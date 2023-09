Et il fait de nombreux voyages. Depuis 1997, la Coupe de l'America a été disputée dans les eaux européennes et nord-américaines, ainsi qu'au large des Bermudes et de la Nouvelle-Zélande, et elle a changé trois fois de mains : en 2003, elle est allée en Suisse, en 2010 aux États-Unis et en 2017, elle est revenue en Nouvelle-Zélande. Pas mal pour un gobelet d'argent vieux de 175 ans.