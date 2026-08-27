Arda Saatçi, l'ultramarathonien

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Une volonté de fer… et le soutien de celles et ceux qui croient en lui.

Arda Saatçi veut envoyer un message aux millions d’internautes qui suivent ses défis extrêmes sur YouTube et Twitch : on ne bat pas de tels records tout seul ! Dans cet article, le Team Cyborg et lui nous expliquent comment s’entraîner pour réaliser l’impossible.

16 min Ultra 600 : Highlight Son ultramarathon de la Vallée de la Mort au Santa Monica Pier a inspiré toute une génération. Ce qui fait la force du coureur allemand Arda Saatçi ?

La solitude du Cyborg

Un stade athlétique à l’ouest de Berlin, dans cette partie de la ville qui semble être restée figée dans les années 1960 et où les hipsters ne s’aventurent guère. Autour de la piste en tartan, des moutons à la toison épaisse broutent paisiblement, peu impressionnés par l’athlète baraqué qui cavale inlassablement sur la piste rouge comme le lapin de la pub. Dix heures du matin. Alors que la plupart d’entre nous en seraient à leur deuxième café, Arda Saatçi, lui, a déjà couru 30 km. Petit échauffement de routine.

604,6 km de la Vallée de la Mort à la jetée de Santa Monica. © Daniel Gracanin

Il partage la piste avec deux autres coureurs : l’un, quinquagénaire, progresse lentement le long de la ligne droite ; l’autre, papa tout en muscles, tire son fiston dans une poussette de running. Les tribunes en béton sont désertes, les moutons ruminent, chacun son rythme, chacun son chemin.

50°C et 6 000 m de dénivelé dans le désert californien. © Daniel Gracanin

Le Cyborg. C’est ainsi que les internautes surnomment ce jeune homme de 28 ans qui redéfinit constamment les limites du possible, comme au printemps dernier où, dans le cadre de la Red Bull Cyborg Season – Ultra 600 , il a parcouru plus de 600 kilomètres entre la Vallée de la Mort et l’océan en ne s’arrêtant que pour dormir un peu. « C’est un sacré compliment », approuve Arda. Mi-homme, mi-machine. Un être du futur qui ne connaît ni la peur ni la fatigue. Mais dans les romans de science-fiction, le cyborg est éternellement condamné à la solitude. Ni tout à fait robot, ni tout à fait humain, il est dépourvu d’émotions, froid, étranger. « Ma maman n’apprécie pas trop le surnom », précise Arda dans un rire chaleureux qui illumine ses yeux noisette et nous fait comprendre qu’il ne faut pas s’en faire pour lui.

Quotation Avec moi, l’équipe en voit de toutes les couleurs. Souffrance, bonheur. Les montagnes russes émotionnelles nous soudent. Arda Saatçi

À chaque pause, un cercle se forme autour de lui. Les six jeunes gens, d’environ le même âge, forment un groupe très uni. Bras dessus, bras dessous, ils prennent la pose pour une accolade collective avant d’éclater de rire. Au milieu, Arda. Doté d’un tel réseau social, et soutenu par toute une équipe , ce cyborg est peutêtre réellement invincible.

Le réseau social

Cyborg Season, kilomètre 300. Livré à lui-même depuis plus de 50 heures sur une longue ligne droite qui traverse le désert infini, Arda entend soudain des pas derrière lui. Un vrai concert de chaussures. C’est Anil, son manager, Gzim, son physiothérapeute, Ardit, son monteur vidéo, et le reste de son groupe de potes. Ils ont senti qu’il commençait à flancher et se sont joint à lui l’espace de quelques kilomètres, même les moins sportifs, même ceux qui n’avaient presque pas dormi non plus depuis deux jours. Oui, il lui reste encore 300 kilomètres, mais il n’a plus à les parcourir tout seul.

L'équipe d'Arda le soutient dans les bons comme dans les mauvais moments. © Murat Aslan

Cela fait près de dix mois que le Team Cyborg est sur la route. Arda, qui a longtemps rêvé d’une grande carrière dans le foot, croit dur comme fer à la fameuse formule de Sepp Herberger selon laquelle il n’y a pas de bonne équipe sans de vraies amitiés. « On est tout le temps ensemble et on passe par des moments extrêmes, donc il vaut mieux que la sauce prenne. » Chimie de groupe, good vibes, appelez ça comme vous voudrez.

Avec les succès et la popularité grandissante, l’équipe a continué de s’étoffer. Mais pas selon le processus de recrutement classique avec CV et entretien d’embauche. Quand on leur demande comment ils ont rejoint Arda, c’est toujours la même réponse qui fuse : « On avait un ami commun, on s’est rencontrés et ça a collé. » Anil, son manager, a connu Arda grâce à des contacts dans les milieux du foot et des créateurs de contenu berlinois, puis a déniché à son tour des monteurs vidéo et des photographes qui, outre leurs qualifications, allaient devoir bien s’entendre avec le reste du groupe. « Chez nous, pas de batailles d’ego, on est juste animés par la même passion », explique-t-il. Au fil de la conversation, on voit bien que ce ne sont pas des paroles en l’air : à la manière dont il raconte que leurs grand-pères respectifs se connaissaient déjà dans les années 1970, on le sent porté par le souffle du destin.

Ses parcours mènent souvent Arda à travers la ville. © Murat Aslan

À chaque Cyborg Season, de nouveaux membres arrivent et de nouvelles amitiés naissent. « En dix semaines dans un camping-car, on se rapproche plus qu’en dix ans dans la vie ordinaire », rajoute Daniel, le photographe. Arda acquiesce : « Avec moi, ils vivent des moments très intenses. Ils me côtoient dans mes moments de souffrance, de fatigue et de bonheur. Les montagnes russes émotionnelles, ça soude. »

Une garde rapprochée qui ne compte pas encore onze membres, mais s’agrandit à chaque saison. Et tout comme dans une équipe de foot, les rôles sont clairement définis : Arda est le moteur, le capitaine qui montre le chemin. On trouve aussi le légionnaire endurci, la figure paternelle et le touche-à-tout.

L’un des mantras d’Arda est You vs. You. Pour lui, ça veut dire qu’il ne faut pas se laisser influencer par les pressions extérieures, qu’il faut se fixer ses propres objectifs et suivre sa propre voie. Mais ça ne veut pas dire qu’il faut le faire tout seul. Il peut compter sur Vincent, Daniel, Anil et les autres. You vs. You, c’est pas mal. We vs. Me, c’est encore mieux.

Le Big Bang originel

C’est à 18 ans qu’Arda a compris qu’il ne deviendrait jamais un footballeur professionnel. Non pas à cause de cette fichue blessure au genou qui a brisé tant de rêves, mais, comme il l’avoue très honnêtement : « Je n’avais tout simplement pas le niveau, je n’ai pas su exploiter tout mon potentiel. » Un immense revers, un big bang qui allait tout changer.

Dans la Vallée de la Mort, Arda change son tee-shirt trempé de sueur. © Daniel Gracanin

Adieu les sports collectifs, il se tourne vers la boxe. « Je cherchais un sport dans lequel je n’aurais plus aucune excuse, explique-t-il. Au foot, on peut toujours rejeter la faute sur les mauvais contrôles de ses coéquipiers, mais en boxe, si je reçois un uppercut, je ne peux m’en prendre qu’à moi-même. » Personne ne court à ta place. À toi d’assurer.

Arda se met à la muscu et à la course de fond, se lève à 4 heures du matin pour courir 30 km avant ses cours de gestion d’entreprise. C’est à cette époque qu’il fait la connaissance d’un streamer, Elias Nerlich, qui se charge de sa promotion sportive et personnelle. Il devient coach privé et fait de la création de contenu pour un match de boxe entre célébrités. C’est là qu’il rencontre le vidéaste Paul Schalles, qui lui propose de l’héberger dans sa coloc à Hambourg. « C’est devenu évident qu’il fallait raconter son histoire, se souvient Paul. Je me suis dit qu’il fallait le faire connaître au monde. »

Lors de la séance photo, Arda fait une petite pause. © Murat Aslan

C’est dans la cuisine de cette coloc que le duo concocte sa stratégie YouTube. L’idée de Paul est simple : « Il n’a pas un visage pour la caméra et un autre pour la vie privée. Il est juste lui-même. Il suffit donc de le filmer et de capturer les moments authentiques. » Depuis, les chiffres de followers n’ont cessé d’augmenter, passant de quelques centaines à plusieurs millions, et les défis de se diversifier. Pourtant, tous les membres de son équipe sont d’accord sur un point : si la courbe est exponentielle, Arda, lui, n’a jamais changé, comme le confirme Vincent, son ami de toujours.

Le moment de bascule

Quand on emprunte une nouvelle voie pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, il n’existe ni feuille de route, ni recette du succès. Il faut faire preuve de créativité. Arda avait un objectif : courir 600 km en 96 heures à travers le désert. « Pour me préparer, je me suis entouré d’experts. » Mais comment s’habituer au désert en plein hiver berlinois ?

Pour supporter la monotonie, il a couru 100 km autour du pâté de maisons, repassant sans cesse devant la boutique de la boulangère du lever au baisser du rideau. Pour simuler les effets de la chaleur, il a enfilé quatre pulls. Et enfin, il a couru huit heures sur un tapis de course, face au mur, sans musique, seul.

Des millions de fans ont suivi Arda en ligne jour et nuit. © Cameron Moon/Red Bull Content Pool

Quand on demande à Gzim, son physiothérapeute, de nous expliquer quels sont les superpouvoirs d’Arda, ce dernier, qui connaît le corps de son patient mieux que personne, enchaîne les superlatifs : « Arda ? C’est un taureau, il est extrêmement résilient. Il chope une crampe et court le lendemain comme si de rien n’était. » Mais selon lui, ce qui le fait ressortir du lot est cette capacité à supporter la monotonie. « Là, il est imbattable. J’ignore quelle porte il ouvre dans sa tête, ou ce qu’il y trouve de l’autre côté. »

Arda suggère une piste : dans les moments décisifs, le sportif de haut niveau est seul, comme le footballeur au moment du penalty ou l’alpiniste dans la zone de la mort. « C’est le moment où tu dois être ton propre fan », raconte-t-il. Finies les caméras. « Tu es fort. Ne t’inquiète pas. Continue, continue. » Arda dit qu’il pourrait courir « jusqu’à s’effondrer », et admet qu’il a du mal à lâcher prise. Mais il est bien conscient que tout a ses limites.

Au quotidien, Arda met de l'ambiance au sein de son équipe. © Murat Aslan

Pendant la course, Gzim suit ses paramètres vitaux en direct sur un écran. On peut calculer beaucoup de données. Apport nutritionnel sans élévation du niveau de stress, 90 grammes de glucides par ci, un litre d’eau ou un gramme de sel par là, quelques bonbons véganes. Mais, soudain, son rythme cardiaque se met à grimper plus vite que les audiences du live-stream. 130. 140. 153. Pour la plupart des sportifs, ça va encore, c’est plus ou moins la zone 3. « Mais là on parle d’Arda, Le moment de bascule explique Gzim. Du Cyborg qui reste à 130 même après 70 km. » Il comprend que quelque chose cloche. Victime d’un coup de chaleur, Arda commence à avoir des hallucinations. Les cactus flottent dans les airs et les lignes sur la route brillent de toutes les couleurs. Et surtout, Arda craint qu’on le mette hors-course, qu’il soit obligé de jeter l’éponge.

Quotation Je veux qu’en regardant nos vidéos, on se dise : c’est comme ça que tout le monde devrait se comporter. Arda Saatçi

Il est brûlant de fièvre, « complètement livide ». Son manager, Anil, appelle la mère d’Arda, à qui il avait promis de faire rentrer son fils sain et sauf. Entre-temps, Gzim élabore un protocole d’urgence avec le médecin du Red Bull Athlete Performance Center, en Californie. « Comment se sent-il ? » Il marque une pause. « Ces gars-là sont faits d’un autre bois. » L’attente, la température qui baisse, Arda peut finalement repartir.

« J’ai toujours su qu’il irait jusqu’au bout », déclare Gzim.

Et après ?

Fan du Beşiktaş Istanbul, Arda sait que les performances sportives ont des conséquences directes sur la santé mentale des supporteurs· rices. « Beşiktaş est vraiment nul », lâche-t-il avec un sourire amer. Son club de foot favori n’a plus remporté le championnat depuis cinq ans. C’est peut-être pour cette raison qu’il était si dépité après avoir atteint l’arrivée sans avoir pu respecter la fenêtre des 96 heures. « Tout le monde avait travaillé si dur pour moi, dit-il. J’avais l’impression de les avoir déçus. » Un sentiment de courte durée. Les réactions des internautes et de son équipe lui confirment qu’il reste une source d’inspiration et d’énergie pour les autres. Alors qu’il quitte le stade, des automobilistes klaxonnent sur son passage. Il répond par un signe de la main, fait des selfies, il est là pour tout le monde.

Après avoir franchi la ligne d'arrivée, Arda remercie ses fans. © Daniel Gracanin

Le football a ses classements, le sprint ses listes de vainqueurs. Arda Saatçi, qui évolue dans sa propre ligue, ne peut se mesurer qu’à lui-même. « Moi, mon but, c’est de battre l’Arda d’hier », souligne-t-il. Le Classico se joue quotidiennement dans sa tête. En fait, la vie est d’une simplicité extrême : « Si tu veux atteindre ton but, lance-toi, sinon, retourne te coucher. »

Toujours en mouvement : Arda lors d'une séance photo à Berlin. © Murat Aslan

Lui, en tout cas, n’est pas près de s’arrêter. Il faire partie des personnalités sportives les plus influentes au monde. Un athlète connu et reconnu de tous·tes. Son rêve? Se retrouver à la même table que ses idoles : CR7, qu’il admire pour son ambition dévorante. Khabib, la légende du MMA, qu’il respecte pour son humilité. Muhammad Ali, qui a changé la société. « Il ne s’agit pas de battre des records, dit-il, mais de célébrer l’humanité. »

Et c’est justement là que l’équipe reprend toute son importance. « Je veux qu’en regardant nos vidéos, on se dise : c’est comme ça que tout le monde devrait se comporter », souligne Arda Saatçi. Respect. Reconnaissance. Camaraderie. Complicité. Chaleur humaine. Honnêteté. Lors des streamings, on voit l’équipe en plein travail et on constate que ses amis ne dorment pas beaucoup non plus. « Quand on prend un hôtel, les femmes de chambre n’ont pas besoin de changer les draps », confirme Anil. Sur YouTube, cette franche camaraderie transpire de l’écran. C’est la source de leur succès et de toutes ces performances extraordinaires. Comme le résume si bien Vincent : « On n’a pas l’impression de travailler. C’est un vrai plaisir de vivre cette aventure tous ensemble. »

L’aventure continue. L’idée du prochain projet naît souvent lors de la dernière phase de celui en cours. « J’ai besoin de ces moments de frisson, de sentir que je vais sortir de ma zone de confort et passer au niveau supérieur. » La suite, seuls Arda et ses amis la connaissent. Et en ce moment même, ils sont certainement en train de se creuser la tête pour préparer Arda au mieux. Puis l’un d’eux lancera une mauvaise vanne, et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes.

Stylisme : Soo-Hi Song Coiffure et maquillage : Nadin Wagner