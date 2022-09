Place à la nature: 4 conseils pour construire une maison

Où est-ce que j’habite et comment m’y rendre ? Plus la zone est dense, plus l’urbanisation est développée et plus mes besoins énergétiques seront faibles, que cela concerne la mobilité, les infrastructures ou l’approvisionnement en énergie. Un bâtiment à énergie positive, construit selon toutes les normes écologiques en vigueur, n’est pas forcément plus durable s’il est difficile d’accès. Tout repose en grande partie sur l’infrastructure pré- sente : si l’approvisionnement local et énergétique est développé de manière optimale, cela permet d’économiser des ressources.

Où est-ce que j’habite et comment m’y rendre ? Plus la zone est dense, plus l’urbanisation est développée et plus mes besoins énergétiques seront faibles, que cela concerne la mobilité, les infrastructures ou l’approvisionnement en énergie. Un bâtiment à énergie positive, construit selon toutes les normes écologiques en vigueur, n’est pas forcément plus durable s’il est difficile d’accès. Tout repose en grande partie sur l’infrastructure pré- sente : si l’approvisionnement local et énergétique est développé de manière optimale, cela permet d’économiser des ressources.

Où est-ce que j’habite et comment m’y rendre ? Plus la zone est dense, plus l’urbanisation est développée et plus mes besoins énergétiques seront faibles, que cela concerne la mobilité, les infrastructures ou l’approvisionnement en énergie. Un bâtiment à énergie positive, construit selon toutes les normes écologiques en vigueur, n’est pas forcément plus durable s’il est difficile d’accès. Tout repose en grande partie sur l’infrastructure pré- sente : si l’approvisionnement local et énergétique est développé de manière optimale, cela permet d’économiser des ressources.

La recherche d’une consommation d’énergie aussi faible que possible passe par un inventaire : de combien d’espace ai-je besoin ? 200 ou 70 m2 ? Plus la surface est petite, plus la consommation d’énergie est faible. Lors de la recherche d’un logement, il faut donc prêter attention au plan car l’agencement prévaut sur la taille. Par ailleurs, à l’avenir, de nombreux espaces peuvent être pensés et utilisés en communauté : le jardin ou les lieux de coworking en télétravail.

La recherche d’une consommation d’énergie aussi faible que possible passe par un inventaire : de combien d’espace ai-je besoin ? 200 ou 70 m2 ? Plus la surface est petite, plus la consommation d’énergie est faible. Lors de la recherche d’un logement, il faut donc prêter attention au plan car l’agencement prévaut sur la taille. Par ailleurs, à l’avenir, de nombreux espaces peuvent être pensés et utilisés en communauté : le jardin ou les lieux de coworking en télétravail.

La recherche d’une consommation d’énergie aussi faible que possible passe par un inventaire : de combien d’espace ai-je besoin ? 200 ou 70 m2 ? Plus la surface est petite, plus la consommation d’énergie est faible. Lors de la recherche d’un logement, il faut donc prêter attention au plan car l’agencement prévaut sur la taille. Par ailleurs, à l’avenir, de nombreux espaces peuvent être pensés et utilisés en communauté : le jardin ou les lieux de coworking en télétravail.