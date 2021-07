, un artiste peintre basé à Atlanta, ils vont ensemble comme le gin et le tonic. « Ce sont tous des espaces stimulés par l’excitation et l’émotion », explique l’artiste, âgé de soixante et un ans, au Red Bulletin lors d’un entretien sur Zoom.

intitulé « America Must Change » [Les États-Unis doivent changer], au milieu des soulèvements raciaux qui ont balayé le pays et le monde entier. Une grande partie de son travail célèbre l’histoire, l’excellence et la beauté de la communauté noire, ancré dans le portrait, les couleurs vives et les fleurs.

Avant de se consacrer à plein temps à la pratique des beaux-arts, Palmer a travaillé comme graphiste et illustrateur pendant plus de vingt ans. Il a peint la couverture du dernier album du chanteur John Legend et illustré de nombreux livres pour enfants. L’année dernière, son tableau, « In Her Eyes », a fait la couverture du numéro de

En tant que fan d’illustrations sportives, Palmer a déclaré que peindre la jaquette de 2K s’est avéré un boulot de rêve. L’œuvre met en scène des icônes du basket-ball de toutes les générations, dont Kareem Abdul-Jabbar, Kevin Durant et Dirk Nowitzki, l’un des joueurs internationaux les plus titrés de l’histoire de la ligue. Le fond de la composition donne une impression d’expressionnisme abstrait avec un fond fait de teintes vibrantes de rouge et de bleu, des coups de pinceau énergiques et des coulées de peinture. Les joueurs apparaissent dynamisés et athlétiques sur la toile, ce qui correspond à l’énergie qu’ils déploient sur le terrain.

La seule chose sur laquelle je me concentre constamment, c’est la beauté. J’ai vu un type aujourd’hui et j’ai adoré son visage. J’aime les visages des enfants noirs. Je me demande donc comment je peux glorifier cela.

Les fleurs sont également un thème récurrent depuis quelques années. À l’origine, cela a été suscité par le décès de ma mère et par la volonté de lui rendre hommage, car les fleurs peuvent être une célébration de la vie, de la mort, de l’amour - parfois, je les utilise simplement comme une diversion. J’ai [peint la couverture] d’un album de John Legend et j’ai utilisé la fleur du protéa, qui est originaire d’Afrique du Sud. C’était logique pour cette histoire. Mais la plupart du temps, c’est sur la couleur de la fleur que je me concentre.

Il m’a fallu des années pour arriver à un point où je ne regarde plus ce que font les autres et où, soudain, quelque chose d’autre se produit. Ce sont les moments « ah-ha ». Si quelque chose me dit d’aller dans une direction totalement différente, j’y vais, parce qu’encore une fois, je fais cela depuis plus de trente ans, et chaque fois que je l’ai fait, cela a fonctionné.

C’est un projet de rêve, car s’il y a un sport que j’aime par-dessus tout, c’est bien le basket. Quand Ronnie 2K a cherché à me joindre, je ne savais pas au début qui il était. Il m’a contacté plusieurs fois sur Instagram et j’ai ignoré tous ses messages. Puis j’ai appelé mon frère, et il m’a dit : « Tu plaisantes ? ». Et j’ai réalisé que c’était une véritable opportunité.

Ils ont sélectionné les joueurs et m’ont ensuite donné une flopée de superbes images parmi lesquelles choisir. Je voulais des photos des visages et des photos en action. Et j’ai commencé à jouer avec ça. Ils ont tous apporté une contribution majeure à ce sport. Dirk [Nowitzki] a apporté ce style qui est devenu si commun. Je ne sais même pas comment expliquer le style de KD [Kevin Durant], mais il en a un. Et Kareem avait ce skyhook [un type de tir développé par Kareem Abdul-Jabbar aussi appelé « bras roulé »]. C’était génial de voir la combinaison de ces gars et d’essayer de les faire se compléter les uns les autres.

