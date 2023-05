Claudio Caluori: Macadam Cowboy

Ce Suisse de 45 ans, qui a grandi à ­Zurich, est un homme qui s’est toujours laissé guider par ses envies, par la curiosité et par la soif d’aventures. À peine a-t-il quitté les bancs de l’école qu’il se jette avec bonheur dans la vie d’adulte et enchaîne les sports, les expériences et les voyages. Autodidacte convaincu, il jouit d’une énergie et d’une motivation inépuisables qui le poussent à embrasser les défis les uns après les autres. Le dernier en date, auquel il se consacre depuis 2017, est un projet qui lui tient particulièrement à cœur. Baptisé Pump For Peace, il s’agit d’un projet solidaire qui vise à installer, dans les régions défavorisées du monde, des pumptracks pour permettre aux enfants du coin de se défouler et d’oublier un peu leur quotidien.

Un pumptrack, c’est une piste en circuit fermé, parsemée de bosses et de virages inclinés, sur laquelle tous les deux-roues non motorisés sont autorisés : vélos, trottinettes, rollers, skateboards… Le terme vient du verbe to pump – pomper, en français – puisqu’on est censé influencer la vitesse de son engin en alternant les mouvements de flexion et d’extension du corps, comme si l’on pompait. Au début, on n’est pas forcément très rapide, mais avec la pratique, on arrive à gagner une vitesse telle qu’on peut sauter plusieurs bosses à la fois. L’avantage du pumptrack, qui plaît de plus en plus aux collectivités locales en Europe et partout dans le monde, c’est qu’il permet à un large public de s’éclater, quel que soit l’âge ou le niveau. Caluori, qui est le grand pionnier de cette discipline, a contribué à la rendre vraiment populaire : avant lui, les pumptracks étaient des pistes improvisées dans des terrains vagues, où l’on se prenait davantage des bains de g­adoue que de gros fous-rires.

C’est alors qu’il reçoit le coup de fil d’un certain Alex Jost, qui dirige à Coire le service des espaces verts de la ville. Jost lui demande : « Pourquoi tu n’essaies pas avec l’asphalte ? » Pour comprendre l’intérêt de la question, il est nécessaire de faire un rapide point sur ce qu’est exactement l’asphalte : un mélange de bitume et de granulats (sable et calcaire) auquel on ajoute du bitume préalablement liquéfié. C’est le matériau le plus utilisé pour nos trottoirs et chaussées, du fait de sa robustesse, de sa (relative) innocuité mais aussi et surtout de son coût.

