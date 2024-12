La prodigalité du vide

Né en 1993, Charly López vit en Asturies, dans le nord de l’Espagne. Il tombe amoureux du sport auto quand il regarde pour la première fois le Rallye Dakar à la télé avec son père. S’il finit par s’y rendre avec son appareil photo en 2019, c’est initialement pour documenter ce qu’il se passe dans le bivouac. Mais sur place, il se retrouve jeté dans le grand bain en remplacement d’un collègue. Désormais, il photographie la course depuis l’hélicoptère qui transporte également le directeur de course et le médecin urgentiste.

Photographe Charly Lopez © Privat Outre le Rallye Dakar, Charly López, 31 ans, couvre le Championnat du monde des rallyes, le Tour de France, des concerts et même des matches de tennis.

« Le Dakar n’attend personne, explique López. Tous les jours, mon regard capte bien plus que tout ce que je peux photographier. C’est rare quand il me reste deux ou trois minutes pour faire une véritable composition. » Ses héros ne sont pas forcément les stars du circuit mais plutôt les amateurs qui luttent à l’arrière de la course contre les 8 000 kilomètres de désert. « J’ai une sympathie toute particulière pour eux. »

Pluie de sable

2023 à Haïl, Arabie saoudite © Charly Lopez

Parfois, Charly accompagne le Dakar en voiture, ce qui lui ouvre de nouvelles perspectives : « Ces jours-là, je cherche de l’action. Cette photo a été prise en 2023 à Haïl, en Arabie Saoudite. Il avait plu la veille, ce qui est extrêmement rare ici. Je me suis positionné au plus près des roues de la Can-Am de Pedro Rinaldi avec mon objectif grand-angle pour bien me faire arroser. »

L’Homme, cet être minuscule

Charly lors de son premier Rallye Dakar 2019 au Pérou © Charly López

Cette photo a été prise lors du premier Dakar de Charly au Pérou, un an avant le transfert de la course en Arabie Saoudite. « J’adore ces reflets chatoyants, ce jeu d’ombre et de lumière. Nous avions posé l’hélico sur une dune pour assister un pilote victime d’une chute. J’ai eu dix minutes pour capturer cette incroyable ambiance. Un luxe. »

Composition

Dans le Rub al-Khali d’Arabie Saoudite, ce fameux Quart Vide traversé par le Rallye Dakar, le regard ne rencontre que du sable sur des centaines de kilomètres. Un vide aussi écrasant que le silence qui l’accompagne. La prochaine trace de vie humaine est infiniment lointaine. Pourtant, on ne peut qu’être fasciné par ce vide si différent de ce à quoi nos yeux sont habitués. Et puis, ça et là, surgissent des compositions spectaculaires, lignes côtières, formations rocheuses ou gigantesques dunes qui captivent le regard.

Image parfaite en Arabie Saoudite © Charly Lopez

Ce genre de clichés épiques n’est pas le fruit du hasard. Ici, à Yanbu (Arabie Saoudite), Charly a pris son temps (3 minutes !) pour guider l’hélico entre le passage de deux voitures. « Cette photo fait ressortir le jeu des lignes, l’interaction du beige et du turquoise. » Le hasard a voulu que la couleur de la Mini pilotée par Bernardo Graue fasse écho aux reflets de la mer, sans oublier son parfait dérapage.

Plus qu’une blague

Nasser Al-Attiyah au départ de l'étape à Hofuf 2024 © Charly Lopez

Certes, c’est assez marrant de voir Nasser Al-Attiyah passer à toute allure devant un panneau Slow (trad. ralentir) au départ de l’étape d’Hofuf en 2024. « Après l’étape de liaison, la course reprend sur départ arrêté. Ce panneau se trouvait là, au beau milieu du Quart Vide. Plus que le côté blague, j’étais très attiré par la composition, l’ombre, la texture. » Charly a capturé ce cliché avec une exposition longue d’1/50 seconde.

L’oeil sur l’arrivée

Kevin Benavides, Haïl, 2024 © Charly Lopez

« J’ai parfois l’occasion d’attendre les pilotes à l’arrivée des étapes, raconte López. Les visages des motards, notamment, racontent de vraies histoires. Non seulement Kevin Benavides, pilote officiel de KTM, dégouline de sueur, mais dans son regard, on lit les efforts des dernières heures, le risque, l’adrénaline, les sensations de l’étape. » Haïl, 2024

Travail d’équipe

Stéphane Peterhansel (n°302) avec son coéquipier Mini Carlos Sainz senior. © Charly Lopez

Bien sûr, c’est chacun pour soi. Mais une fois le Dakar décidé et les positions établies, les adversaires deviennent des partenaires. Ici, le recordman du Dakar Stéphane Peterhansel (n °302) escorte son coéquipier du team Mini et futur vainqueur, Carlos Sainz, lors de la dernière étape à travers les dunes vers Djeddah. « Le rallye Dakar n’est terminé que lorsque le dernier mètre est franchi », conclut Charly.

Parfois, les athlètes sont tellement concentrés qu’ils ne se rendent même pas compte que je les photographie de très près. Fotograf Charly Lopez

La tête sur les épaules

Eduard Nikolaev lors d'un ravitaillement © Charly Lopez

Pour les photographes aussi, parfois, tout est question de vitesse. Une seconde plus tard, le Russe Eduard Nikolaev avait déjà sorti sa tête de l’énorme passage de roue de son camion Kamaz lors d’une pause ravitaillement pendant la seconde étape en Arabie Saoudite en 2022. Que cherchait- il là ? « Aucune idée. Peut-être avait-il un problème de suspension », répond Charly López en riant.

Festival de planches

Maurizio Gerini sprinte avec des échelles de sable © Charly Lopez

La onzième journée du Dakar 2023 dans le Quart Vide est restée dans les annales. Les températures dépassaient les 40 °C et le sable était extrêmement meuble. Les voitures ont lutté pendant des heures et des heures pour traverser les dunes, se retrouvant constamment ensablées. L’hélico s’est posé tout près et Charly a pu photographier au coeur de l’action. On voit ici le copilote Maurizio Gerini courir avec ses planches pour dégager la voiture de sa pilote, Laia Sanz, probablement pour la dizième fois de la journée.

Le Rallye Dakar 2025 a lieu du 3 au 17 janvier. Plus d’informations sur redbull.com