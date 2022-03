Bitpanda : La bande de la station-service

Car notre histoire n’est pas complète : non, ce n’est pas Bitpanda qui a été fondée sur l’autoroute, mais une entreprise au nom presque imprononçable : Coinimal. Un nom en pleine contradiction avec ce pour quoi les trois fondateurs s’étaient réunis au départ : simplifier l’accès au Bitcoin pour les utilisateurs. Il leur en fallait un nouveau plus facile à retenir, même si deux arguments plaidaient en faveur de l’ancien : « Nous avions déjà environ 10 000 clients, la reconnaissance de la marque posait déjà problème », racontent-ils aujourd’hui. Quant à Trummer, il résistait pour une raison d’ordre technique : en cas de changement de nom, il devait changer tout le code. Mais Demuth et Klanschek ont eu le dernier mot. Et le panda ? Pas besoin de l’inventer, il faisait déjà partie du logo.