Personal E-ssistant : l'Audi Q4 e-tron à l'épreuve du quotidien

La routine, quoi. Il faut dire que la jeune Zurichoise a un CV et une expérience professionnelle qui en imposent : cette entrepreneuse, fondatrice et administratrice de plusieurs entreprises, conférencière et auteure, est une pionnière de la transition numérique en Suisse et a été classée par Forbes dans la liste des « 30 under 30 » qui font bouger le monde germanophone. Aujourd’hui, Sunnie a appris à déléguer ce qui peut l’être, pour gagner du temps et l’aider à gérer un agenda bien rempli. Sa meilleure assistante ? Une voiture : Q4 e-tron, le

448. Le chiffre affiché sur le tableau de bord donne le sourire à Sunnie : l’autonomie annoncée en km dépasse en effet largement ce qu’elle a l’habitude de rouler dans la journée. « Je me rends souvent à Bâle, en Suisse orientale et au Liechtenstein, une telle autonomie me suffit donc largement », confirme-t-elle.

448. Le chiffre affiché sur le tableau de bord donne le sourire à Sunnie : l’autonomie annoncée en km dépasse en effet largement ce qu’elle a l’habitude de rouler dans la journée. « Je me rends souvent à Bâle, en Suisse orientale et au Liechtenstein, une telle autonomie me suffit donc largement », confirme-t-elle.

448. Le chiffre affiché sur le tableau de bord donne le sourire à Sunnie : l’autonomie annoncée en km dépasse en effet largement ce qu’elle a l’habitude de rouler dans la journée. « Je me rends souvent à Bâle, en Suisse orientale et au Liechtenstein, une telle autonomie me suffit donc largement », confirme-t-elle.