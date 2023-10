America's Cup : Partenaire pour le meilleur temps

L America’s Cup est le grand rendez- vous de la course vélique de pointe : environ tous les quatre ans, la célèbre aiguière d’argent est remise en jeu par le tenant du titre – le defender – qui doit affronter plusieurs challengers dans des duels au coude à coude, où chaque seconde compte. Mais au-delà de l’aventure humaine, cette course mythique est avant tout un grand terrain d’expérimentation technologique. Comme le résume Adolfo Carrau, design coordinator d’Alinghi Red Bull Racing, l’America’s Cup est « une course à l’innovation : en un sens, c’est le bateau le plus rapide qui l’emporte ».

Alinghi n’en est pas à sa première participation, puisqu’il a déjà remporté les éditions 2003 et 2007. Son alliance avec le géant de la F1 Red Bull Racing est en revanche une première, même si elle paraît logique – l’America’s Cup n’est-elle pas surnommée la F1 des mers ? L’union de ces deux monstres sacrés de l’innovation sera mise à l’épreuve en août 2024 lors des Challenger Selection Series, qui décideront du challenger apte à défier le tenant du titre Emirates Team New Zealand.

L'AC75 est le navire amiral d'Alinghi Red Bull Racing. © Tudor

En attendant, les équipes doivent respecter certains critères : le support classique – si l’on peut appeler ces bolides des mers des bateaux classiques, évidemment – sera un AC75, un monocoque de 22,8 mètres équipé d’hydrofoils qui lui permettent de voler littéralement au-dessus de l’eau. La plupart des critères de base sont les mêmes pour toutes les équipes : la hauteur du mât, la taille des voiles ainsi que celle des foils et des pales. À part ça, tout est permis. « Nous essayons d’optimiser le support, explique Adolfo Carrau. Comme il y a finalement peu de normes de sécurité, nous pouvons tester toutes sortes de nouvelles inventions. De fait, celles-ci sont bien plus nombreuses dans notre domaine que dans celui de l’aéronautique ou de l’automobile. C’est d’ailleurs pour cela qu’on attire les meilleur·e·s ingénieur·e·s du moment. »

L’America’s Cup est une compétition qui met en lumière les innovations.

Parmi les nouvelles technologies testées, il y a évidemment les matériaux : comme en Formule 1, l’enjeu de la course est avant tout de fabriquer un support qui soit le plus solide et le plus léger possible, en privilégiant l’acier inoxydable, le titane et la fibre de carbone, ainsi que des pièces composites, souvent imprimées en 3D. « Nous concevons et fabriquons 90 % de tout ce qui va aller à bord, poursuit Carrau. Exceptés la peinture et quelques éléments de la structure de base, la plupart des pièces ne sont pas disponibles dans le commerce. Nous faisons tout nous-mêmes, en imaginant les pièces dont nous avons besoin. »

Carbone, titane et acier inoxydable : « Le monocoque est entièrement fabriqué sur mesure. »

C’est dans cette même recherche de perfection qu’Alinghi Red Bull Racing a décidé de s’allier, en 2022, à un autre grand nom de l’innovation et de la précision : Tudor. L’horloger suisse, dont les montres de plongée, notamment la Pelagos FXD, ont fait la renommée, fabriquera en effet les montres officielles du Team suisse.

Initialement conçue pour la marine française, la Pelagos FXD a été élaborée avec le concours des plongeur·euse·s de la marine nationale : avec son boîtier en titane de 42 millimètres et son affichage luminescent, elle est étanche à 200 mètres de profondeur. Les trois lettres FXD font référence au fait que les barrettes du bracelet sont fixes, car modelées directement dans la masse en composite carbone du boîtier – un gage de solidité particulièrement utile aux plongeur·euse·s et nageur·euse·s de combat. Autre particularité : une lunette tournante bidirectionnelle, parfaitement adaptée à la navigation sous-ma-rine. Devant une telle excellence technologique, il apparaissait évident pour le challenger suisse de s’allier à Tudor pour la création de sa propre montre : la Tudor Pelagos FXD Alinghi Red Bull Racing Edition.

L'équipage d'Alinghi Red Bull Racing porte la nouvelle montre Pelagos. © Tudor

Ce partenariat, qui constitue pour l’horloger helvétique la première intrusion dans le monde de la régate, a donné naissance à deux modèles : une montre et un chronographe – le premier chronographe auquel Tudor a d’ailleurs ajouté ses barrettes fixes.

La lunette bidirectionnelle, dotée de marqueurs allant de 60 à 0, est en titane ; le dos du boîtier est en acier inoxydable, et le boîtier lui-même est constitué d’un composite de carbone exclusif et de haute technologie – un matériau composé de fibres de carbone et d’autres éléments que l’horloger « garde secrets ». Il est à noter que ces trois mêmes matériaux sont largement utilisés dans l’AC75 elle-même. « Dans ce sport, la victoire passe par la fusion d’un esprit humain résolument audacieux et de la technologie la plus pointue, explique Tudor. En com- binant un composite de carbone de haute technologie avec du titane et de l’acier inoxydable – une première pour Tudor – les montres célèbrent un partenariat né de cette philosophie. »

Afin de souligner encore mieux cet hommage à l’univers maritime, Tudor a utilisé, pour le modèle Alinghi Red Bull Racing « Team Blue », ses bracelets- rubans de 22 millimètres – fabriqués sur des métiers à tisser français du XIXe siècle afin d’offrir un niveau de robustesse et de confort sans précédent. Dotés d’une boucle « D » en titane et d’un système d’attache auto-grippant, ces bracelets sont d’une fiabilité à toute épreuve. Les couleurs du cadran – ainsi que le petit motif placé entre les chiffres 10 et 2 – rappellent celles de l’AC75 utilisé par le Team suisse.

Finesse et précision

Pour la marque horlogère, le partenariat avec Alinghi Red Bull Racing s’inscrit dans une même volonté d’excellence : « En plus d’être 100 % suisse, cette alliance illustre surtout la même vision des choses quand il s’agit de pousser un projet à sa perfection. La série Pelagos est, d’un point de vue technologique, la plus poussée des montres de plongée chez Tudor : c’est donc en toute logique que nous l’avons sélectionnée pour développer un modèle qui convienne parfaitement à la plus prestigieuse course nautique de tous les temps. »

Pelagos FXD : Tudors Alinghi Red Bull Racing Edition Chrono © Tudor

Une chose est sûre : l’année prochaine, les dernières secondes avant le coup d’envoi de l’America’s Cup s’égrèneront sur les montres Tudor Pelagos FXD Alinghi Red Bull Racing Edition, fixées aux poignets de quelques-uns des plus grands marins au monde.