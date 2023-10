Les images extraordinaires de la NASA de Benedict Redgrove

Combinaison spatiale

À bord de l’ISS (la Station spatiale internationale), les astronautes sont envoyés à 400 km au-dessus de la Terre à des vitesses pouvant atteindre 28 163 km/h. L’EMU (Extravehicular Mobility Unit) est une combinaison spatiale conçue comme un système de survie. « L’astronaute qui revêt ce costume devient le symbole de tout ce qui définit l’humanité », explique le photographe.

Cette synergie symbolise notre soif de connaissances : qui sommes-nous, d’où venons-nous, où allons-nous... et sommes-nous vraiment seul·e·s dans l’univers ? Benedict Redgrove

Unité de mobilité extravéhiculaire (EMU) Space Suit © Benedict Redgrove

Cage dorée

L’objectif d’Orion est double : emmener des êtres humains sur la lune dans le cadre du programme Artemis de la NASA, et prolonger l’exploration de l’espace au-delà de l’orbite terrestre. Ici : la partie qui accueillera l’équipage lors de son voyage sur la lune

Module de commande Orion de la Nasa © Benedict Redgrove

Le classique

Moteurs F-1 de la Saturn V : à l’époque, vers la fin des années 60, c’était la plus grande et la plus complexe des machines jamais construites sur Terre. « C’est une véritable fête pour les yeux, je trouve », s’enthousiasme Benedict.

«Que ce soit au niveau des détails ou des statistiques, tout dans ce vaisseau spatial me fascine, j’en deviens presque extatique. »

La fusée Saturn V continue d'enflammer l'imagination des gens. © Benedict Redgrove

Le transporteur

Le développement du Shuttle Carrier Aircraft (SCA) représentait l’un des points clés du programme spatial de la NASA : il devait en effet permettre le transport des navettes spatiales sur le territoire américain. Version modifiée du Boeing 747, le SCA (dont le dernier vol a eu lieu en 2011), servait donc principalement à l’acheminement des engins spatiaux d’un endroit à l’autre après leurs atterrissages. « Cette photo capture à la fois le souvenir d’une époque et le mode de fonctionnement de la NASA. Elle montre comment celle-ci s’est construite toute seule en apprenant à s’adapter et à créer ce dont elle avait besoin », dit Redgrove.

Space Shuttle Carrier Aircraft N905NA © Benedict Redgrove

Œil céleste

Nous ne connaissons qu’une infime partie de l’univers. Constat surprenant si l’on tient compte de toutes ces étoiles déjà recensées, ces nébuleuses gazeuses et ces millions de galaxies déjà observées, ces plus de cinq milles planètes extrasolaires et trous noirs répertoriés : on aurait plutôt tendance à croire que l’humanité dispose déjà d’une solide compréhension de l’univers. Loin s’en faut. En réalité, les étoiles brillantes et autres nuages interstellaires qui peuplent le cosmos ne représentent qu’environ 5 % de la masse totale de l’univers, constitué pour le reste de près de 27 % de forces attractives et 70 % de forces répulsives, soit la matière noire et l’énergie sombre. Que se cache-t-il derrière tout cela ? Mystère.

Pour tenter d’y voir plus clair, une nouvelle mission spatiale a vu le jour : le 1er juillet 2023, à 17 h 12, une fusée Falcon 9 de l’entreprise spatiale américaine SpaceX s’est élancée dans l’espace avec à son bord le télescope spatial Euclid (baptisé d’après Euclide, le mathématicien grec qui aurait vécu vers 300 avant notre ère). Ce télescope spatial a été développé par l’Agence spatiale européenne (ESA) avec le soutien de la NASA. Depuis sa position (à 1,5 million de kilomètres hors de l’orbite terrestre), il observera plus d’un tiers du ciel pendant au moins six ans et permettra une cartographie précise de la répartition spatiale de plusieurs milliards de galaxies. Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, il sera possible d’étudier l’influence de la matière noire et de l’énergie sombre sur le développement et la structure à grande échelle de l’univers. Les données seront utilisées pour créer la carte de l’univers, en 3D, la plus grande et la plus précise jamais réalisée jusqu’à présent.

Télescope Spatial Euclide © Benedict Redgrove

Avant son lancement en juillet, le télescope spatial Euclid dans sa version finale était disposé à l’horizontale dans la chambre de tests insonorisée des locaux de Thales Alenia Space, à Cannes. Le télescope a ensuite été expédié aux États-Unis. Benedict Redgrove a pris ce dernier cliché d’Euclid avant son lancement final dans l’espace.

La mission du télescope Euclid : observer des milliards de galaxies depuis une distance de près de dix milliards de kilomètres loin de notre planète afin de constituer une carte tridimensionnelle de l’univers.

Le miroir

L’élément central du télescope Euclid est un miroir principal composé de deux instruments, l’un pour la lumière visible, l’autre pour le rayonnement infrarouge, afin d’analyser la lumière collectée et de déduire certaines propriétés des galaxies.

Ce miroir d’1,20 mètre de large est composé de carbure de silicium et d’un revêtement en argent. Grâce à sa surface lisse, il capture efficacement la lumière des galaxies qui composent l’univers.

Miroir principal du télescope Euclid © Benedict Redgrove

Terminator

« Imaginez quevous entriez dans le laboratoire de la NASA et que vous tombiez nez à nez avec une main bionique tout droit sortie de Terminator exposée en vitrine », raconte Benedict. Cette main fait partie du projet Robonaut, un programme de développement de robots humanoïdes pour assister les astronautes.

Cette main artificielle est censée reproduire la dextérité et la fluidité d’une main humaine. Pour cela, elle dispose de doigts et d’articulations lui permettant d’effectuer des mouvements extrêmement complexes.

NASA Robonaut main © Benedict Redgrove

Atlantis

Avec leurs designs mythiques, les navettes spatiales opérées par la NASA entre 1981 et 2011 ont marqué l’âge d’or de l’exploration spatiale.

La navette spatiale Atlantis © Benedict Redgrove

La navette spatiale Atlantis (en photo : vue du nez et du cockpit) est un assemblage de 2,5 millions de pièces détachées dont près de 370 kilomètres de câbles, plus d’un millier de valves et de raccordements, 1400 disjoncteurs, et 24000 plaques isolantes en dioxyde de silicium.

« Son inégalable beauté se reflète dans cette peau de métal recouverte de cicatrices, observe Benedict. Toutes ces marques, comme autant de débris projetés lorsque les moteurs de la fusée propulsent le vaisseau spatial dans l’espace, ont leur propre petite histoire. »

« NASA: rêves d’avenir au passé et au présent »

Tel est le titre de l’ouvrage de ce photographe et cinéaste britannique qui voue un véritable culte aux innovations et aux technologies depuis sa plus tendre enfance. Il a consacré plus de neuf années de sa vie à son projet sur l’agence spatiale américaine, bénéficiant pour cela d’un accès inédit à tous les appareils, laboratoires et autres installations de recherche de la NASA. L’idée du photographe était de montrer combien ces objets nous touchent autant sur le plan spirituel qu’émotionnel. « Je voulais explorer ces objets et établir une connexion pour que les gens comprennent tout ce que ces merveilles technologiques signifient pour nous.»

Redgrove - « NASA: rêves d’avenir au passé et au présent » © Benedict Redgrove