Travail au vert

Enfiler ses chaussures de randonnée et partir en montagne sitôt la dernière visioconférence terminée ? Ce rêve sera bientôt réalité grâce à l’entreprise viennoise Emma Wanderer. Avec son équipe, Andreas Jaritz développe des bureaux de coworking (lieux de travail que peuvent se partager plusieurs personnes) non pas situés en plein centre-ville comme c’est le cas actuellement, mais bien à l’écart de l’agitation urbaine. L’occasion idéale pour les professionnel·le·s indépendant·e·s (et, accessoirement, pour les entreprises) de combiner vacances et travail. Un peu dans la même veine que le concept de workation (contraction des mots anglais work, travail, et vacation, vacances), mais avec plus de possibilités qu’un van et une table de camping.