navigué pour la première fois à huit ans, sur un minuscule dingi de 2,4 mètres (bateau à une personne) appelé Optimist, une boîte à chaussures flottante comparée à la souplesse de l'ARBR AC75 dont il est maintenant le maître. Néanmoins, les bases du bon métier de barreur datent toutes de cette époque marquante. "Dans l'Optimist, tu apprends à sentir un bateau", dit Bachelin. "Tu apprends à reconnaître le vent sur l'eau et tu développes presque un sixième sens pour l'environnement". Depuis cette époque, il a progressivement gravi les échelons. Dans des dériveurs de 4 mètres avec un équipage de deux personnes, il a appris l'importance de la communication et d'une certaine télépathie entre le barreur et l'équipage. Pour 10 nœuds, c'était suffisant, mais à 50 nœuds, la liberté de tenir des réunions tactiques est presque nulle. C'est pourquoi les navigateurs comme Bachelin entraînent leur temps de réaction de la même manière que les pilotes de Formule 1. "Nous passons des heures dans le simulateur à nous entraîner à des situations que nous pourrions rencontrer lors de la compétition - par exemple pour réagir aux changements de lumière. Tout ce qui nous rend plus rapides est bon pour notre performance sur l'eau".

Mettraux se prépare aussi bien au rôle de pilote qu'à celui de régleur de grand-voile. "Cela t'aide à comprendre comment ta fonction s'intègre avec les autres à bord", dit-il. "Et c'est toujours mieux quand les gens font plus d'une chose". Par exemple, si le pilote est nécessaire pour produire de l'énergie, le timonier peut orienter les ailes. En ce qui concerne le réglage, Mettraux pense qu'environ la moitié est de l'instinct et l'autre un regard sur les données à l'écran, avec le temps, de plus en plus le premier. Les données ne reflètent finalement que le passé récent. Il est bien plus important de deviner dans le feu de l'action ce que l'avenir proche nous réserve : "Parfois, on sent simplement ce dont le bateau a besoin".

