Remco Evenepoel et Florian Lipowitz : le feu et la glace

Remco Envelope, 26 ans et Florian Lipowitz, 25 ans, represeront sans doute un jour à ce jeudi de fin janvier 2026 en se disant que c'est ici que tout a commencé. Pas dans les Pyrénées ni sur les Champs-Élyssées, mais en ce début d'après-midi à Majorque, sur une portion de route plate parcoure à 60 km/heure.

Lipowitz et ­ Evenepoel s’entendent aussi en dehors de la piste. © Maximilian Fries

La Chance

Une fois n’est pas coutume, c’est par un contre la montre par équipes que débutera le Tour de France à Barcelone le 4 juillet prochain. Un exercice devenu presque anachronique dans le cyclisme moderne. Ce n’est pas le meilleur coureur qui gagne, mais la meilleure équipe. Huit coureurs pour un seul chrono à l’arrivée. Si l’un tire trop fort, la chaîne se brise. Si l’un est trop lent, il ralentit tout le groupe.

Pour la formation Red Bull – BORA – hansgrohe, qui s’affichera sur le départ de la Grande Boucle avec le duo de leaders formé par Lipowitz et Evenepoel, le meilleur rouleur du monde, ce chrono par équipes est une véritable bénédiction. Afin de vérifier si les essais prometteurs effectués en soufflerie fonctionnent aussi sur le terrain, tous deux se sont donné ­rendez-vous dès la fin du mois de janvier à Majorque, avec le Trofeo Ses Salines comme course de préparation. Un premier grand test avant la démonstration de force qui devrait dynamiter le Tour.

L'entraînement devait durer 2 heures et demie. Ils ont continué de rouler. © Maximilian Fries

C’est le bruit qui frappe en premier, ce grondement sourd qui semble déchirer l’air. Le train est lancé, une mécanique parfaitement huilée, un concentré de muscles, de carbone et d’une tolérance à la douleur calculée au millimètre près. En tête, Remco Evenepoel, compact, casque rentré dans les épaules, dans cette impeccable position aérodynamique qui lui a valu le surnom de « Aerobullet ». Pendant 90 secondes, il fend le vent à 500 voire 520 watts, mesure de puissance brute de pédalage qui, même pour un athlète de classe mondiale, dépasse largement le seuil de douleur acceptable. Il pourrait rajouter 20 watts mais se réfrène : « inutile de faire exploser mon équipe juste pour prouver que je suis le meilleur », s’est-il promis.

Quotation En tête-à-tête, Florian est plus ouvert, plus direct, c’est presque un électron libre. Remco Evenepoel

Bien calé dans sa roue, Florian Lipowitz, qu’Evenepoel surveille de près depuis cette ascension du Critérium du Dauphiné 2025 où l’allemand l’a lâché. Ce jour-là Remco s’est fait la réflexion qu’ils allaient bientôt courir dans la même équipe. Les voilà maintenant réunis dans ce CLM par équipes, en route vers la victoire avec quatre secondes d’avance sur la formation Movistar, deux moteurs bien différents qui vrombissent à l’unisson. Des ailiers, comme on nomme parfois ce genre de duos prêts à se sacrifier l’un pour l’autre : à tour de rôle, l’un fend le vent pour permettre à l’autre de s’économiser quand les circonstances de course l’exigent.

Et pourtant, tous deux se connaissent à peine. À vrai dire, ils n’ont même pas vraiment eu l’occasion de se côtoyer et cela soulève bon nombre de questions sur la saison à venir : que faire quand deux coureurs de la même formation ont le même objectif personnel, à savoir remporter le Tour de France ?

Hautes ambitions

Quatre semaines plus tard, à Tenerife. Lors de l’ascension du Teide (le volcan qui domine l’île à 3 715 mètres d’altitude) depuis la côte, on traverse six zones de végétation différentes : les forêts de lauriers baignées de brume se succèdent aux forêts de pins suintant la résine bientôt remplacées à leur tour par d’austères paysages volcaniques aux tons ocres, gris et noirs.

C’est ici, à 2 200 mètres d’altitude, dans l’unique hôtel à des kilomètres à la ronde, que Remco Evenepoel et Florian Lipowitz s’installent fin février pour les vingt prochains jours, indispensable préparation avant les premières grandes courses de la saison.

Evenepoel et Lipowitz sur le Teide à Tenerife, lors de notre séance photo. © Maximilian Fries

Véritable autel du cyclisme moderne, le Teide exige son lot quotidien de sacrifices : des semaines loin des siens, des journées entières dans l’isolement total, des heures en selle l’estomac vide avec pour seul espoir que cela finira par payer en juillet. En altitude, le corps doit s’adapter : l’air se fait plus rare, le sang absorbe moins d’oxygène et l’organisme réagit en produisant davantage de globules rouges. Voilà pourquoi tant d’équipes du WorldTour prennent régulièrement leur quartier sur le Teide en début d’année. Les effets se font ressentir plusieurs mois après leur retour en plaine.

La formation a choisi de faire coïncider les stages d’entraînement de Remco ­Evenepoel et de Florian Lipowitz, autant pour leur permettre de faire connaissance que pour couper court aux rumeurs de rivalité entretenues par les médias depuis quelques mois. Quoi ? ­Evenepoel la superstar, quadruple champion du monde, double champion olympique et vainqueur de la Vuelta débarque dans la même équipe que Lipowitz, le nouveau talent qui a terminé troisième du Tour l’an dernier pour sa première participation ? Mais ça ne va jamais marcher ! Beaucoup se sont dit que Lipowitz devait être furieux à l’annonce de la signature d’Evenepoel.

Dans le cyclisme, les rivalités pour cause de double leadership ont la dent dure. On ne compte plus les histoires où deux leaders de la même équipe refusaient de se parler au dîner et où les coachs devaient jouer les intermédiaires entre les deux camps. Une situation que connaît bien John Wakefield, l’entraîneur principal de l’équipe. Il sait ce qui arrive quand la cohabitation ne fonctionne pas. D’où la décision de les réunir au sommet du Teide. Mais d’où viennent nos deux pépites ? Né en 2000, Florian Lipowitz est très famille. Il pense chaque jour à sa compagne Antonia Weeger , elle-même spécialiste du VTT, et à ses parents, à ­Laichingen. Les bretzels sur la table à manger, le frichti du soir, le train-train du foyer lui manquent terriblement. Pour lui, le plus dur dans la vie d’un coureur professionnel est d’être loin des siens.

Si on le croisait dans la rue, on serait à cent lieues de s’imaginer qu’il est l’un des meilleurs cyclistes au monde. En voyant son visage poupin, ses grands yeux bruns et son côté un peu réservé, on penserait plutôt qu’il vient de passer son bac et qu’il se demande ce que lui réserve l’avenir. Aucune arrogance ni décontraction forcée dans son attitude, mais une retenue typiquement souabe, même s’il vit désormais en Autriche. Le cyclisme est venu dans sa vie à cause d’un accident. Lipowitz fait ses débuts comme biathlète et en devient rapidement l’un des juniors allemands les plus prometteurs. Il est séduit par la dualité propre à cette discipline : endurance et précision, ski de fond et tir, et voue un culte aux Norvégiens de la trempe d’Ole Einar Bjørndalen, qui ne s’étendent pas sur leurs victoires.

Victime à 17 ans d’une rupture des ligaments croisés lors de vacances familiales à Fuerteventura, il découvre le vélo pendant sa rééducation. Semaine après semaine, il roule, encore et encore, de plus en plus loin, accompagnant son père, sportif d’endurance devant l’éternel, sur des marathons cyclistes. Il finit par réaliser que les routes asphaltées lui conviennent davantage que les pistes enneigées et à la surprise générale, il remporte des courses en Engadine et au Tyrol en 2019. Après une rencontre fortuite entre son père et un entraîneur de Bora, il participe à un test de performance. Ses résultats provoquent l’incrédulité de l’assistance.

Florian « Lipo » Lipowitz a réussi à se hisser dans le groupe de tête. © Maximilian Fries

Vient ensuite l’anecdote qui fait désormais partie du folklore du cyclisme allemand : en plein hiver, il parcourt plus de cent kilomètres à vélo pour se rendre à un entretien avec Ralph Denk, le chef de la formation, avant de repartir de la même façon sous une tempête apocalyptique. « Je ne m’étais pas imaginé que ça allait se passer ainsi, mais c’est peut-être ce qui m’a permis de décrocher mon contrat », admet-t-il.

Quotation Remco et Florian, c’est le yin et le yang. Le feu et la glace. Deux pôles opposés qui ne se menacent pas, mais s'activent mutuellement. Heach Coach John Wakefield

L’équipe Red Bull – BORA – hansgrohe pense qu’il manque de maturité et surtout d’expérience. Denk l’envoie alors dans une équipe de seconde division au Tyrol. Sa première course professionnelle tourne au désastre. Lipowitz chute à deux reprises, déteste les frottements dans le peloton, ne se sent pas à sa place. Il a envie de jeter l’éponge et confie à ses parents qu’il préfère laisser tomber le cyclisme, mais ceux-ci finissent par le convaincre de se donner un an. L’année d’après, le voilà sur les routes de France pour le Tour de l’Avenir. Pour la première fois, il se sent à l’aise au sein du peloton et commence à rêver d’intégrer une équipe WorldTour.

Cinq ans plus tard, la carrière du jeune homme a pris un virage vertigineux. Sur le vélo, l’Allemand réservé se métamorphose, attaquant en montagne là où personne ne l’attend, à l’instinct, impitoyable.

Né la même année que Lipowitz, le Belge Remco Evenepoel a connu un parcours drastiquement différent. ­Véritable héros national dans un pays qui vénère ses cyclistes comme le Brésil ses footballeurs, sa vie semble tout droit sortie d’un film : jeune pousse du ballon rond à Anderlecht, il se fracture le bassin et se réoriente vers la petite reine.

Quand l’interview démarre, on a besoin d’un petit moment pour ajuster l’image que l’on s’était faite de lui. Grande gueule, réputé pour ses coups de sang en course et pour ne pas avoir la défaite facile, un portrait qui correspond mal au jeune homme assis en face de nous. Jambes croisées, bras droit nonchalamment posé sur l’accoudoir, il ne détourne jamais le regard, parle en termes posés, réfléchis, et dégage une douceur déconcertante. Son entraîneur l’a un jour comparé au triathlète Jan Frodeno : un fauve sur les pistes, un tendre en dehors. Une fois la journée d’entraînement terminée, Evenepoel va serrer des mains, remercie chaque membre du staff, connaît chaque mécanicien par son prénom et écrit des messages d’encouragement aux débutants qui ont bien roulé.

Remco est considéré comme un héros national dans son pays, la Belgique. © Maximilian Fries

Il a rencontré sa femme, Oumaïma Rayane, sur les bancs de l’école. Elle l’accompagne souvent sur ses courses, prend place dans le bus de l’équipe, mais pourtant, quand vient le soir et que Remco, après une longue journée d’entraînement sur le Teide, est trop fatigué pour parler, il préfère lui écrire. Ce serait injuste pour elle de l’appeler s’il ne trouve pas les bons mots et n’a rien à raconter.

Grâce à elle, il se tourne vers l’islam après sa terrible chute d’un pont lors du Tour de Lombardie 2020. Il a frôlé la mort, ce jour-là. « Pourquoi la flamme ne s’est-elle pas simplement éteinte ? », se demande-t-il dans la longue obscurité de sa rééducation. Il ne trouvera pas de réponses.

Mais dans la prière, il découvrira une chose que le sport ne peut pas lui apporter : le silence. Le sentiment d’être plus que ses résultats. Et la certitude que tout arrive pour une raison, même si l’on ne le voit pas tout de suite. « C’est une ­protection », lâche-t-il. Pas contre les défaites, mais contre l’absurdité.

Diamétralement opposés

Revenons donc à Evenepoel et Lipowitz, qui font aujourd’hui connaissance.

Florian (à dr.) et Remco ambitionnent de grands succès avec leur équipe. © Maximilian Fries

Leur première rencontre a lieu dans le sous-sol de l’hôtel avant leur départ. Au menu : deux heures et demie de route, 80 km de montées et de descentes entre brouillard et lumière. Le feu arrière d’Evenepoel clignote, Lipowitz porte un épais foulard mais laisse sa veste thermique ouverte. Soleil brûlant, vent glacial, festival de couleurs au fil des kilomètres, vert tropical, marron boisé puis le noir réglisse du parc national.

Au bout de dix minutes, la conversation s’installe. On mentionne les anciennes chutes, les courses passées, le parcours du Tour en juillet. Deux heures et demie deviennent trois heures, puis trois heures et demie, ils continuent de rouler, tout simplement, oubliant le temps qui passe. Il y a quelque chose de fascinant et d’émouvant à constater combien ces deux supposées extrêmes se rapprochent si vite ici, en altitude, pour la plus grande joie de l’équipe qui les accompagne en voiture. John Wakefield résumera plus tard la scène en ces termes : « Remco et Florian, c’est le yin et le yang. Le feu et la glace. Deux opposés qui se libèrent au lieu de se menacer. »

La conversation bat toujours son plein en rentrant à l’hôtel. Avec un enthousiasme évident, Remco déclare : « Florian est complètement différent en tête à tête. Il est plus ouvert, plus direct, c’est presque un électron libre. »

Les cyclistes s'entraînent sur le Teide (3 715 m) à cause de l'altitude. © Maximilian Fries

Interrogé à son tour, Lipowitz dira quant à lui : « C’était bien ». Pas un mot de trop, une petite phrase qui résume tout. C’était bien.

Ils ont découvert qu’ils avaient beaucoup de choses en commun : leur vécu, certains obstacles, et surtout l’amour du vélo. Lipowitz décrit cette sensation incroyable qui l’envahit quand le pédalage se fait plus fluide, que l’on rentre dans un rythme que l’on voudrait faire durer éternellement. « C’est comme une drogue », dit-il. Et après cette sortie, il sait qu’Evenepoel partage ce sentiment, lui, le perfectionniste dont le cerveau (dixit son entraîneur) tourne constamment à cent à l’heure, lui qui fait encore des essais en soufflerie alors que tout le monde veut rentrer au bercail. Evenepoel l’ingénieur, Lipowitz l’instinctif, deux coureurs à l’ascension du Teide unis par la même passion.

Ce duo improbable veut mener son équipe à la victoire lors du Tour. © Maximilian Fries

Pour Lipowitz, Evenepoel n’est pas un concurrent mais un cadeau du ciel, un paratonnerre qui attire les projecteurs et lui permet de travailler au calme. Ce qui l’impressionne le plus chez son homologue belge ? Les comebacks. Ces chutes dont beaucoup ne se relèvent jamais. Et aussi son art d’encaisser la charge médiatique en plus de l’entraînement intensif. En début de saison, il fait un aller-retour en Belgique entre deux blocs d’entraînement à Majorque pour participer au gala du sport annuel.

« Moi, j’en serais incapable, je serais vidé, mais lui, ça lui donne probablement encore plus d’énergie », commente-t-il.

Evenepoel observe Lipowitz avec la froide lucidité d’un analyste. Il a besoin d’être à 110 % de sa forme pour gagner un grand tour, alors que Lipowitz se range plutôt dans la catégorie diesel, de ceux qui, à 90, 95%, roulent encore avec les meilleurs, explosent rarement et ne descendent jamais sous leur niveau.

Et maintenant qu’ils se connaissent, est-ce que l’un des deux se mettra au service de celui qui a les meilleures jambes ?

« La question ne s’est jamais posée », dit Evenepoel. « Je m’effacerai si c’est le cas, évidemment. »

« Peu importe si c’est moi ou Remco. Tant qu’on roule en équipe et que l’un de nous monte sur le podium, on pourra être sacrément fiers », surenchérit Lipowitz.

On entend souvent ce genre de déclarations dans le milieu sportif, mais il ne faudra pas attendre juillet pour savoir si ces deux-là le pensent vraiment.

Objectifs communs

Fin mars, Tour de Catalogne. L’une des courses de préparation au Tour les plus importantes du calendrier. Florian Lipowitz et Remco Evenepoel arrivent tout droit du Teide, bourrés d’ambition et de globules rouges. Remco ne mentionne ni sa chute survenue deux jours plus tôt ni le cortège de douleurs qui s’ensuit. Mais on constate vite sur l’étape reine que Lipowitz est plus tranchant. Evenepoel finit par se laisser distancer, et l’image pourrait encore alimenter les craintes des observateurs : le nouveau venu sur la pente ascendante met la superstar face à ses propres limites.

Florian et Remco roulent côte à côte vers le même objectif. © Maximilian Fries

Pourtant, le lendemain, lors de la descente technique précédant l’ascension finale, Evenepoel risque le tout pour le tout, fonce à tombeau ouvert dans chaque virage, Lipowitz bien calé dans sa roue. Sur le plat, le Belge roule comme un forçat jusqu’à reléguer Felix Gall à une minute et demie alors que celui-ci devançait Lipowitz au classement général jusque-là. « C’était un sacré effort », commente Evenepoel à l’arrivée. Mais je voulais aider Florian à monter sur le podium. »

Lipowitz ajoute : « Remco m’a rendu un immense service. Je n’ai même pas les mots. »

Quotation Peu importe si c’est moi ou Remco. Tant qu’on roule en équipe et que l’un de nous monte sur le podium, on pourra être sacrément fiers. Florian Lipowitz

Peut-être repenseront-ils à tout cela un jour. À Majorque, et ces quatre secondes d’avance sur Movistar. Au Teide, et ces vingt journées passées ensemble sous les reflets changeants du paysage. À la Catalogne, et cette descente à toute allure.

Le 4 juillet prochain, ils s’élanceront de la rampe de départ à Barcelone, eux et six autres coureurs de Red Bull – BORA – hansgrohe. Le feu et la glace. Et à ce moment-là, quand les roues lenticulaires commenceront leur bourdonnement, ils sauront qu’ils se comprennent.