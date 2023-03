Remise en jeu

Au réveil, Giuliano Carnovali reste parfois un peu au lit et s’imagine en train de faire un kickflip avec son vieux skateboard. Il connaît les sensations sur le bout des doigts et visualise parfaitement chaque mouvement. Mais dès qu’il soulève la couverture et qu’il pose le regard sur ses jambes, c’est un dur retour à la réalité. Giuliano Carnovali, Zurichois de 24 ans, n’a pas toujours été paraplégique. Il faisait du beach-volley, il était gardien de but dans le club de quartier du FC Wiedikon et sautait de grands escaliers en skate. Il aimait la vie et ne s’imaginait pas une seule seconde qu’il pourrait en être autrement un jour. Et pourquoi les choses auraient-elles changé après tout ? Personne ne pense à ça. Personne ne se demande ce que cela ferait d’être en fauteuil roulant. Et même si on essaye de se l’imaginer, on se rassure vite : moi, ça ne m’arrivera jamais, c’est certain, se rassure-t-on.

« Je ne veux pas vous faire flipper, s’exclame Giuliano Carnovali, mais avant, je pensais comme vous. » Non, Carnovali ne veut faire flipper personne. Il veut éveiller les consciences. Il veut parler de sa vie, de son accident, du diagnostic. Mais surtout de la bataille pour revenir et du fait que les gens comme lui ne sont pas complètement à la ramasse et qu’ils n’ont pas besoin de la pitié des autres. Tomber de son fauteuil devant de parfaits inconnus, cela le met mal à l’aise – pas forcément parce qu’il a honte, mais plus par rapport à la réaction des gens.

Carnovali est un travailleur acharné © LUKAS MAEDER

Un événement déterminant

C’est une seule nuit, un seul instant, qui a tout changé pour lui. Carnovali n’en garde que des souvenirs confus. Mais il n’a jamais oublié ce sentiment qui l’a envahi lorsqu’il a repris peu à peu conscience quelques jours plus tard, dans le service de soins intensifs de l’hôpital universitaire de Zurich. En cas de gros coup dur, on peut être submergé·e par la tristesse, désespéré·e et se retrouver au fond du gouffre. Ou, au contraire, développer une énergie insoupçonnée. Giuliano Carnovali, aussi, est passé par là, mais au début, la seule chose qu’il ressent alors, c’est de la haine envers lui-même. Il se déteste pour avoir bu de l’alcool et pour avoir trébuché en cette nuit du Nouvel An 2019. Pour être tombé devant un train de banlieue en partance.

Et pour s’être fait écraser par ce train. Le diagnostic : paraplégie complète à partir de la première vertèbre lombaire. Il est totalement paralysé en dessous du nombril. Sans parler de son avant-bras droit, dont il ignore s’il pourra de nouveau l’utiliser un jour. Sectionné lors de l’accident, des amis de Carnovali l’ont ramassé et confié à l’équipe médicale dans l’ambulance. À l’hôpital, une fois ses plaies et son dos soignés, les médecins lui recousent le bras au prix d’une véritable course contre la montre qui durera de nombreuses heures. Mais à l’époque, il est impossible de prédire si les nerfs finiront par se régénérer et si Carnovali réussira ne serait-ce qu’à bouger le poignet un jour.

Personne ne sait rien. Ou ne dit rien. Durant ces premiers jours en soins intensifs, tout ce qui compte, c’est de le garder en vie. Il passera à dix reprises sur la table d’opération. Mi-février, six semaines après l’accident, il est transféré au service de rééducation de l’hôpital universitaire de Balgrist. Au départ, il ne voit pas l’intérêt de s’embêter à faire des efforts. « Je me disais : totalement paralysé, c’est totalement paralysé. Qu’est-ce que je peux y faire? J’ai laissé tomber tout espoir. »

Au début, il y avait la haine de soi. Ensuite, Giuliano a développé une énergie insoupçonnée. Et un plan pour une nouvelle vie.

Six mois plus tard, si la confiance n’est pas totalement revenue, il retrouve sa volonté de sportif d’antan. S’il doit passer sa vie en fauteuil roulant, autant être en forme dedans, se dit-il. Il investit alors les appareils de la salle de musculation du centre de rééducation pour faire travailler le haut de son corps. Et puis, neuf mois après l’accident, sur- prise : Giuliano Carnovali ressent un tressaillement dans sa jambe. Comment est-ce possible ? Nous avons demandé à Björn Zörner, le médecin qui suivait Carnovali à l’époque, s’il s’agissait d’un miracle. Il a laconiquement répondu : « Non. » Ensuite, il a hésité, réfléchi un instant. Avant d’ajouter: « Oui, bon, peut-être un peu. »

Oublier les pronostics

Environ 80 % des patients et des patientes à qui on a diagnostiqué une « paraplégie complète » au départ restent effectivement paralysés à vie. Environ 20 % retrouvent certaines fonctions motrices ou sensorielles. Ce sont des pronostics, et on ne peut jamais totalement se fier à un pronostic. Mais le fait est qu’aujourd’hui, on peut prédire assez précisément dans quelle direction va aller le processus de guérison. Pas le jour même de l’accident, mais au bout de quatre à six semaines. Les plus gros progrès se produisent au cours des six premiers mois. Si aucune amélioration n’est constatée durant ce laps de temps, il n’y a normalement plus guère de raisons d’espérer.

Retour à la vie sportive © LUKAS MAEDER

Pour Giuliano Carnovali, les choses ne se sont pas du tout passées ainsi. Au départ, rien n’indiquait que ses nerfs pourraient se régénérer. Ensuite, l’amélioration a été inhabituellement tardive, puisqu’elle ne s’est pas produite dans les six premiers mois, mais seulement neuf mois après l’ac- cident. Et enfin, ses progrès ont été assez exceptionnels puisque, selon les termes de Björn Zörner, il a «retrouvé une assez bonne maîtrise de ses jambes». En pratique, il peut se tenir debout et même faire quelques pas avec de l’aide. Seuls 4% environ des patients qui reçoivent un diagnostic de paraplégie complète y parviennent. Un sur 25.

«J’ai eu énormément de chance, se réjouit Giuliano Carnovali, mais j’ai aussi travaillé dur pour y arriver. » Il faut dire que les chances de récupération sont meilleures chez un jeune sportif très motivé que chez une personne âgée souffrant peut-être de plusieurs autres maladies. Attention toutefois à ne pas faire reposer la responsabilité sur la personne si son état ne s’améliore pas. « Il y a des dommages contre lesquels même la volonté la plus forte ne peut rien », explique Björn Zörner. Avec le tressaillement dans sa jambe gauche, Giuliano Carnovali reprend cou- rage. L’humilité a une connotation religieuse. Mais en réalité, il s’agit d’une forme de résignation face à la réalité. C’est peut-être ce par quoi Carnovali est passé au début de sa guérison. L’humilité conjuguée à la volonté de ne pas perdre son autonomie, sa joie et son insubordination à cause d’un fauteuil roulant.

Le fauteuil roulant ne lui enlève pas son indépendance. Ni son caractère rebelle.

Au final, c’est l’inverse qui s’est produit : son fauteuil lui a rendu une partie de sa vie. Giuliano Carnovali a découvert le tennis fauteuil, l’un des handisports les plus en vogue du moment. Il y a des gens qui vivent de ce sport, il existe un calendrier de tournois internationaux, et on peut participer à tous les Grands Chelems : l’Open d’Australie, Wimbledon, Roland-Garros, l’US Open.

Plan d’entraînement © LUKAS MAEDER

Carnovali n’en est pas encore là, mais c’est son ambition. Il s’entraîne donc trois fois par semaine et vient même d’intégrer l’équipe nationale suisse. Il frappe de la main gauche, sa mauvaise main à l’époque, et manœuvre son fauteuil avec la main droite. Car là aussi, la guérison s’est mieux passée que prévu: il ne peut certes pas effectuer de mouvements de motricité fine avec sa main, mais il peut bouger son poignet et saisir la roue de son fauteuil. Il a hâte d’être à la Wings for Life World Run, à laquelle il participe pour la troisième fois. «Il y a toujours quelque chose de positif dans l’air ce jour-là », déclare-t-il (voir encadré page suivante).

Se réinventer

Ses activités ne se limitent pas au sport : il effectue un stage à 50 % au sein du service marketing d’une entreprise crypto, fait le ménage, mobilise ses jambes tous les matins et passe énormément de temps chez le kiné. Ses journées sont bien remplies. Et ses nuits ne sont pas toujours aussi reposantes qu’il le souhaiterait. Giuliano Carnovali a des douleurs nerveuses. Elles sont dues au fait que les nerfs qui ont été sectionnés dans sa moelle épinière envoient un signal erroné au cerveau, qui est interprété comme une douleur dans la jambe. En d’autres termes, ce n’est pas sa jambe qui déclenche la douleur, mais la dou- leur qui survient dans les voies nerveuses endommagées.

Beaucoup de personnes paralysées ont des douleurs nerveuses, mais elles ne sont pas toujours aussi fortes que celles de Giuliano Carnovali. Elles l’assaillent la nuit et persistent souvent pendant de longues heures, le transperçant comme des décharges électriques toutes les trente secondes environ. « Chaque nuit où je ressens ces douleurs, c’est comme une traversée de l’enfer », dit-il. Sur son compte TikTok, Castagul98 il parle de ses progrès, mais aussi de ses galères quotidiennes, et il est suivi par près d’un demi-million de personnes. Souvent, il se filme tout simplement en train de se lever de son fauteuil. Un paraplégique faisant quelques pas – voilà une vidéo symbolique.

Un avenir souriant © LUKAS MAEDER

« Au départ, après l’accident, je me suis complètement coupé des réseaux sociaux, se souvient-il. Je m’apitoyais sur mon sort, j’étais plein de haine. J’avais déjà bien assez à faire avec moi-même. Mais avec le temps, j’ai réalisé que je pouvais donner du courage aux gens en racontant mon histoire sur TikTok. Que je pouvais donner de la visibilité au quotidien des personnes en fauteuil. » Notamment parce qu’une partie de ses followeurs et de ses followeuses n’a généralement rien à voir avec les personnes handicapées – et, si c’est le cas, ils et elles n’ont pas grand monde vers qui se tourner. Il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement mal à l’aise face à quelqu’un comme lui, dit-il, et qui se comportent de manière crispée et peu naturelle. Mais il n’est pas complètement HS et il n’a pas besoin de la pitié des autres.

Composer avec un corps meurtri

En même temps, Giuliano Carnovali aura toujours besoin d’un fauteuil roulant, c’est une évidence. « Mes jambes, ajoue-t-il, ne fonctionneront plus jamais à 100 %, trop de nerfs ont été endommagés.» De toute façon, la raideur de son dos le fait terrible- ment souffrir quand il reste debout trop longtemps. « Ma colonne est définitivement foutue. Chaque jour qui passe, mon dos se rappelle à moi comme si je me l’étais cassé la veille. » Giuliano Carnovali veut sortir de cette course à l’optimisation dans laquelle on peut vite tomber quand on constate que son corps fait des progrès inattendus. « J’ai peur de ne jamais être satisfait si je cherche sans cesse à améliorer les choses. Je préfère vivre ma vie et me satisfaire de ce que j’ai déjà accompli. »

Quand je faisais du skate, je tombais de bien plus haut que cela.

Comme le fait de laisser de temps en temps son fauteuil à la maison pour aller au café en voiture retrouver des amis. « Il y a toujours des exceptions, mais ça fait du bien de se déplacer sans fauteuil rou- lant, poursuit-il. Avec des béquilles, on me regarde d’une toute autre manière, je fais moins pitié, je semble moins avoir besoin d’aide. »

À ce moment-là de l’interview, Giuliano Carnovali hausse le ton. Il est partagé: d’un côté, il trouve cela bien que les gens veuillent l’aider. Il ne voudrait pas qu’on le prenne pour un ingrat. Mais c’est vrai aussi que cela lui pèse qu’on le laisse passer en premier et qu’on lui tienne la porte cent fois par jour. « Je peux le faire moi-même ! », se retient-il alors toujours de crier.

Il nous explique : « Les personnes en fau- teuil roulant ont leurs méthodes. Elles se débrouillent. Dans le cas contraire, ce sont elles qui demandent de l’aide. » Quand il se déplace en ville dans son fauteuil roulant, les gens l’évitent avec tellement de pru- dence et d’efforts qu’il se sent tel Moïse fen- dant les flots. S’il fait une chute ou tombe de son fauteuil, ils accourent, redressent son fauteuil, le soulèvent. «Ça part d’une bonne intention, s’échauffe Giuliano Carnovali, mais je n’ai pas envie que quelqu’un me touche sans mon consentement, surtout quand c’est un parfait inconnu. Je tombe tous les jours, ça ne me dérange pas. Quand je faisais du skate, je tombais de bien plus haut que cela. »

On pourrait aussi dire que tomber, c’est dans la façon d’être de Giuliano Carnovali. Mais aussi se relever.