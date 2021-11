Si vous habitez New York, vous avez sans doute déjà vécu cette scène surnaturelle : simple marcheur, vous voilà soudain en train de nager au beau milieu d’un océan de cyclistes latinos et afro-américains. Comme une lame de fond, ils déferlent sur tout un quartier, debout sur leurs selles ou enchaînant les figures et autres wheelings défiant les lois de la gravité. Jae Milez , 23 ans, né dans le Bronx et élevé de l’autre côté du fleuve à Dyckman, ne se déplace plus que sur la roue arrière de son vélo (il a même carrément ôté la roue avant). À le voir s’élancer avec ses compagnons de route, on est gagnés par cette euphorie et cette liberté.

Soudain, ils disparaissent, roulant déjà vers un autre quartier de New York, l’une des nombreuses villes américaines à revendiquer et à mettre en valeur cette culture marginale. Un phénomène qui s’étend à Newark, Boston, Philadelphie, Baltimore, Oakland et Los Angeles. La Bike Life, c’est un terme qui réunit le vélo et la vie.

Plus new-yorkais, tu meurs : un groupe de bikers sur le pont de Brooklyn © Ben Franke

Une sous-culture qui, comme tant d’autres mouvements socioculturels, est née de la souffrance pour être sublimée par la créativité. Prolifiques, ces cyclistes passent leur temps à inventer de nouvelles figures et à perfectionner leur talent. C’est leur mode de vie, un mélange de passion pour le vélo, de positivisme... et d’une sérieuse envie de s’amuser.

Bike Life – Deux roues à New York

La Bike Life a beau être une culture majoritairement masculine, les filles ne sont pas en reste quand il s’agit de raser le bitume. De plus en plus nombreuses ces dernières années à grossir les rangs du peloton, elles alignent les wheeling et autres figures avec style et dextérité. C’est le cas de la rideuse Curly. En 2017, cette jeune fille originaire de la Lower East Side traîne dans son quartier quand elle voit un groupe de garçons défiler devant elle, roue avant en l’air. « C’est ce qu’on appelle le destin, explique Curly. Cette sensation qu’une chose est faite pour toi. Mon seul but désormais est de garder ma roue en l’air. »

« Ce n’est pas seulement un sport de mecs », déclare Curly © Ben Franke

Curly reconnaît qu’il lui a fallu énormément de temps pour maîtriser ces figures. « Au début je n’étais pas trop sûre de moi, du coup je m’entraînais toute seule sur un parking, raconte-t-elle.

Mais j’ai décidé de sortir de ma zone de confort. Ce n’est pas seulement un sport de mecs. » La discipline demande du temps et du talent. Originaire du Bronx, Obloxkz , alias O, est adepte de la Bike Life depuis quatre ans. Au bout de deux ans de pratique, il s’est fait sponsoriser par Throne Cycles, une entreprise de vélos urbains de Los Angeles. Il suffit de l’observer pour comprendre pourquoi. Zigzaguant entre les voitures, les pieds sautant sur les pédales, la main frottant le sol alors que son vélo est à la verticale, Obloxkz a clairement les compétences d’un athlète professionnel. « On nous juge sur ce qui est visible, dit-il. J’aimerais juste qu’on nous respecte autant que les riders BMX. »

Obloxkz : originaire du Bronx, sponsorisé, 18 000 followers sur Instagram. © Ben Franke

La Bike Life devient plus connue, plus commerciale, plus politisée et malheureusement, plus contrôlée. Faire du vélo dans la rue semble une pratique anodine, mais des problèmes plus larges de justice sociale et de pratiques discriminatoires des forces de police ont un impact considérable. Disons-le tout net : les chiffres concernant le nombre de jeunes cyclistes noirs et latinos verbalisés dans la ville de New York sont très préoccupants.

Selon la direction des transports de New York, plus de 86 % des cyclistes verbalisés en ville en 2018 et 2019 étaient noirs et hispaniques. Près de la moitié de ces contraventions concernaient des cyclistes âgés de 24 ans ou moins, et 51 % des cas impliquaient des jeunes Afro-Américains. Une attitude hostile qui reflète l’injustice ambiante et les carences en matière de pratiques équitables, notamment envers les cyclistes noirs et latino-américains féminins, les jeunes filles, les personnes non-binaires, les membres de la communauté LGBTQI ou les personnes issues des quartiers défavorisés.

Le noyau dur de la Bike Life est une communauté soudée de passionnés. © Ben Franke

Je suis une femme noire , je vais avoir 30 ans et je fais du vélo depuis dix ans.

Être une cycliste noire, c’est se livrer au danger, à la peur, à l’angoisse. J’en suis bien consciente, mais c’est la seule manière de faire bouger les choses. À l’heure actuelle, la discrimination est encore trop réelle, elle gangrène tous les éléments d’une culture, et celle du vélo n’est pas en reste : dans un article examinant les origines racistes, sexistes et classistes du cyclisme, l’auteur Taz Khatri énumère les préjugés encore trop présents en matière de race, de sexe et de socio-économie, soulignant que « les clubs cyclistes excluaient explicitement les Afro-Américains, les Américains d’origine Asiatique, les pauvres et les Amérindiens ».

Le vélo, c’est un exutoire plus positif que n’importe quel jeu vidéo ou réalité virtuelle. Jae Milez

Des données consternantes qui en disent long sur ce que cela représente d’être un cycliste noir ou latino-américain. Une seule solution : l’accessibilité. Ce sera la clé de l’acceptation sociale. Dans des interviews séparées, Jae, Curly et O évoquent la liberté, l’amitié, et décrivent le sens que le vélo donne à leur vie.

« Le vélo est fédérateur », assure Milez, 23 ans. © Ben Franke

Amoureux de la Bike Life, Jae cherche de nouvelles solutions. Il est favorable à la création d’espaces intérieurs afin de s’entraîner librement sans se soucier de la météo, des conducteurs agressifs ou de la police. Conscient des enjeux politiques de la situation, il rencontre régulièrement le chef de police de son quartier. « Le vélo est fédérateur, dit-il. J’ai vu des membres de gangs adverses se réunir pacifiquement juste pour partager leur amour du vélo. Un exutoire plus positif que n’importe quel jeu vidéo ou réalité virtuelle. » Il pense qu’une fois que les autorités auront compris tous les bénéfices que représente la Bike Life pour les jeunes, elles prendront davantage en compte les initiatives liées au vélo dans leurs politiques publiques. La législation et les comportements suivront.

Pour moi, le vélo a longtemps été un sport solitaire, je n’avais que deux amis qui en faisaient. Tout a changé en 2016 lorsque j’ai (littéralement) croisé le chemin de Q dans les rues de New York. Mon mari et moi, on rentrait du travail à vélo quand soudain, on s’est retrouvés plongés dans un océan de bikers. Leur joie était si communicative qu’on a décidé de faire un peu de route avec eux. J’en ai profité pour me présenter à Q, vice-président d’Only The Rocketz, un club de cyclistes de New York. Et voilà. Tout d’un coup, j’avais un lien personnel avec la Bike Life.

YourBoyFromBK offre un divertissement dans le quartier de Soho à Manhattan. © Ben Franke

Mais la pandémie est venue bouleverser la vie des cyclistes. Le quotidien a changé : avec moins de circulation, les salles de sport fermées, et l’ennui général provoqué par la pandémie, les Américains ont commencé à enfourcher leur vélo comme jamais auparavant. Les ventes de vélos au printemps et à l’été 2020 ont augmenté de plus de 80 % par rapport à l’année précédente. Si la Bike Life a été touchée par le virus, elle l’a également été par l’actualité, tout comme beaucoup d’autres aspects de notre société.

J’ai vu des membres de gangs adverses se réunir pacifiquement pour partager leur amour du vélo. Jae Milez

Nous avons subi une prise de conscience lente et douloureuse en termes de justice sociale, et ma passion occasionnelle a pris une nouvelle ampleur : en réponse au poids d’être une femme noire, confrontée à la brutalité policière et au sentiment d’injustice provoqué par les violents assassinats de George Floyd, Breonna Taylor et de nombreux autres Afro-Américains, j’ai participé au lancement de la première édition annuelle de... And Still We Ride, une sortie à vélo rendant hommage aux femmes noires. Épaulée par Q et de nombreux bénévoles, j’ai organisé une grande manifestation réunissant des amoureux de la Bike Life et des gens qui n’étaient pas monté sur un vélo depuis des années. Jae Milez s’est joint à nous et a parcouru cinquante kilomètres en roue arrière.

Bike Life : une forme d’expression, un moyen d’affirmation et une passion. © Ben Franke

Notre manifestation a été reprise dans tout le pays, puis le mouvement s’est propagé dans le monde entier en signe de solidarité. Les gens étaient ultra motivés, solidaires et complètement dingues. Ils sont sortis dans la rue pour s’exprimer, leurs corps en mouvement comme autant d’actes de protestation. La maladie, le meurtre et le chaos les ont poussés à l’action, une expérience douce-amère qui nous a définitivement changés.

Luis Banks apporte une énergie dynamisante à Manhattan. © Ben Franke

Des lueurs d’espoirs sont nées de cette tragédie: des activistes en herbe prennent la parole, des gens font appel à la communauté, des groupes marginalisés se mobilisent, nous allons toujours de l’avant.

Mais comme le souligne O, beaucoup de jeunes ont peu ou aucun revenus. Difficile pour eux d’acheter un vélo. « Si j’avais 100 vélos sous la main, je les donnerais tout de suite », ajoute-t-il, précisant qu’un bon vélo peut coûter entre 700 et 1 000 dollars. Euphorique, il nous explique son projet de collaboration avec des entreprises privées pour organiser des remises de vélos et des cours de création de contenu.

On nous juge sur ce qui est visible. J’aimerais juste qu’on nous respecte autant que des riders de BMX. OBLOXKZ

C’est tout simple : offrez des perspectives intéressantes aux jeunes et ils y consacreront le temps et la concentration nécessaires. Mais outre l’aspect financier, c’est aussi l’infrastructure des quartiers défavorisés qui freine les jeunes. Pas facile de construire une culture du vélo au milieu des nids-de-poule, dans des rues sans pistes cyclables ni panneaux de signalisation indiquant le droit des cyclistes à circuler. Pas étonnant que les cyclistes ressentent le besoin d’envahir les rues en masse pour se sentir en sécurité.

El Arte saute au-dessus de son pote Luis Banks, Chinatown, New York. © Ben Franke

Je suis née à Minneapolis, l’une des villes les plus cyclables d’Amérique, et je vis actuellement à Copenhague, l’une des villes les plus cyclables au monde. J’ai remarqué que les villes qui ont investi dans des infrastructures cyclables ont beaucoup à nous apprendre. À Copenhague, les habitants à vélo prennent moins de congés maladie et font économiser 1 euro par kilomètre parcouru à la sécurité sociale. La Bike Life est une activité sportive et artistique, mais les avantages vont bien plus loin : une société en meilleure santé physique et mentale, une réduction de l’empreinte carbone, des économies sur les coûts de stationnement et les véhicules, une réduction de la criminalité, des opportunités de développement économique, des avantages en termes d’équité sociale.

Latti Datti et YourBoyFromBK font de New York leur terrain d’expression. © Ben Franke

C’est surtout sur le plan personnel que ses avantages se ressentent. « Le vélo est synonyme de communauté et de famille, déclare Obloxkz. Quoi que tu fasses, même si c’est autre chose que du vélo, donne-toi à fond. »

La Bike Life, c’est être dans le flow du mouvement, une culture et un mode de vie qui apporte positivité et bien-être. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez plongé dans un océan de cyclistes, posez-vous cette question : « Où est ma place ? »